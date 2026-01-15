search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De frica scumpirilor, o treime dintre români își caută un al doilea job. Și pensionarii vor să se angajeze

0
0
Publicat:

Scumpirile din ultima perioadă și creșterea taxelor și impozitelor de la 1 ianuarie i-a determinat pe tot mai mulți români să-și caute un al doilea job pentru a-și suplimenta veniturile, astfel încât să poată face față creșterii cheltuielilor.

Lupa pusă pe cuvântul Jobs dintr-un ziar
O treime dintre români își caută deja un al doilea job, din cauza scumpirilor. Foto arhivă

În mod tradițional, începutul de an vine cu rezoluții și speranțe de mai bine, însă 2026 este marcat de calcule și îngrijorări: facturi mai mari, alimente de bază mai scumpe, grija creditelor bancare, cheltuieli suplimentare pentru copii, iar pentru seniori, costuri medicale tot mai greu de anticipat și suportat. În acest context, munca ocazională — în retail, curățenie, construcții, reparații sau gospodării rurale — nu mai este o soluție „de avarie”, ci o normalitate pentru tot mai multe categorii de români.

„Am observat o creștere a numărului de căutări pentru angajare, dar și de publicări de anunțuri. În intervalul 31 decembrie – 9 ianuarie am depășit pragul de 75.655 de conturi, cu o accelerare vizibilă în perioada 31 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026. Avem cu 235% mai mulți utilizatori noi, cu 219% mai mulți utilizatori activi, 111 anunțuri noi/zi (o creștere de 382%), iar rata de înregistrare este cu 256% mai mare. De asemenea, am observat că au fost peste 15.000 de afișări de pagini într-o săptămână și o durată medie a sesiunii de ~3 minute. Românii au fost în vacanță sau în concediu, însă au fost îngrijorați de ce urmează în 2026. Totodată, dincolo de dinamica digitală, tabloul descrie o schimbare de comportament: piața muncii se fragmentează în proiecte scurte, ore suplimentare și colaborări punctuale, iar oamenii își diversifică sursele de venit cu aceeași logică cu care companiile își diversifică portofoliile, astfel încât să scape de grija zilei de mâine”, a declarat Gili Boruz, fondatorul platformei DeLucru.ro.

Cine și ce fel de joburi caută

Principalele categorii sociale care manifestă interes pentru veniturile suplimentare:

1) Tineri necalificați (16–25 ani) - 21%

Caută de lucru pentru a câștiga bani de buzunar, dar și pentru a căpăta experiență. Caută activități care nu necesită calificare sau experiență prealabilă: lucrător comercial, manipulare marfă, curățenie, ajutor în construcții, zilier în gospodării.

2) Pensionari activi (60+) - 19%

Caută activități flexibile, predictibile și aproape de casă: mici reparații, îngrijire curți/grădini, supraveghere, curățenie, transport punctual. Pe fundal, apare frecvent teama că veniturile nu vor acoperi cheltuielile recurente, în special medicamentele, dar și facturile la utilități.

Citește și: De frica zilei de mâine, românii caută al doilea loc de muncă. Si pensionarii vor să se angajeze

3) Angajați care caută lucru suplimentar (25–55 ani) - 22%

Oameni cu job stabil care lucrează și în timpul liber: curățenie, cameristă/menaj, lucrări de finisaje, instalator, electrician, sudor, lucrări în gospodării, agricultură, tâmplărie, proiecte scurte în retail sau servicii.

4) Mame care lucrează de acasă (20-45 ani) - 18%

Acestea își caută proiecte la distanță și activități care să le rotunjească veniturile, dar care să le permită să se ocupe în continuare de copii și de treburile casnice.

Topul celor mai căutate activități care să le genereze bani în plus pentru bugetul lunar:

• lucrător comercial / retail: 14%

• curățenie (case/scări/spații): 13%

• zilier în gospodării rurale (treburi, lemne, săpat, diverse): 12%

• lucrător în construcții (zugrăveli, finisaje, reparații): 11%

• cameristă / menaj (inclusiv apartamente în regim hotelier): 10%

• instalator: 9%

• electrician: 8%

• sudor: 5%

• altele (transport, producție, îngrijire, depozit, diverse): 18%

Profilul utilizatorilor în funcție de starea civilă și situația familială (estimări)

• căsătoriți / în concubinaj: 58%, iar restul de 42% sunt necăsătoriți, văduvi, divorțați

• au copii: 62%

– 1 copil: 41%

– 2 copii: 44%

– 3+ copii: 15%

De ce își caută de lucru

Rezultatele sondajului arată că românii își caută un al doilea job, îngrijorați fiind de:

• impozitele și taxele în creștere: 71%

• teama că își vor pierde locurile de muncă / scăderea veniturilor: 64%

• senzația că nu vor avea bani pentru cheltuielile uzuale și mâncare: 59%

• (pensionari) teama că nu le vor ajunge banii pentru medicamente: 53%

Distribuția utilizatorilor pe județe: Alba 1,2%, Arad 1,3%, Argeș 2,7%, Bacău 2,6%, Bihor 2,7%, Bistrița-Năsăud 1,1%, Botoșani 1,5%, Brașov 3,2%, Brăila 1,2%, București 18,1%, Buzău 1,5%, Caraș-Severin 0,9%, Călărași 0,8%, Cluj 5,2%, Constanța 3,7%, Covasna 0,7%, Dâmbovița 2,1%, Dolj 2,9%, Galați 2,5%, Giurgiu 0,9%, Gorj 1,0%, Harghita 0,8%, Hunedoara 1,9%, Ialomița 0,7%, Iași 4,5%, Ilfov 5,6%, Maramureș 1,8%, Mehedinți 0,7%, Mureș 2,5%, Neamț 1,7%, Olt 1,6%, Prahova 4,0%, Sălaj 0,9%, Satu Mare 1,2%, Sibiu 2,0%, Suceava 2,7%, Teleorman 0,8%, Timiș 4,5%, Tulcea 0,6%, Vâlcea 1,5%, Vaslui 1,1%, Vrancea 1,1%.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu | România și Republica Moldova: tentația unirii, constrângerile geopoliticii
gandul.ro
image
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
mediafax.ro
image
Jefte, „killerul” lui Real Madrid, a plecat din România după un episod halucinant! Gestul care i-a semnat condamnarea
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
SUA iau în calcul patru variante pentru a acţiona în Iran
observatornews.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Singura literă din alfabet cu care nu se încheie niciun cuvânt în limba română. Nu este vorba despre w sau y
playtech.ro
image
Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a marcat două goluri în ultimele 8 minute și i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
BNR face angajări. Posturi disponibile și beneficii atractive, Mugur Isărescu te tratează regește
romaniatv.net
image
Crește alocația de hrană pentru copii și bătrâni. Ministerul Muncii anunță mai mulți bani pentru serviciile sociale
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet