TollRo, probleme la nici două săptămâni de la lansare. Transportatorii cer revenirea punctelor de vânzare a rovinietei

Aplicația TollRo, prin care transportatorii cu vehicule de peste 3,5 tone trebuie să plătească taxa de drum în funcție de distanța parcursă și de categoria drumului, continuă să provoace probleme la aproape două săptămâni de la lansare. Șoferii reclamă blocaje la achiziționarea tichetelor, alimentarea conturilor electronice și erori de traseu, inclusiv situații în care aplicația nu recunoaște drumuri existente sau recomandă rute interzise camioanelor.

Sistemul Tollro nu a scăpat complet de blocaje Foto: arhivă

Transportatorii avertizează că disfuncționalitățile nu înseamnă doar timp pierdut, ci și întârzieri la livrări, costuri suplimentare și riscul unor penalități contractuale. Soluția propusă de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este reactivarea rețelei de distribuitori care comercializau roviniete, astfel încât șoferii să poată cumpăra tichete TollRo și în afara platformei online.

Aplicația a căzut, iar camioanele nu au putut pleca la timp

Un incident produs vineri dimineață, pe 9 octombrie, a afectat transportatorii care urmau să tranziteze Valea Oltului, scrie News.ro. Mai mulți șoferi nu au putut cumpăra tichetele de drum deoarece platforma TollRo nu funcționa, deși trebuiau să plece din parcări înainte de ora 8:00, când urmau să intre în vigoare restricții de circulație.

Blocajul a întârziat plecările și a dat peste cap programul livrărilor. Câteva ore mai târziu, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că echipele tehnice au remediat problemele.

Compania a precizat, de asemenea, că nu va aplica sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achiziționa taxa de drum în perioada în care platforma a fost afectată de defecțiuni tehnice.

Transportatorii spun însă că eliminarea riscului de amendă nu rezolvă problema principală: imposibilitatea de a-și desfășura activitatea la timp.

O aplicație poate funcționa, dar să nu poată fi folosită de toți șoferii

Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, atrage atenția că anunțarea remedierii unei defecțiuni nu înseamnă neapărat că platforma funcționează pentru toți utilizatorii.

„Nu pot alimenta portofelul electronic sau cineva care nu are cont nu-și poate crea unul. Cel care are deja bani încărcați în portofelul electronic poate plăti, cel care nu poate încărca, nu”, a explicat acesta.

Cu alte cuvinte, platforma poate fi accesibilă, dar anumite operațiuni esențiale pot rămâne indisponibile. Pentru transportatori, diferența este importantă: dacă un șofer nu poate alimenta contul sau nu poate obține tichetul de rută, camionul nu poate pleca în condițiile planificate.

Consecințele pot ajunge până la clienții finali. Marile lanțuri comerciale și companiile multinaționale lucrează cu termene stricte de livrare, iar întârzierile pot atrage penalități contractuale pentru firmele de transport.

Problemele sunt deosebit de sensibile în cazul cisternelor. După descărcarea mărfii, unele vehicule trebuie să ajungă într-un interval scurt la o spălătorie specializată, iar astfel de unități nu există în toate localitățile. O întârziere sau o rută ocolitoare poate afecta următoarea operațiune de transport.

Drumuri care lipsesc din aplicație și rute care ocolesc zeci de kilometri

O altă problemă reclamată de transportatori este diferența dintre rețeaua rutieră reală și cea reprezentată în TollRo.

Potrivit UNTRR, există segmente de drum care nu apar în aplicație. Dacă un camion circulă pe un astfel de tronson, șoferul riscă să întâmpine probleme la verificarea traseului, chiar dacă drumul există în realitate.

Radu Dinescu dă exemplul unui segment de aproximativ doi kilometri din zona Pitești, între Dacia - Piese Auto și Dacia - Fabrică, care nu ar apărea pe hartă.

Problemele nu se limitează la drumurile lipsă. În alte situații, aplicația ar recomanda trasee prin localități în care circulația camioanelor este interzisă sau ar indica ocoluri de aproximativ 100 de kilometri.

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Un transportator cu garaj și punct de lucru în Colibași, în apropierea platformei industriale Dacia, a reclamat că nu poate emite tichete pentru rutele pe care are dreptul să circule în calitate de riveran. În schimb, aplicația îl direcționează prin Făget, Valea Mare și Ștefănești, în județul Argeș, inclusiv pe sectoare unde accesul camioanelor este interzis.

Pentru firmele de transport, ocolurile înseamnă mai mulți kilometri, timp suplimentar și costuri care nu sunt întotdeauna acceptate de clienți.

Transportatorii susțin că sistemul nu reflectă suficient de bine restricțiile locale și situațiile speciale de acces, ceea ce face dificilă folosirea lui în activitatea de zi cu zi.

Soluția propusă: tichete TollRo la benzinării și la foștii distribuitori de roviniete

UNTRR cere ca, cel puțin pe termen scurt, distribuția tichetelor TollRo să fie permisă și prin rețeaua de comercianți care vindeau roviniete pentru vehiculele grele până la 30 septembrie.

Potrivit lui Radu Dinescu, aproximativ 15 distribuitori, printre care marile lanțuri de benzinării, au la dispoziție mii de puncte de vânzare, la care se adaugă portalurile online.

Reactivarea acestei rețele ar oferi șoferilor o alternativă atunci când platforma electronică nu funcționează sau când apar probleme cu plata. În loc să depindă exclusiv de aplicație, transportatorii ar putea cumpăra tichetele de drum de la puncte fizice, inclusiv înainte de a porni la drum.

Măsura ar fi utilă și pentru transportatorii străini care intră în România. În prezent, aceștia pot ajunge să aștepte o oră sau chiar o oră și jumătate pentru a cumpăra tichetul de la punctele CNAIR de la frontieră, potrivit reprezentantului UNTRR.

Extinderea distribuției ar putea reduce cozile și ar oferi o soluție de rezervă în cazul unor noi defecțiuni ale platformei.

Sute de facturi în locul uneia singure: o altă problemă pentru firme

Transportatorii reclamă și schimbări administrative care le complică activitatea contabilă.

Înainte de introducerea TollRo, firmele puteau centraliza taxele de drum într-o singură factură pentru o perioadă de 15 zile, cu un termen de plată de alte 15 zile. Noul sistem ar genera un număr mult mai mare de documente pentru aceeași perioadă.

Radu Dinescu oferă exemplul unei firme care operează 150 de camioane și care ar putea primi aproximativ 700 de facturi într-un interval de 15 zile, în locul unui singur document centralizator.

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Prelucrarea unui asemenea volum de documente înseamnă mai multă muncă administrativă și costuri suplimentare pentru departamentele contabile, în special în cazul transportatorilor cu flote mari.

Problema ar putea fi redusă prin posibilitatea consolidării tranzacțiilor într-o factură unică, pentru o perioadă stabilită, fără ca firmele să fie nevoite să înregistreze separat fiecare operațiune.

TollRo, un sistem care trebuie corectat din mers

Taxarea în funcție de distanța parcursă și de tipul drumului schimbă modul în care transportatorii plătesc utilizarea infrastructurii rutiere. Pentru ca un asemenea sistem să funcționeze însă fără să blocheze activitatea economică, el trebuie să ofere informații corecte despre rețeaua rutieră, să permită plata fără întreruperi și să țină cont de restricțiile aplicabile vehiculelor grele.

Problemele semnalate de transportatori arată că disponibilitatea tehnică a unei platforme nu este suficientă dacă anumite operațiuni rămân imposibile sau dacă traseele propuse nu corespund situației din teren.

Reactivarea distribuitorilor de roviniete ar putea oferi o soluție rapidă pentru achiziționarea tichetelor, dar nu ar rezolva erorile de hartă, problemele de rutare sau dificultățile de facturare. Acestea necesită corectarea platformei și o mai bună integrare a informațiilor despre drumuri și restricții.

Pentru transportatori, obiectivul imediat este ca TollRo să poată fi utilizat fără întârzieri și costuri neprevăzute. Până atunci, chiar și defecțiunile temporare riscă să afecteze nu doar firmele de transport, ci și livrările către magazine și fabrici.