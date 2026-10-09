Haosul TollRo continuă. CNAIR anunță noi probleme tehnice și îi iartă de amenzi pe transportatorii afectați

Sistemul de taxare rutieră TollRo continuă să ridice probleme pentru transportatori, la scurt timp după introducerea sa. CNAIR anunță noi disfuncționalități tehnice și precizează că șoferii și companiile care nu pot plăti taxa din cauza problemelor platformei nu vor fi sancționați până la remedierea acestora. Tariful datorat rămâne însă în vigoare și va fi stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile.

Sistemul TollRo înregistrează din nou probleme Foto: EPA EFE

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că platforma TollRo înregistrează disfuncționalități temporare, iar echipele tehnice lucrează pentru remedierea incidentelor.

„Până la remedierea incidentelor tehnice, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll pe perioada disfuncționalităților apărute”, a transmis compania.

Anunțul vine după ce noul sistem de taxare pentru vehiculele de transport marfă a fost afectat de probleme încă din primele zile de funcționare, de la blocaje la accesarea conturilor și efectuarea plăților până la dificultăți în emiterea tichetelor de rută și diferențe de tarif pentru aceeași deplasare.

CNAIR: Utilizatorii afectați nu vor fi amendați

CNAIR invocă prevederile articolului 9, alineatul (4), din normele de aplicare a Legii nr. 226/2023, care reglementează situațiile în care sistemul de tarifare rutieră electronică sau mijloacele automate de control nu funcționează corespunzător.

Potrivit normelor, vehiculele pentru care există un dispozitiv de bord activ (OBE), o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu trebuie înregistrate ca fiind în situație de neplată a TollRo pentru intervalul în care sistemul este afectat de o disfuncționalitate.

În aceste condiții, tariful aferent perioadei respective va fi stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare pentru utilizator.

Normele prevăd, de asemenea, că CNAIR trebuie să asigure funcționarea sistemului în condiții de avarie și să publice, pe site-ul propriu și în aplicația mobilă, informații despre disfuncționalitate și intervalul în care aceasta se manifestă.

Astfel, nefuncționarea platformei nu anulează obligația de plată a taxei, însă utilizatorii nu trebuie sancționați pentru imposibilitatea de a achiziționa TollRo atunci când aceasta este provocată de o defecțiune tehnică a sistemului.

Haos la lansarea TollRo: probleme cu plățile, conturile și tarifele

TollRo a devenit obligatoriu la 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, înlocuind mecanismul anterior de taxare prin rovinietă pentru această categorie de vehicule.

Spre deosebire de o taxă calculată pentru o perioadă determinată, noul sistem stabilește tariful în funcție de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și clasa de emisii.

Implementarea a fost însă însoțită de dificultăți tehnice și operaționale.

În primele zile, transportatorii au semnalat probleme la crearea și accesarea conturilor, resetarea parolelor, efectuarea plăților și emiterea tichetelor de rută. Au fost reclamate și erori de calcul, precum și dificultăți de comunicare între sistemele informatice implicate în funcționarea platformei.

Unele deficiențe au fost remediate, însă organizațiile din domeniu au continuat să raporteze incidente și au cerut o perioadă de tranziție în care firmele afectate să fie protejate de sancțiuni.

Situația a generat incertitudine pentru companiile de transport, care trebuie să se asigure că fiecare vehicul respectă obligațiile de plată înainte și pe parcursul deplasărilor.

Transportatorii au cerut prelungirea perioadei fără sancțiuni

După problemele înregistrate la lansare, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și IMM România au solicitat prelungirea perioadei fără sancțiuni până la 14 octombrie 2026, în legătură cu perioada de testare publică a sistemului.

Organizațiile au susținut că firmele nu ar trebui sancționate atunci când nu pot achiziționa taxa sau înregistra corect traseul din cauza unor defecțiuni tehnice independente de voința lor.

Transportatorii au semnalat și dificultățile practice ale tranziției: companiile trebuie să își organizeze procedurile interne, să își instruiască șoferii și să se asigure că metodele de tarifare utilizate funcționează corespunzător.

Haos în aplicarea TollRo, care intră în vigoare de la 1 octombrie. Probleme cu aplicația și tarife diferite pentru aceeași rută

De asemenea, firmele au fost îndemnate să păstreze dovezi ale incidentelor, precum capturi de ecran, data și ora la care au apărut erorile și numărul de înmatriculare al vehiculului afectat.

Solicitarea unei perioade de acomodare a venit în contextul în care TollRo a devenit obligatoriu înainte ca toate dificultățile semnalate de utilizatori să fie eliminate.

Tarife diferite pentru aceeași rută și erori de încadrare a vehiculelor

Printre problemele semnalate după introducerea TollRo s-au numărat diferențele de tarif pentru aceeași rută, în funcție de metoda de calcul sau de modalitatea de utilizare a sistemului.

Un exemplu prezentat în relatările despre lansare a fost ruta Bascov–Zalău, pentru care au fost indicate valori de 144,42 lei prin tichetul de rută și 156,90 lei prin sesiunea de monitorizare în timp real. Diferența de 12,48 lei a ridicat semne de întrebare privind consistența calculelor.

Au fost reclamate și situații în care vehicule electrice ar fi fost încadrate incorect în privința clasei de emisii.

Astfel de erori pot influența direct costurile de operare ale companiilor, deoarece taxa depinde de caracteristicile vehiculului și de traseul parcurs.

Pentru transportatori, predictibilitatea tarifului este esențială în calcularea costului unei curse, stabilirea ofertelor comerciale și facturarea serviciilor către clienți.

Amenzile și obligația de plată, principalele preocupări ale firmelor

Una dintre cele mai importante preocupări ale transportatorilor este riscul de a fi sancționați în situațiile în care sistemul nu permite efectuarea plății.

În acest context, precizarea CNAIR privind neaplicarea sancțiunilor în perioadele de disfuncționalitate este relevantă pentru operatorii care nu reușesc să achiziționeze taxa din motive tehnice.

Protecția nu trebuie însă confundată cu o scutire de la plata TollRo. Conform normelor invocate de companie, tariful aferent perioadei afectate se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile.

Pentru utilizatori, diferența este importantă: obligația financiară rămâne, dar neplata cauzată de o defecțiune tehnică nu trebuie tratată ca o încălcare sancționabilă a regulilor de tarifare.

CNAIR a precizat anterior că problemele tehnice ale platformei pot fi identificate prin verificarea datelor sistemului și că protecția prevăzută de norme se aplică pe durata disfuncționalităților, nu doar în primele zile de la lansare.

TollRo pune presiune suplimentară pe costurile transportului

Introducerea taxării în funcție de kilometrii parcurși schimbă modul în care firmele de transport își calculează cheltuielile.

Pe lângă combustibil, salarii, asigurări, întreținerea vehiculelor și costurile logistice, operatorii trebuie să includă în buget și tariful rutier aferent traseelor utilizate.

Impactul diferă în funcție de distanțele parcurse, tipul vehiculelor, categoria drumurilor și structura activității fiecărei companii. Transportatorii avertizează că majorarea cheltuielilor poate fi transferată, cel puțin parțial, în tarifele serviciilor de transport.

Haosul TollRo, nerezolvat la o săptămână de la lansare. Transportatorii cer prelungirea perioadei fără sancțiuni

Efectele pot ajunge astfel și la companiile care apelează la transportatori pentru aprovizionare sau distribuție, iar în anumite situații pot influența costurile logistice și prețurile finale ale produselor.

Din acest motiv, funcționarea corectă a sistemului și predictibilitatea tarifelor sunt importante nu doar pentru transportatori, ci și pentru întregul lanț economic.

Ce trebuie să facă transportatorii în cazul unei noi defecțiuni

În cazul în care platforma TollRo nu permite achiziționarea taxei din cauza unei disfuncționalități tehnice, companiile trebuie să urmărească informările oficiale ale CNAIR și să păstreze dovezi privind problema întâmpinată.

Este util ca operatorii să documenteze data și ora incidentului, mesajele de eroare și vehiculul afectat, precum și să păstreze confirmările tranzacțiilor sau ale sesiunilor de tarifare, atunci când acestea există.

Utilizatorii trebuie să țină cont de faptul că scutirea de sancțiuni anunțată de CNAIR este legată de imposibilitatea de a plăti taxa din cauza defecțiunilor tehnice, nu de orice situație în care obligația de plată nu este îndeplinită.