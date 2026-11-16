TollRo ajunge în instanță. Transportatorii cer suspendarea regulilor care pot crește costurile firmelor

Introducerea sistemului de taxare rutieră TollRo ajunge în instanță, după ce transportatorii au cerut suspendarea normelor de aplicare, reclamând reguli netransparente, restricții pentru distribuitorii privați și probleme care pot afecta activitatea firmelor de transport. Confederația solicită oprirea aplicării ordinului până la soluționarea contestației, potrivit Adevărul Financiar.

Transportatorii cer suspendarea aplicării TollRo Foto: Epa-Efe

Acțiunea vizează Ordinul ministrului Transporturilor nr. 922 din 30 septembrie 2026, prin care au fost aprobate normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 226/2023 privind tarifele rutiere pe rețeaua de drumuri naționale. COTAR invocă opt categorii de presupuse nereguli în cererea adresată instanței.

Consultarea industriei și regulile de plată, printre motivele contestației

Una dintre criticile centrale privește transparența decizională. COTAR reclamă folosirea nejustificată a procedurii de urgență, refuzul unei dezbateri publice solicitate de industrie și introducerea unor schimbări importante fără consultarea efectivă a celor afectați. Organizația contestă separat evaluarea impactului economic și fundamentarea soluțiilor adoptate.

Transportatorii invocă și principiul proporționalității, susținând că necesitatea și echilibrul obligațiilor impuse nu ar fi fost demonstrate. În privința plăților, aceștia contestă rezervarea emiterii tichetelor de rută către canalele CNAIR și limitarea posibilității de restituire a sumelor pentru tarifele neutilizate.

O altă critică este că Ministerul Transporturilor ar fi depășit limitele competențelor sale de reglementare, modificând prin norme cadrul stabilit de actul normativ superior. Acestea sunt argumentele reclamanților, nu concluzii ale instanței.

Disputa privind accesul distribuitorilor privați

COTAR susține că unele prevederi pot transforma existența unui litigiu cu CNAIR într-un obstacol pentru prelungirea convențiilor de distribuție. În opinia organizației, astfel de condiții ar afecta atât accesul liber la justiție, cât și libertatea economică și continuitatea activității operatorilor.

Confederația reclamă, totodată, posibile încălcări ale libertății comerțului și ale regulilor concurenței loiale. Argumentul său este că normele restrâng participarea firmelor private și favorizează canalele proprii de distribuție ale CNAIR.

Ce probleme reclamă transportatorii în utilizarea TollRo

Separat de argumentele juridice ale COTAR, reprezentanții transportatorilor au semnalat dificultăți practice: întreruperea sesiunilor de tarifare, blocarea conturilor și probleme la configurarea traseelor, emiterea tichetelor sau efectuarea plăților. Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), a reclamat inclusiv dificultăți la alimentarea portofelului electronic.

Potrivit UNTRR, harta aplicației nu include anumite segmente de drum, iar unele rute recomandate trec prin zone cu restricții pentru vehiculele grele. Organizația a semnalat și situații în care ocolurile indicate ar fi ajuns la aproximativ 100 de kilometri, cu riscul unor costuri suplimentare și întârzieri la livrare.

UNTRR solicită reactivarea rețelei de distribuitori care vindeau roviniete, pentru ca tichetele TollRo să poată fi cumpărate și din benzinării sau din alte puncte fizice. Reprezentanții organizației consideră că această alternativă ar reduce dependența șoferilor de funcționarea platformei online.

Volumul documentelor contabile este o altă nemulțumire. În exemplul prezentat de Radu Dinescu, o firmă cu 150 de camioane ar putea primi aproximativ 700 de facturi în 15 zile, în locul unui document centralizator. Transportatorii avertizează că asemenea dificultăți sporesc munca administrativă, iar COTAR susține că menținerea normelor contestate poate duce la creșterea costurilor operaționale și la perturbarea curselor.