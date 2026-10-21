 TollRo scumpește transportul de marfă. Cum ar putea ajunge noile taxe în prețurile produselor | adevarul.ro
search
Miercuri, 21 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

TollRo scumpește transportul de marfă. Cum ar putea ajunge noile taxe în prețurile produselor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Introducerea sistemului TollRo, de la 1 octombrie 2026, schimbă modul în care transportatorii calculează costul curselor pe drumurile din România. Noua taxare, bazată pe distanța parcursă și pe caracteristicile vehiculului, poate majora costul unei expediții cu peste 5% în anumite situații. Cheltuielile suplimentare ar putea ajunge și în prețurile produselor, dacă transportatorii și celelalte companii din lanțul de aprovizionare le transferă către clienți.

Un camion de marfă aleargă pe şosea
Transportul rutier se va scumpi din nou Foto: arhivă

Potrivit estimărilor Raben România, impactul mediu al noii taxări este de aproximativ 3,6% pentru transporturile interne și de 1,2% pentru cele internaționale, în scenariul analizat de companie, care presupune utilizarea exclusivă a vehiculelor Euro 6. Procentele reprezintă estimări ale efectului taxei asupra costurilor unei expediții și nu indică majorări uniforme ale tarifelor de transport.

Pentru transportatori, TollRo înseamnă că alegerea traseului și calcularea costului fiecărui kilometru devin și mai importante. În același timp, companiile trebuie să decidă în ce măsură pot absorbi cheltuielile suplimentare și cât din acestea pot transfera către clienți.

Cât costă transportul după introducerea TollRo

Noul sistem de taxare diferențiază costurile în funcție de categoria drumului și de caracteristicile vehiculului. Pentru un camion Euro VI de peste 12 tone, tarifele indicate în analiza Raben România sunt de 0,48 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres și de 0,24 lei/km pe drumuri naționale.

Diferența dintre cele două categorii de drumuri nu înseamnă că traseul cu taxa cea mai mică este automat și cel mai economic. Un drum național poate presupune mai mulți kilometri, un consum mai mare de carburant sau un timp de tranzit mai lung. În aceste condiții, economia realizată la taxare poate fi anulată de celelalte cheltuieli.

Carburantul reprezintă aproximativ 35–40% din costul total al transportului rutier, în funcție de vehicul, consum, distanță și tipul operațiunii. La acesta se adaugă salariile șoferilor, întreținerea și asigurarea vehiculelor, precum și celelalte cheltuieli operaționale.

Ceea ce se schimbă este nivelul de precizie cu care trebuie planificată fiecare expediție. Diferențe aparent mici de traseu, capacitate utilizată sau tip de vehicul pot produce efecte vizibile în costul final. În acest context, eficiența vine dintr-o planificare mai atentă și din capacitatea de a evita costurile care pot fi controlate fără a afecta timpul de livrare sau calitatea serviciului”, spune Cătălina Zamfir, manager Transport Internațional, Raben România.

Transporturile interne sunt mai afectate decât cele internaționale

Estimările Raben România indică un impact mediu de aproximativ 3,6% per expediție pentru transporturile interne, comparativ cu 1,2% pentru cele internaționale, în scenariul unei flote formate integral din vehicule Euro 6.

Diferența este influențată și de modul în care sunt distribuiți kilometrii între categoriile de drumuri. În cazul vehiculelor folosite pentru colectarea și livrarea mărfurilor, aproximativ 20% din distanță este parcursă pe autostrăzi și drumuri expres, 57% pe drumuri naționale și 23% pe drumuri fără taxă.

Pentru vehiculele de linie, aproximativ 30% din kilometri sunt parcurși pe autostrăzi și drumuri expres, iar 70% pe drumuri naționale.

În funcție de traseu, vehicul și taxele aplicabile, impactul poate depăși 5% pentru anumite expediții. Aceste valori sunt estimări ale companiei pentru scenariile analizate și nu indică o creștere identică pentru toate cursele sau pentru toate contractele de transport.

Cum ar putea ajunge noile taxe în prețurile produselor

Costurile suplimentare generate de TollRo nu se opresc neapărat la transportatori. Dacă firmele de transport transferă o parte din cheltuielile mai mari către clienți, acestea pot ajunge să se reflecte în costurile producătorilor, distribuitorilor și comercianților, cu posibile efecte asupra prețurilor plătite de consumatori.

Impactul nu va fi însă identic pentru toate produsele. Acesta depinde de ponderea transportului în costul final, de distanțele parcurse și de numărul operațiunilor logistice necesare până când marfa ajunge la consumator. Produsele care necesită transporturi frecvente sau parcurg distanțe mari pot fi expuse unor costuri logistice mai ridicate, însă efectul concret depinde de întregul lanț de aprovizionare.

În plus, transportatorii, producătorii și comercianții pot absorbi o parte din cheltuielile suplimentare, în loc să le transfere integral mai departe. În alte cazuri, costurile pot fi incluse în tarifele negociate la reînnoirea contractelor sau în prețurile de vânzare.

TollRo poate scumpi transportul cu până la 25%. Transportatorii amenință cu proteste din cauza amenzilor

Prin urmare, majorarea costului unei expediții cu un anumit procent nu înseamnă că produsele transportate se vor scumpi în aceeași proporție. Pentru a estima efectul asupra prețului final, trebuie cunoscută ponderea transportului în costul produsului și modul în care cheltuielile suplimentare sunt distribuite între companiile implicate.

Cum pot limita transportatorii creșterea costurilor

Pentru a controla cheltuielile, transportatorii pot analiza traseele în funcție de costul total al cursei, nu doar de taxa de drum. Ocolirea autostrăzilor pentru a plăti mai puțin poate fi contraproductivă dacă presupune o distanță mai mare sau un consum suplimentar de carburant.

Un alt factor este gradul de încărcare a vehiculului. Consolidarea mărfurilor și folosirea eficientă a capacității de transport permit distribuirea costurilor unei curse asupra unui volum mai mare de bunuri. Reducerea kilometrilor parcurși fără marfă poate contribui, de asemenea, la limitarea cheltuielilor.

Eficiența vine dintr-o planificare mai atentă și din capacitatea de a evita costurile care pot fi controlate fără a afecta timpul de livrare sau calitatea serviciului”, explică Zamfir.

Pentru clienții transportatorilor, efectul va depinde de condițiile contractuale și de politica fiecărei companii. O parte din costurile suplimentare poate fi absorbită de operatori, în timp ce alte cheltuieli pot fi reflectate în tarifele negociate pentru serviciile de transport.

Transportatorii reclamă probleme în implementarea TollRo

Pe lângă efectul asupra costurilor, introducerea TollRo a fost însoțită de reclamații privind funcționarea sistemului și claritatea procedurilor de plată.

În ajunul lansării, la 30 septembrie, Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), declara că firmele își creaseră conturi, dar aveau încă nelămuriri privind plata și utilizarea tichetelor de rută.

Ulterior, FORT și IMM România au solicitat prelungirea perioadei fără sancțiuni până la 14 octombrie, invocând probleme de implementare și necesitatea unei perioade suplimentare de acomodare. Organizațiile au semnalat dificultăți legate de plăți, datele de hartă, restricțiile de circulație și comunicarea dintre sistemele informatice implicate.

La 9 octombrie, o defecțiune a afectat funcționarea sistemului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat remedierea problemelor și neaplicarea sancțiunilor pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa taxa în intervalul afectat.

Haosul TollRo continuă. CNAIR anunță noi probleme tehnice și îi iartă de amenzi pe transportatorii afectați

Transportatorii au semnalat și probleme legate de traseele afișate în aplicații, inclusiv recomandări care ar fi putut conduce camioanele pe drumuri cu restricții sau pe rute ocolitoare. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a cerut reactivarea rețelei foștilor distribuitori de roviniete, ca alternativă pentru achiziționarea tichetelor TollRo.

La 7 octombrie, UNTRR și Confederația Patronală Concordia au solicitat suspendarea sancțiunilor până la 1 aprilie 2027 sau până la funcționarea completă a sistemului. Organizațiile au invocat dificultățile întâmpinate de operatori în perioada de implementare.

TollRo înlocuiește rovinieta pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone

Sistemul TollRo a devenit obligatoriu la 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone, înlocuind pentru această categorie mecanismul anterior al rovinietei. Spre deosebire de taxarea bazată pe o perioadă de valabilitate, noul sistem calculează taxa în funcție de distanța parcursă și de criteriile aplicabile vehiculului și drumului utilizat.

Implementarea are la bază Legea nr. 226/2023. Schimbarea obligă transportatorii să includă noua structură de taxare în calculele economice ale fiecărei curse, însă amploarea eventualelor scumpiri depinde de profilul operațional al fiecărei companii.

Estimările Raben România arată că impactul nu este identic pentru toate tipurile de transport. Deși TollRo generează costuri suplimentare pentru operatorii vizați, efectul asupra prețurilor finale va depinde de măsura în care aceste cheltuieli sunt absorbite sau transferate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Astfel, noua taxare poate pune presiune asupra prețurilor produselor, fără ca amploarea scumpirilor să fie aceeași pentru toate categoriile de bunuri.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
digi24.ro
image
Un bărbat din Afganistan are 58 de copii. Familia se confruntă cu sărăcia, iar unii copii se culcă flămânzi
stirileprotv.ro
image
George Simion, mesaj pentru români după învestirea Guvernului Niculescu. Ce spune liderul AUR, care i-a reproșat lui Bolojan că e „șantajat” să voteze noul Cabinet
gandul.ro
image
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
mediafax.ro
image
20 de ani de la performanța uluitoare a lui Marian Drăgulescu! Accidentat, a devenit de două ori campion mondial în 48 de ore
fanatik.ro
image
Luca Niculescu a susținut prima conferință de presă în calitate de premier al României: „Sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm”
libertatea.ro
image
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
digisport.ro
image
Pui sau creveți? Care dintre cele două alimente este mai bun pentru colesterol. Ce spun nutriționiștii
click.ro
image
Ce se poate construi fără autorizație, în curte, în 2026 și regula celor 20 de metri pătrați
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cum poţi fi şters din Biroul de Credit. Români, ajunşi pe lista neagră pentru câteva zeci de lei
observatornews.ro
image
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
cancan.ro
image
De câte ori poți porni mașina de spălat într-o zi? Greșeala care poate scurta durata de viață a aparatului
newsweek.ro
image
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
prosport.ro
image
Merită să cumperi lemne de foc în noiembrie? Cum îți dai seama dacă lemnul este prea umed și vei plăti degeaba
playtech.ro
image
Risto Radunovic, motivul pentru care Gigi Becali s-a enervat pe Laurențiu Reghecampf după Voluntari – FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
E gata! Nicolae Stanciu a ales între ”U” Cluj și FCSB și semnează pentru cel mai mare salariu din lot! Câți bani va primi
digisport.ro
image
Cafeaua băută înainte de culcare te poate ajuta să adormi mai ușor. Trucul neobișnuit care îi surprinde pe mulți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat, decretul este deja în Monitorul Oficial. Schimbare MAJORĂ pentru români
romaniatv.net
image
Calcule complete pentru creșterea pensiilor. Noul premier și ministrul Muncii au făcut anunțul
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Situație neașteptată la Asia Express! Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie au dormit în același pat: „Zici că suntem sfintele preciste”
click.ro
image
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile
click.ro
image
Cum arată acum Cornelius Roșiianu, prezentatorul „Telejurnalului” de la TVR din perioada comunistă: „Iute la mânie, tipicar și neîndurător cu nemunca”
click.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andi Moisescu, despre cel mai frumos cadou primit de la băieții lui: „Mă bucur că am șansa asta!” Cum își petrece ziua de naștere
image
Situație neașteptată la Asia Express! Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie au dormit în același pat: „Zici că suntem sfintele preciste”

OK! Magazine

image
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui