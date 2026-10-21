TollRo scumpește transportul de marfă. Cum ar putea ajunge noile taxe în prețurile produselor

Introducerea sistemului TollRo, de la 1 octombrie 2026, schimbă modul în care transportatorii calculează costul curselor pe drumurile din România. Noua taxare, bazată pe distanța parcursă și pe caracteristicile vehiculului, poate majora costul unei expediții cu peste 5% în anumite situații. Cheltuielile suplimentare ar putea ajunge și în prețurile produselor, dacă transportatorii și celelalte companii din lanțul de aprovizionare le transferă către clienți.

Transportul rutier se va scumpi din nou Foto: arhivă

Potrivit estimărilor Raben România, impactul mediu al noii taxări este de aproximativ 3,6% pentru transporturile interne și de 1,2% pentru cele internaționale, în scenariul analizat de companie, care presupune utilizarea exclusivă a vehiculelor Euro 6. Procentele reprezintă estimări ale efectului taxei asupra costurilor unei expediții și nu indică majorări uniforme ale tarifelor de transport.

Pentru transportatori, TollRo înseamnă că alegerea traseului și calcularea costului fiecărui kilometru devin și mai importante. În același timp, companiile trebuie să decidă în ce măsură pot absorbi cheltuielile suplimentare și cât din acestea pot transfera către clienți.

Cât costă transportul după introducerea TollRo

Noul sistem de taxare diferențiază costurile în funcție de categoria drumului și de caracteristicile vehiculului. Pentru un camion Euro VI de peste 12 tone, tarifele indicate în analiza Raben România sunt de 0,48 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres și de 0,24 lei/km pe drumuri naționale.

Diferența dintre cele două categorii de drumuri nu înseamnă că traseul cu taxa cea mai mică este automat și cel mai economic. Un drum național poate presupune mai mulți kilometri, un consum mai mare de carburant sau un timp de tranzit mai lung. În aceste condiții, economia realizată la taxare poate fi anulată de celelalte cheltuieli.

Carburantul reprezintă aproximativ 35–40% din costul total al transportului rutier, în funcție de vehicul, consum, distanță și tipul operațiunii. La acesta se adaugă salariile șoferilor, întreținerea și asigurarea vehiculelor, precum și celelalte cheltuieli operaționale.

„Ceea ce se schimbă este nivelul de precizie cu care trebuie planificată fiecare expediție. Diferențe aparent mici de traseu, capacitate utilizată sau tip de vehicul pot produce efecte vizibile în costul final. În acest context, eficiența vine dintr-o planificare mai atentă și din capacitatea de a evita costurile care pot fi controlate fără a afecta timpul de livrare sau calitatea serviciului”, spune Cătălina Zamfir, manager Transport Internațional, Raben România.

Transporturile interne sunt mai afectate decât cele internaționale

Estimările Raben România indică un impact mediu de aproximativ 3,6% per expediție pentru transporturile interne, comparativ cu 1,2% pentru cele internaționale, în scenariul unei flote formate integral din vehicule Euro 6.

Diferența este influențată și de modul în care sunt distribuiți kilometrii între categoriile de drumuri. În cazul vehiculelor folosite pentru colectarea și livrarea mărfurilor, aproximativ 20% din distanță este parcursă pe autostrăzi și drumuri expres, 57% pe drumuri naționale și 23% pe drumuri fără taxă.

Pentru vehiculele de linie, aproximativ 30% din kilometri sunt parcurși pe autostrăzi și drumuri expres, iar 70% pe drumuri naționale.

În funcție de traseu, vehicul și taxele aplicabile, impactul poate depăși 5% pentru anumite expediții. Aceste valori sunt estimări ale companiei pentru scenariile analizate și nu indică o creștere identică pentru toate cursele sau pentru toate contractele de transport.

Cum ar putea ajunge noile taxe în prețurile produselor

Costurile suplimentare generate de TollRo nu se opresc neapărat la transportatori. Dacă firmele de transport transferă o parte din cheltuielile mai mari către clienți, acestea pot ajunge să se reflecte în costurile producătorilor, distribuitorilor și comercianților, cu posibile efecte asupra prețurilor plătite de consumatori.

Impactul nu va fi însă identic pentru toate produsele. Acesta depinde de ponderea transportului în costul final, de distanțele parcurse și de numărul operațiunilor logistice necesare până când marfa ajunge la consumator. Produsele care necesită transporturi frecvente sau parcurg distanțe mari pot fi expuse unor costuri logistice mai ridicate, însă efectul concret depinde de întregul lanț de aprovizionare.

În plus, transportatorii, producătorii și comercianții pot absorbi o parte din cheltuielile suplimentare, în loc să le transfere integral mai departe. În alte cazuri, costurile pot fi incluse în tarifele negociate la reînnoirea contractelor sau în prețurile de vânzare.

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Prin urmare, majorarea costului unei expediții cu un anumit procent nu înseamnă că produsele transportate se vor scumpi în aceeași proporție. Pentru a estima efectul asupra prețului final, trebuie cunoscută ponderea transportului în costul produsului și modul în care cheltuielile suplimentare sunt distribuite între companiile implicate.

Cum pot limita transportatorii creșterea costurilor

Pentru a controla cheltuielile, transportatorii pot analiza traseele în funcție de costul total al cursei, nu doar de taxa de drum. Ocolirea autostrăzilor pentru a plăti mai puțin poate fi contraproductivă dacă presupune o distanță mai mare sau un consum suplimentar de carburant.

Un alt factor este gradul de încărcare a vehiculului. Consolidarea mărfurilor și folosirea eficientă a capacității de transport permit distribuirea costurilor unei curse asupra unui volum mai mare de bunuri. Reducerea kilometrilor parcurși fără marfă poate contribui, de asemenea, la limitarea cheltuielilor.

„Eficiența vine dintr-o planificare mai atentă și din capacitatea de a evita costurile care pot fi controlate fără a afecta timpul de livrare sau calitatea serviciului”, explică Zamfir.

Pentru clienții transportatorilor, efectul va depinde de condițiile contractuale și de politica fiecărei companii. O parte din costurile suplimentare poate fi absorbită de operatori, în timp ce alte cheltuieli pot fi reflectate în tarifele negociate pentru serviciile de transport.

Transportatorii reclamă probleme în implementarea TollRo

Pe lângă efectul asupra costurilor, introducerea TollRo a fost însoțită de reclamații privind funcționarea sistemului și claritatea procedurilor de plată.

În ajunul lansării, la 30 septembrie, Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), declara că firmele își creaseră conturi, dar aveau încă nelămuriri privind plata și utilizarea tichetelor de rută.

Ulterior, FORT și IMM România au solicitat prelungirea perioadei fără sancțiuni până la 14 octombrie, invocând probleme de implementare și necesitatea unei perioade suplimentare de acomodare. Organizațiile au semnalat dificultăți legate de plăți, datele de hartă, restricțiile de circulație și comunicarea dintre sistemele informatice implicate.

La 9 octombrie, o defecțiune a afectat funcționarea sistemului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat remedierea problemelor și neaplicarea sancțiunilor pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa taxa în intervalul afectat.

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Transportatorii au semnalat și probleme legate de traseele afișate în aplicații, inclusiv recomandări care ar fi putut conduce camioanele pe drumuri cu restricții sau pe rute ocolitoare. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a cerut reactivarea rețelei foștilor distribuitori de roviniete, ca alternativă pentru achiziționarea tichetelor TollRo.

La 7 octombrie, UNTRR și Confederația Patronală Concordia au solicitat suspendarea sancțiunilor până la 1 aprilie 2027 sau până la funcționarea completă a sistemului. Organizațiile au invocat dificultățile întâmpinate de operatori în perioada de implementare.

TollRo înlocuiește rovinieta pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone

Sistemul TollRo a devenit obligatoriu la 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone, înlocuind pentru această categorie mecanismul anterior al rovinietei. Spre deosebire de taxarea bazată pe o perioadă de valabilitate, noul sistem calculează taxa în funcție de distanța parcursă și de criteriile aplicabile vehiculului și drumului utilizat.

Implementarea are la bază Legea nr. 226/2023. Schimbarea obligă transportatorii să includă noua structură de taxare în calculele economice ale fiecărei curse, însă amploarea eventualelor scumpiri depinde de profilul operațional al fiecărei companii.

Estimările Raben România arată că impactul nu este identic pentru toate tipurile de transport. Deși TollRo generează costuri suplimentare pentru operatorii vizați, efectul asupra prețurilor finale va depinde de măsura în care aceste cheltuieli sunt absorbite sau transferate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Astfel, noua taxare poate pune presiune asupra prețurilor produselor, fără ca amploarea scumpirilor să fie aceeași pentru toate categoriile de bunuri.