Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
TAROM, profit doar când a vândut avioane. Oana Gheorghiu: „Nu poţi să bagi bani continuu fără să schimbi ceva”

Publicat:

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că TAROM se află pe pierderi de cel puțin cinci-șase ani și că singurul an în care compania a înregistrat profit a fost cel în care a vândut aeronave. Totuși, ea consideră că transportatorul național trebuie să existe, dar subliniază necesitatea identificării unor formule care să îi asigure eficiența.

Tarom. FOTO: Shutterstock
Tarom. FOTO: Shutterstock

„Cred că dacă noi continuăm să facem aceleaşi lucruri pe care le-am făcut în ultimii zece ani cu o companie şi ne aşteptăm să avem alte rezultate, ceva nu e regulă. Adică nu poţi să continui să bagi banii într-o companie fără să schimbi ceva şi să speri că va ajunge bine”, a explicat Gheorghiu, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Vicepremierul a precizat că TAROM are un impact emoțional important pentru români, dar că alte țări, precum Ungaria sau Italia, și-au dat seama că astfel de companii generează pierderi și au renunțat la ele.

„TAROM este o companie cu impact emoţional. Poporul român îşi doreşte să aibă o companie de transport. Alte ţări şi-au dat seama că aceste companii produc pierderi şi au renunţat la ele, şi Ungaria, şi Italia, nu ştiu dacă e cazul nostru, probabil că nu e cazul”, a afirmat vicepremierul.

„TAROM trebuie să existe ca şi companie, dar trebuie să găsim nişte formule care să-i asigure eficienţa. Felul în care astăzi funcţionează TAROM ne arată că nu e bine, pentru că ea produce pierderi de cel puţin cinci, şase, zece ani, ştiu că a avut într-un singur an profit, dar nu pentru că a lucrat mai bine, ci pentru că şi-a vândut nişte aeronave. Desigur sunt decizii politice, dar noi la nivel tehnic, vom veni cu o analiză şi cu o recomandare”, a mai spus Oana Gheorghiu.

