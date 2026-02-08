TAROM, profit doar când a vândut avioane. Oana Gheorghiu: „Nu poţi să bagi bani continuu fără să schimbi ceva”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că TAROM se află pe pierderi de cel puțin cinci-șase ani și că singurul an în care compania a înregistrat profit a fost cel în care a vândut aeronave. Totuși, ea consideră că transportatorul național trebuie să existe, dar subliniază necesitatea identificării unor formule care să îi asigure eficiența.

„Cred că dacă noi continuăm să facem aceleaşi lucruri pe care le-am făcut în ultimii zece ani cu o companie şi ne aşteptăm să avem alte rezultate, ceva nu e regulă. Adică nu poţi să continui să bagi banii într-o companie fără să schimbi ceva şi să speri că va ajunge bine”, a explicat Gheorghiu, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Vicepremierul a precizat că TAROM are un impact emoțional important pentru români, dar că alte țări, precum Ungaria sau Italia, și-au dat seama că astfel de companii generează pierderi și au renunțat la ele.

„TAROM este o companie cu impact emoţional. Poporul român îşi doreşte să aibă o companie de transport. Alte ţări şi-au dat seama că aceste companii produc pierderi şi au renunţat la ele, şi Ungaria, şi Italia, nu ştiu dacă e cazul nostru, probabil că nu e cazul”, a afirmat vicepremierul.

„TAROM trebuie să existe ca şi companie, dar trebuie să găsim nişte formule care să-i asigure eficienţa. Felul în care astăzi funcţionează TAROM ne arată că nu e bine, pentru că ea produce pierderi de cel puţin cinci, şase, zece ani, ştiu că a avut într-un singur an profit, dar nu pentru că a lucrat mai bine, ci pentru că şi-a vândut nişte aeronave. Desigur sunt decizii politice, dar noi la nivel tehnic, vom veni cu o analiză şi cu o recomandare”, a mai spus Oana Gheorghiu.