Video Moment emoționant la bordul unui avion Tarom. Un jandarm interpretează la vioară imnul României, la peste 10.000 metri altitudine

Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom.

Imnul României a fost interpretat de un jandarm îmbrăcat în uniformă în timp ce avionul se afla la peste 10.000 de metri altitudine. Momentul a fost anunțat celorlalți pasageri de personalul de bord iar pasagerii au filmat momentul și la final l-au aplaudat pe jandarm.

„Vă mulțumesc tuturor de la bord că mi-ați acordat atenția dumneavoastră. Purtați România la înălțime pe orice meridian”, a fost mesajul jandarmului artist.

Și Jandarmeria a avut un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Mulțumim Companiei Tarom pentru sprijinul acordat! Mulțumim întregului personal, dar și călătorilor pentru un zbor cu totul diferit! La mulți ani, România”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

În urmă cu doi ani, aflat în turneu în Statele Unite ale Americii, Corul Madrigal a interpretat „Deșteaptă-te, române” la bordul avionului în care se afla, la o altitudine de aproximativ 10.000 de metri.

Interpretarea emoționantă a avut loc chiar de Ziua Națională a României, la 1 Decembrie 2023, în avionul care îi ducea pe membrii corului de la Washington la Chicago, în turneul din Statele Unite ale Americii, spre încântarea celorlalți pasageri.