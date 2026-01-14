Tarom are un nou director general. Cine e Bogdan Costaș

Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis marți, 13 ianuarie 2026, numirea domnului Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei.

Bogdan Costaș, licențiat în Management, Științe Juridice și Marketing, are o experiență în management de 20 de ani în companii relevante la nivel național, precum ROMATSA R.A, ROMAERO S.A., Aviația Utilitară București S.A. sau IAR Ghimbav. Experiența sa în domeniul aviației este completată de licența de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pe Robinson R22 și R44, două dintre cele mai utilizate modele civile de instruire și zbor privat, recunoscute pentru cerințele ridicate de precizie și disciplină în pilotaj

Consiliul de Administrație al Tarom a luat în calcul asigurarea continuității activității companiei și prioritizarea acțiunilor asumate. Obiectivul principal al echipei de management rămâne implementarea planului de restructurare și a planului de afaceri pentru revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă, sustenabilă pe termen mediu și lung. În conformitate cu acest obiectiv, toate acțiunile relevante asumate de companie sunt îndeplinite sau în curs de derulare.

Mandatul domnului Costaș Bogdan debutează efectiv din data de 15 ianuarie, odată cu încetarea contractului de mandat al domnului Costin Iordache. Astfel toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al Tarom și a statului roman reprezentat de MT, în calitate de acționar al Tarom.

În 2026 TAROM urmează să își actualizeze planul de business, ținând cont atât de tendințele pieții concurențiale în care își desfășoara activitatea, cât și de Planul de restructurare care are un termen agreat, de 30 decembrie a.c.

Directorul TAROM, Costin Iordache, a demisionat din motive personale, anunță compania miercuri, 24 decembrie.

„La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reuşit să deruleze cea mai mare parte din acţiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experienţă de peste 18 ani în companii de renume naţional şi internaţional. Conducând o echipă de profesionişti proveniţi din mediul privat a reuşit să obţină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor şi intrarea companiei pe profit”, arată TAROM într-un comunicat oficial.

Compania anunță că Iordache va rămâne în funcție până la 15 ianuarie 2026, dată până la care Consiliul de Administrație al TAROM va numi un director general interimar, asigurând continuitatea deciziilor de management.