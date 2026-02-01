Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Dezechilibrul politic costă România. Sper ca deciziile din coaliție să treacă dincolo de interesele de partid”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a atras atenția, duminică seară, asupra costurilor pe care le poate suporta România în cazul unui dezechilibru politic, subliniind că „permanentul scandal public nu face bine nici cetățenilor, nici relației cu investitorii sau instituțiile financiare”.

„Cred că orice dezechilibru politic, în momentul de faţă, pentru România înseamnă costuri, costuri pe care le vor plăti tot cetățenii. Acest permanent scandal public, pot să-i zic, nu face bine, nu face bine nici în relația cu investitorii, nici în relația cu instituțiile financiare, lipsa de stabilitate vine la pachet cu costuri foarte mari”, a declarat Gheorghiu, într-un interviu pentru Euronews România.

Vicepremierul a adăugat că, deși nu face parte din coaliție și nu cunoaște toate detaliile discuțiilor interne, speră ca deciziile luate de partidele aflate la guvernare să fie constructive și să țină cont de interesul național.

„Acum, eu nu fac parte din coaliție, nu știu exact detaliile, nu am apucat să văd ce au decis cei de la PSD, cu siguranță vor avea o întâlnire în coaliție și vor lua niște decizii care, sper eu, să fie constructive și să treacă dincolo de interesele de partid, să se uite la interesele României”, a adăugat Gheorghiu.

În paralel, Partidul Social Democrat a anunțat, după ședința Consiliului Politic Național de duminică, că va susține adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Social-democrații au subliniat că implementarea imediată a acestor pachete este obligatorie și nu negociabilă.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un avertisment clar către toți cei responsabili, afirmând că „limita de suportabilitate a fost deja depășită”. Potrivit PSD, măsurile propuse vor avea un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei și vor viza peste 5 milioane de beneficiari, având drept scop sprijinirea cetățenilor și stimularea economiei.