Marți, 20 Ianuarie 2026
Cum influențează fenomenele meteo severe zborurile din România și ce măsuri iau piloții

Publicat:

În contextul fenomenelor meteo severe care afectează în această perioadă România și multe alte state europene, Tarom a prezentat principalele condiții meteorologice cu impact asupra operării zborurilor și modul în care acestea sunt gestionate pentru menținerea siguranței.

Avion blocat de zăpadă și viscol pe o pistă
Zborurile pot fi influențate de fenomene meteo severe. Foto arhivă

Traficul aerian poate fi influențat de fenomene meteo severe precum:

  • Vântul de forfecare (wind shear): vântul caracterizat de schimbări bruște ale direcției și intensității, care poate genera variații în viteza aeronavelor, reducerea portanței și distribuirea inegală a forțelor pe suprafețele de comandă, situații gestionate prin proceduri standard și monitorizare continuă.
  • Furtunile frontale: similare cu furtunile convective, cu o manifestarea pe suprafete și distanțe mult mai mari, pot impune ajustări ale rutelor sau aterizări pe aeroporturi de proximitate, atunci când aeronavele sunt obligate să ocolească zone ample.
  • Ceața densă: frecventă iarna, poate reduce vizibilitatea până la valori care necesită proceduri speciale de aterizare pe pistă.
  • Gheața și poleiul (givraj): pot afecta suprafețele de comandă și pot reduce portanța prin întreruperea curgerii aerului pe aripi/ fileurile de aer, îngreunând totodată aeronava, motiv pentru care sunt aplicate proceduri specifice de degivrare.
  • Precipitațiile abundente: pot scădea vizibilitatea și solicită verificarea atentă a condițiilor de pistă pentru a evita fenomenul de acvaplanare la aterizarea aeronavelor și reducerea aderenței pe suprafața de rulare a avionului.
  • Furtunile convective: specifice verii, generate de diferențe mari de temperatură dintre zi și noapte, pot conduce la scăderea bruscă, dar temorară, a vizibilității (nori groși) și pot produce descărcări electrice. Aeronavele moderne sunt proiectate pentru a rezista la astfel de descărcări, iar echipajele aplică proceduri dedicate.

Piloții, pregătiți pe simulatoare pentru fenomene meteo severe

„Măsurile de pregătire și testare continuă sunt parte firească din misiunea TAROM de a oferi siguranță pasagerilor și a zborurilor realizate, prioritatea absolută în aviația civilă”, declară Bogdan Costaș, director general al companiei.

Fiecare pilot al companiei participă în fiecare an, de două ori, la traininguri suplimentare pe simulator, dedicate scenariilor de vizibilitate redusă, wind shear și givraj, care reproduc integral fenomenele meteo și procedurile asociate pentru eliminarea riscurilor”, declară Cătălin Prunariu, Director de Zbor TAROM.

Amintim că anul trecut avionul TAROM RO 415 a aterizat conform planului la Barajas, Madrid, în plină pană de electricitate, fiind printre puținele care prin operare excelentă, au reușit să decoleze în siguranță și să aducă cei peste 150 de pasageri în România. 

În 2025, compania a operat peste 11.000 de zboruri. Dintre acestea, mai puțin de 5% au înregistrat întârzieri. Jumătate dintre întârzieri (2,5%) au fost generate de condiții meteorologice severe, la decolare sau aterizare, cu timpi de întârziere începând de la 3 minute. Doar 8 zboruri au fost anulate din motive meteorologice pe parcursul anului 2025.

Anularea zborurilor din cauza vremii nu se despăgubește

Dacă zborul tău a fost anulat din cauza fenomenelor meteo (circumstanțe extraordinare), compania aeriană trebuie să-ți ofere rambursarea banilor sau un zbor alternativ, dar este, de regulă, scutită de plata compensației financiare de până la 600€, conform Regulamentului UE 261/2004, deoarece vremea e în afara controlului său. Ai dreptul la asistență (mâncare, băuturi, cazare) și la rambursarea biletului sau redirecționare, chiar și-n caz de vreme rea, dar compensația suplimentară se aplică doar dacă anularea e din vina companiei. 

