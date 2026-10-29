Sindicaliștii din Sănătate: „Dacă la 1 ianuarie nu avem o nouă lege a salarizării”, înseamnă că aceia care au făcut promisiuni „luptă împotriva creşterilor salariale”

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) transmite că, în lipsa unei noi Legi a salarizării sau a unor măsuri care să ducă la majorarea veniturilor angajaților din sistemul sanitar până la începutul anului viitor, respingerea proiectului de lege promovat în vara acestui an poate fi interpretată ca o acțiune împotriva creșterilor salariale.

Mii de angajați din Sănătate așteaptă răspunsul Guvernului Foto: Facebook Federația „Solidaritatea Sanitară” din România

Într-o postare publicată pe Facebook, joi, 29 octombrie, liderii sindicali prezintă ceea ce numesc „o concluzie informală a dezbaterilor pe tema legii salarizării”.

„Dacă la 1 ianuarie 2027 nu avem intrată în vigoare o nouă lege a salarizării sau o formă de creştere a veniturilor salariale atunci respingerea proiectului legii salarizării din această vară poate fi interpretată legitim ca luptă împotriva creşterilor salariale”, transmit reprezentanții FSSR.

Sindicaliștii afirmă că opoziția manifestată față de proiectul legislativ prezentat în vară putea avea o singură justificare: elaborarea unui act normativ superior, care să ofere condiții mai avantajoase pentru angajați.

„Dacă cei care promiteau atunci o lege mai bună ratează s-o iniţieze, odată ajunşi la putere, atunci scopul acelor demersuri devine vizibil ca împotrivire faţă de creşterea veniturilor salariale”, mai arată Federația „Solidaritatea Sanitară”.

Amintim că angajații din sănătate cer reluarea negocierilor pentru noua Lege a salarizării până la sfârșitul anului și avertizează că nu vor accepta amânarea reformei fără majorări salariale de la 1 ianuarie 2027. Sindicaliștii invocă pierderea a 16% din puterea de cumpărare de la ultima creștere salarială, din iunie 2024, și cer ca eventualele indexări să se aplice veniturilor totale, inclusiv sporurilor.

Cu câteva zile înainte, organizația sindicală a solicitat Cabinetului condus de Luca Niculescu să elaboreze noua lege a salarizării împreună cu reprezentanții sistemului sanitar și pe baza datelor și realităților din teren, potrivit News.ro.

Potrivit FSSR, viitoarea lege ar trebui să urmărească în principal eliminarea inechităților salariale, clarificarea grilelor de salarizare și a sporurilor, precum și protejarea drepturilor salariale existente.

„Avem un Guvern, avem un program de guvernare care promite o lege construită împreună cu sindicatele şi avem un ministru al sănătăţii care a spus public că niciun venit din sănătate nu trebuie să scadă. Ceea ce lipseşte este ca această lege să fie scrisă, de la primul articol, împreună cu cei care o vor trăi”, au transmis anterior reprezentanții federației.

Sindicatul atrage astfel atenția că așteptările create în jurul unei noi legi a salarizării trebuie concretizate rapid, în caz contrar existând riscul ca promisiunile privind îmbunătățirea veniturilor din sănătate să fie percepute ca neîndeplinite.