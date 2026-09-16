 Hoteluri și restaurante „fără copii”: fenomenul care ia amploare într-o țară europeană şi stârneşte controverse şi acuzaţii de discriminare | adevarul.ro
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Hoteluri și restaurante „fără copii”: fenomenul care ia amploare într-o țară europeană şi stârneşte controverse şi acuzaţii de discriminare

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Restaurantele și hotelurile „fără copii” se înmulțesc, iar fenomenul provoacă tot mai multe controverse. Părerile sunt împărțite între cei care caută liniștea unui spațiu pentru adulți și părinții care se simt discriminaţi.

Tot mai multe restaurante impun reguli privind prezenţa copiilor.
Tot mai multe restaurante impun reguli privind prezenţa copiilor. Foto: Shutterstock

În Italia, numărul hotelurilor, restaurantelor și al altor localuri care aleg modelul „adults only” sau „child free” a crescut. Pe rețelele sociale, sunt tot mai numeroase cazurile în care părinții povestesc despre situații în care nu au putut face rezervări sau au fost informați că localul nu primește copii. În același timp, există clienți care apreciază această opțiune și spun că nu toate restaurantele sunt potrivite pentru familii cu copii mici.

Un caz care a atras atenția şi a reaprins controversele este cel al restaurantului Hostaria 2.0 din Lesmo, în apropiere de Milano, după ce proprietarul, Alan Sampietro, a anunțat că vrea ca localul să se adreseze în principal adulților, notează tnlive.

A renunțat la scaunele și meniurile pentru copii

Pe pagina de rezervări, proprietarul Hostaria 2.0 precizează că nu are scaune pentru copii, meniu pentru cei mici sau preparate pregătite special pentru ei şi le recomandă familiilor cu copii mai mici de șapte ani să nu facă rezervări.

Alan Sampietro a relatat şi motivul pentru care a luat această decizie. Totul a pornit de la un incident în care un copil ar fi alergat prin restaurant. În mod firesc, angajații le-au cerut părinților să îl supravegheze, însă aceştiau au fost deranjaţi de acest fapt şi ulterior au dat o recenzie proastă localului, de doar o stea.

Proprietarul a povestit situația pe rețelele sociale și şi-a făcut astfel publică decizia ca restaurantul său se se adreseze doar adulţilor. Filmarea sa a strâns peste două milioane de vizualizări şi numeroase comentarii.

Hostaria 2.0 are 26 de locuri, lumină difuză și muzică, iar Alan Sampietro spune că vrea ca oamenii care vin aici să aibă parte de o cină liniștită și intimă.

Localurile nu pot interzice accesul copiilor

Denumirea „child free” nu înseamnă, însă, că restaurantul poate interzice accesul copiilor. Potrivit proprietarului, legislația italiană nu permite unui local deschis publicului să refuze automat o familie pentru simplul fapt că aceasta vine cu unul sau mai mulţi copii.

Astfel, dacă părinții fac o rezervare sau vin la restaurant în ciuda recomandării, există locuri disponibile și acceptă regulile localului, familia poate fi servită.

Alan Sampietroa declarat că nu are nimic împotriva copiilor și că intenția sa este să le spună clienților de la început la ce fel de atmosferă să se aștepte. El aplică aceeași regulă și grupurilor foarte zgomotoase sau clienților care vin cu câini de talie mare.

Hotelurile pot impune limite de vârstă

În cazul hotelurilor, regulile sunt mai stricte. În Italia există sute de unități de cazare care primesc doar adulți sau persoane care au depășit o anumită vârstă. Presa italiană vorbește despre peste 200 de astfel de locuri.

Una dintre nemulțumirile exprimate în această dezbatere pornește de la faptul că unele hoteluri nu acceptă copii, dar primesc animale de companie.

Cei care aleg hotelurile „adults only” sau restaurantele „child free” spun că este normal ca un client să poată alege locul și atmosfera în care vrea să își petreacă seara sau vacanța.

Părinții care contestă aceste reguli consideră însă că accesul familiilor cu copii nu ar trebui restricționat în acest fel şi că este vorba despre discriminare.

Cazul din Lesmo a ajuns și la primărie

Cazul Hostaria 2.0 a ajuns și în atenția autorităților locale. Primărița din Lesmo, Sara Dossola, s-a întâlnit cu proprietarul restaurantului și a vorbit despre responsabilitatea părinților, dar și despre modul în care oamenii ar trebui să se comporte în spațiile comune.

Împreună cu europarlamentarul Pierfrancesco Maran, ea a propus crearea unei hărți a restaurantelor și a altor localuri în care familiile cu copii mici sunt bine primite. Acestea ar putea fi identificate, de exemplu, prin existența unor scaune pentru copii, mese de înfășat sau spații de joacă.

Între timp, însă, în Italia, controversele continuă: pe de o parte, cei care vor restaurante și hoteluri destinate adulților, iar pe de alta, familiile care consideră că astfel de reguli le limitează accesul la locuri deschise publicului şi i discriminează.

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