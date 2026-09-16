Delegația română din Grupul S&D a susținut în Parlamentul European garanții suplimentare pentru fermieri în aplicarea taxei europene pe carbon

Delegația română din Grupul S&D în Parlamentul European a susținut, marți, în cadrul votului privind revizuirea Mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM), o serie de amendamente la propunerea Comisiei, menite să aducă garanții suplimentare pentru fermieri.

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Printre amendamentele susținute de delgația română se numără posibilitatea ca statele membre să solicite o derogare temporară de până la patru ani pentru anumite prevederi ale mecanismului.

„Europarlamentarii PSD au votat amendamentele care îmbunătățesc propunerea Comisiei Europene ținând cont de solicitările fermierilor din România. Europarlamentarii au susținut un amendament care dă posibilitatea statelor membre să poată notifica o derogare temporară care se poate acorda pe 4 ani”, se arată într-un comunicat transmis de PSD.

De asemenea, prin votul pe amendamentele depuse în plen, deputații au susținut ca orice persoană juridică care dorește să intre cu mărfuri vamale pe teritoriul UE trebuie să depună o declarație către autoritățile competente ale statului membru vizat.

„Delegația PSD a susținut ca mărfurile puse în liberă circulație în regiunile ultraperiferice să respecte aceleași standarde și condiții de producție ca cele aplicabile pe întreg teritoriul UE”, se mai arată în comunicat.

Social-democrații atrag atenția că, pentru fermierii români, impactul CBAM asupra prețului fertilizanților rămâne o preocupare importantă.

„Implementarea trebuie să țină cont de impactul economic asupra sectoarelor afectate”

Creșterea costurilor pentru îngrășăminte se reflectă direct în costurile de producție ale fermelor, afectând competitivitatea agriculturii și putând genera, în final, presiuni suplimentare asupra prețurilor alimentelor. De aceea, delegația PSD a susținut în plen amendamente care răspund solicitărilor transmise de fermierii și cooperativele agricole din România.

„Am susținut amendamente care aduc garanții suplimentare și care țin cont de preocupările legitime ale fermierilor români. Susținem obiectivele mecanismului CBAM, dar considerăm că implementarea acestuia trebuie să țină cont de impactul economic asupra sectoarelor afectate și să ofere instrumente prin care eventualele efecte negative să poată fi atenuate”, transmite delegația română din Grupul S&D în Parlamentul European.

În urma votului din Parlamentul European asupra dosarului privind extinderea domeniului de aplicare al Mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon la mărfurile din aval și măsurile de combatere a eludării, există posibilitatea de a redirecționa veniturile provenite din CBAM către sectoarele afectate de punerea în aplicare a mecanismului, pentru a atenua impactul acestuia.

„Delegația PSD în Parlamentul European va continua să susțină soluții europene care protejează fermierii, agricultura și securitatea alimentară și să țină cont de pozițiile și preocupările reprezentanților sectorului agricol în adoptarea reglementărilor europene cu impact asupra acestora”, precizează PSD.