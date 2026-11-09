Nvidia deschide o anchetă după relatări că CEO companiei ar fi fost vizat de spionajul chinez. Trump îl apără, Congresul cere explicații

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat că va efectua o anchetă independentă, după relatările din presă conform cărora directorul general al companiei, Jensen Huang, ar fi fost vizat de o operațiune a serviciilor de informații din China. Anunțul vine pe fondul presiunilor tot mai mari din partea legislatorilor americani, care cer clarificări privind posibile riscuri la adresa securității naționale.

Jensen Huang, șeful Nvidia Foto: Arhiva

Ancheta a fost anunțată după ce, în octombrie, The New York Times a relatat că oficiali americani au ajuns la concluzia că Alice Huang, femeie de afaceri asociată cu Megaspeed, o companie de centre de date cu sediul în Singapore, este o agentă a serviciilor chineze de informații. Potrivit publicației, ea ar fi construit o relație apropiată cu Jensen Huang. Oficialii suspectează, de asemenea, că ar fi contribuit la transferul de cipuri avansate Nvidia către China.

Într-un mesaj adresat angajaților duminică, obținut de POLITICO, Jensen Huang și-a cerut scuze pentru că și-a înșelat soția și a promis că va coopera cu ancheta. Mesajul a fost transmis separat de comunicatul public al companiei.

„Mi-am înșelat soția. Faptele mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ce am făcut. Îmi pare profund rău”, a scris Huang. În mesaj, el nu a făcut referire directă la Alice Huang.

Într-un răspuns oferit la cererea POLITICO, compania a transmis că „vestea de astăzi nu va încetini NVIDIA” și că Huang rămâne director general „fără întrerupere”.

Ancheta va fi condusă de un comitet format din administratori independenți, cu sprijinul unui cabinet de avocatură extern. Consiliul de administrație precizează că Huang susține demersul și că are în continuare încredere în el și în echipa sa de conducere.

„Deși Consiliul nu are niciun motiv să creadă că securitatea națională sau secretele NVIDIA ar fi fost compromise, ancheta va analiza toate informațiile disponibile”, au transmis administratorii într-un comunicat difuzat duminică.

Megaspeed, în vizorul autorităților de aproape doi ani

Potrivit The New York Times, Departamentul american al Comerțului a început să investigheze Megaspeed la sfârșitul anului 2024, iar dosarul a fost preluat în acest an de Departamentul Justiției. Din relatarea publicației reiese că supravegherea de către agențiile americane de informații a Alicei Huang a scos la iveală relația ei cu Jensen Huang și că monitorizarea era încă în desfășurare la momentul publicării articolului.

Casa Albă și Departamentul Comerțului nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind ancheta sau relatările din presă.

Trump îl apără pe șeful Nvidia

Președintele american Donald Trump l-a apărat duminică seara pe Jensen Huang. Întrebat de jurnaliști la întoarcerea la Washington, el a spus că nu a vorbit cu directorul Nvidia despre acest subiect, dar că îl consideră „o persoană de treabă”. Întrebat dacă regretă că nu a acționat atunci când a fost informat despre aceste date, Trump a răspuns: „Nu, nu cred.”

„Cred că e un om onorabil. Probabil că are o explicație. Trebuie să-l asculți”, a adăugat președintele.

Trump a spus că nu știe dacă Huang îl va însoți în apropiata sa vizită în Asia, dar a precizat: „Sigur l-aș lua cu mine”. El a mai afirmat că nu a auzit ca directorul Nvidia să fi greșit cu ceva.

Cerințe din partea Congresului

Săptămâna trecută, președinții republicani ai comisiilor pentru afaceri externe, informații și China din Camera Reprezentanților, Brian Mast, Rick Crawford și John Moolenaar, i-au cerut lui Huang să participe pe 18 noiembrie la o informare cu ușile închise. Subiectele vizate sunt relația sa cu Alice Huang și măsurile prin care Nvidia se protejează împotriva spionajului străin.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a declarat, după publicarea articolului din New York Times, că Jensen Huang și consiliul de administrație al Nvidia „datorează Congresului răspunsuri”. Ea a cerut adoptarea unei legi bipartizane care să împiedice accesul Chinei la tehnologii americane avansate. Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu de a include restricții de export mai stricte în legea anuală privind politica de apărare.

La sfârșitul lunii trecute, Nvidia a descris interacțiunile dintre Jensen Huang și Alice Huang drept relații comerciale obișnuite. În octombrie, compania a transmis pentru POLITICO că clienții săi regionali din domeniul cloud primesc informații comerciale uzuale, nu secrete industriale sau date relevante pentru securitatea națională.