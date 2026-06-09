Salarii diferite pentru posturi similare: 60% din angajați spun că diferențele nu sunt justificate

România se pregătește să aplice Directiva europeană privind transparența salarială, însă un nou studiu arată că între angajatori și angajați există un deficit major de încredere. În timp ce 76% dintre companii admit că plătesc diferit persoane aflate pe roluri comparabile, doar 27% dintre salariați consideră că sistemul de remunerare este echitabil. În plus, aproape 80% dintre candidați spun că ar prefera să aplice la firme care afișează salariul direct în anunțurile de angajare.

Potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research pentru Up România, 76% dintre angajatori recunosc că există diferențe de salarizare între persoane care ocupă posturi similare, companiile justificând aceste diferențe prin performanță, experiență profesională sau negocieri individuale.

De cealaltă parte, 59% dintre angajați consideră că aceste diferențe sunt nejustificate, iar numai 27% spun că au un nivel ridicat de încredere în echitatea sistemului salarial din organizația în care lucrează.

Datele sugerează că problema nu este neapărat existența diferențelor de salariu, ci lipsa unor explicații clare și credibile privind modul în care sunt stabilite remunerațiile.

Angajații vor salariile afișate în anunțurile de recrutare

Studiul arată că majoritatea salariaților sunt deja familiarizați cu noile reguli europene privind transparența salarială. Aproximativ 72% dintre respondenți au auzit de Directiva europeană, iar 80% afirmă că ar fi mai predispuși să aplice la o companie care afișează salariul și pachetul de beneficii încă din anunțul de recrutare.

Mai mult, 41% dintre angajați spun că ar accepta chiar și un salariu puțin mai mic dacă ar lucra pentru o companie percepută ca fiind transparentă.

Disponibilitatea este și mai mare în rândul angajaților cu experiență medie, unde procentul ajunge la 53%, și în cadrul multinaționalelor, unde 47% dintre respondenți împărtășesc aceeași opinie.

Companiile cunosc Directiva, dar puține se simt pregătite

În mediul de afaceri, nivelul de informare este relativ ridicat. Peste jumătate dintre angajatori afirmă că sunt familiarizați cu Directiva privind transparența salarială.

Cu toate acestea, doar 19% consideră că firmele din România sunt pregătite pentru implementarea noilor reguli.

„Directiva privind transparența salarială reprezintă una dintre cele mai importante schimbări care vor influența relația dintre angajatori și angajați în următorii ani. Dincolo de obligațiile de conformare, vorbim despre o transformare profundă a modului în care organizațiile construiesc încredere și explică deciziile legate de remunerare”, a declarat Elena Pap, CEO Eurasia Upcoop Group și CEO Up România.

Angajatorii cred că sunt transparenți. Angajații nu sunt convinși

Una dintre cele mai mari diferențe de percepție identificate de studiu privește transparența salarială.

Aproape toți angajatorii (96%) spun că oferă cel puțin parțial informații despre politicile salariale, iar 43% consideră că organizațiile lor sunt transparente în această privință.

În schimb, doar jumătate dintre angajați percep compania pentru care lucrează ca fiind transparentă atunci când vine vorba despre remunerare.

Mai mult, numai 49% dintre salariați consideră că regulile de stabilire a salariilor sunt clare. O treime dintre respondenți afirmă că nu au acces la informații esențiale precum grile salariale, criterii de performanță sau politici de majorare a veniturilor.

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Problema este și mai accentuată în cazul angajaților aflați la început de carieră, unde procentul ajunge la 48%, și în întreprinderile mici și mijlocii, unde 39% spun că nu au acces la astfel de informații.

Multe companii nu au încă procese salariale bine definite

Studiul relevă că numeroase organizații nu și-au construit încă infrastructura necesară pentru aplicarea transparenței salariale.

Doar 30% dintre angajatori afirmă că au procese de salarizare bine standardizate. Aproximativ 33% dispun de grile salariale complete, iar numai 21% au politici salariale complet formalizate.

Principalele dificultăți identificate de companii sunt costurile implementării, complexitatea sistemelor de remunerare și teama că transparența ar putea genera nemulțumiri și conflicte interne.

Aproape jumătate dintre angajatori (49%) se tem de apariția nemulțumirilor în rândul personalului, iar 42% invocă riscul unor tensiuni între angajați.

Beneficiile extrasalariale contează tot mai mult

Pe fondul dezbaterilor privind salariile, beneficiile extrasalariale continuă să joace un rol important în percepția angajaților asupra echității remunerației.

O treime dintre respondenți consideră că beneficiile contribuie într-o mare măsură la sentimentul că sunt plătiți corect, iar în rândul managerilor procentul urcă la 43%.

Tichetele de masă rămân cel mai apreciat beneficiu, fiind menționate de 54% dintre participanții la studiu.

Totodată, 64% dintre angajați spun că informațiile despre beneficiile extrasalariale sunt comunicate transparent de către angajatori.

Diferențele salariale de gen și revenirea din concediul de maternitate, provocări încă nerezolvate

Analiza arată că majoritatea companiilor verifică existența diferențelor salariale între femei și bărbați, însă în multe cazuri acest proces este realizat doar ocazional.

Doar 16% dintre organizații monitorizează constant aceste diferențe. Atunci când sunt identificate discrepanțe, 73% dintre angajatori afirmă că iau cel puțin parțial măsuri pentru corectarea lor.

În ceea ce privește angajații care revin din concediul de maternitate, practicile diferă semnificativ de la o companie la alta. Cea mai frecventă soluție este ajustarea parțială a salariului, aplicată de 30% dintre organizații.

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Doar 15% dintre companii declară că aliniază remunerația acestor angajați la nivelul pieței sau la cel al colegilor din aceeași echipă, ceea ce indică faptul că această zonă rămâne una dintre provocările importante pentru echitatea salarială în România.

Studiul a fost realizat în mai 2026 pe un eșantion de 1.200 de respondenți din mediul urban, dintre care 800 de angajați și 400 de reprezentanți ai angajatorilor, inclusiv specialiști HR, manageri și antreprenori.