Salariile vor crește și în 2026, dar românii nu vor simți pe deplin diferența în buzunare

Câștigul salarial mediu brut din România este estimat să crească în 2026 cu 5,8%, până la nivelul de 9.217 lei, însă această evoluție nominală nu va fi suficientă pentru a compensa integral presiunile inflaționiste, astfel încât puterea de cumpărare va rămâne în teritoriu negativ, potrivit Prognozei macroeconomice 2026–2029 publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).

Potrivit estimărilor CNSP, anul 2026 va aduce o majorare moderată a salariilor, pe fondul politicilor de echilibrare a cheltuielilor bugetare și al unui context economic caracterizat de prudență.

Instituția arată că dinamica veniturilor va fi influențată de diferențe între sectoarele economiei. În timp ce sectorul concurențial va contribui pozitiv la media salarială, prin menținerea și atragerea forței de muncă în industrii cheie, sectorul bugetar va rămâne la nivelul salariilor din decembrie 2025.

„Ajustările salariale în anul 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal și de presiunile inflaționiste. Sectorul concurențial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale, prin retenția salariaților în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025”, se arată în prognoza CNSP.

Puterea de cumpărare rămâne în scădere

Deși salariile nominale vor crește, efectul asupra veniturilor reale va fi limitat de nivelul inflației. CNSP subliniază că salariul real va rămâne negativ, ceea ce înseamnă că majorările nu vor acoperi integral creșterea prețurilor.

În prima parte a anului 2026, efectele sunt deja vizibile. În contextul unei inflații de aproximativ 9,6%, câștigul salarial net real a înregistrat o scădere de 5,2%, ceea ce a afectat consumul și dinamica economică generală.

Potrivit CNSP, această evoluție a contribuit inclusiv la reducerea PIB în primul trimestru și la temperarea consumului privat.

Salariul minim crește, dar impactul rămâne limitat

Un factor de susținere pentru veniturile populației îl reprezintă majorarea salariului minim brut, care va crește de la 1 iulie 2026 cu 6,8%, până la 4.325 lei.

Această ajustare va sprijini veniturile de bază pentru o parte importantă a angajaților, însă impactul asupra mediei generale a salariilor va fi moderat.

„Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 cu 6,8% va stimula veniturile de bază pentru o parte semnificativă a forței de muncă, cu efect moderat asupra mediei generale, dar cu perspective de dinamizare a economiei”, notează CNSP.

Puterea de cumpărare a românilor, afectată în 2026 de măsurile fiscale și inflație

Piața muncii încetinește

Prognoza arată și o răcire a pieței muncii în 2026. Numărul mediu de salariați este estimat la 6.670.000 de persoane, în ușoară scădere, pe fondul unei prudențe mai mari în recrutare și al încetinirii economice.

În primele luni ale anului 2026, numărul de salariați a scăzut cu aproximativ 60.000 de persoane, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, cea mai mare reducere fiind înregistrată în industrie.

În total, estimările indică o diminuare de circa 28.000 de salariați pe întreg anul 2026, ceea ce va conduce la o creștere a ratei șomajului BIM până la 6,3%.

Șomaj mai ridicat, dar cu perspectivă de stabilizare

CNSP estimează că rata șomajului va rămâne ridicată în 2026, dar va intra pe o traiectorie descendentă în anii următori. Aceasta ar urma să scadă gradual până la 5,3% la finalul orizontului de prognoză.

În același timp, numărul total de persoane ocupate este estimat la 7.655.000 în 2026, în ușoară scădere față de anul anterior.

Perspective pe termen mediu: creșteri mai echilibrate

Pentru perioada 2027–2029, CNSP anticipează o evoluție mai favorabilă a pieței muncii. Numărul de salariați ar urma să crească gradual, iar populația ocupată să avanseze într-un ritm mediu de aproximativ 0,4%.

În același timp, câștigurile salariale ar putea reveni pe un trend de creștere reală pozitivă, în condițiile temperării inflației și ale unei eventuale consolidări fiscale.

Pe termen mediu, rata medie anuală a câștigului salarial brut este estimată la 5,9%, ceea ce ar putea permite o creștere a puterii de cumpărare de aproximativ 2,6%, însă într-un ritm diferențiat între sectoarele economiei și categoriile profesionale.

Deși 2026 este caracterizat de stagnare în unele sectoare și de presiuni asupra veniturilor reale, prognoza indică o stabilizare treptată a pieței muncii în anii următori.

Evoluția va depinde în continuare de echilibrul dintre politicile fiscale, inflație și capacitatea economiei de a genera locuri de muncă în sectoarele competitive, în condițiile unei ajustări lente, dar pozitive, a ocupării și a șomajului.