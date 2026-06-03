Ce înseamnă directiva europeană privind transparența salarială pentru angajații și angajatorii din România

Directiva europeană privind transparența salarială (Directiva UE 2023/970) introduce un set de reguli comune la nivelul Uniunii Europene prin care se urmărește reducerea diferențelor de salarizare, în special a celor de gen, și creșterea transparenței în modul în care sunt stabilite salariile.

Statele membre, inclusiv România, trebuie să transpună aceste prevederi în legislația națională până la 7 iunie 2026, dată de la care multe dintre obligațiile ei vor deveni aplicabile în practică.

Până la 7 iunie 2026 România ar trebui să aplice EU Pay Transparency

Până la acest termen, România trebuie să adopte cadrul legal prin care directiva europeană privind transparența salarială devine aplicabilă în dreptul intern. Din acel moment, regulile europene vor începe să fie implementate treptat în piața muncii.

Printre schimbările majore se numără obligația angajatorilor de a comunica încă din faza de recrutare intervalul salarial sau salariul de pornire pentru un post, interdicția de a solicita candidaților istoricul salarial și dreptul angajaților de a primi informații despre nivelurile de salarizare din companie, raportate la poziții similare sau echivalente ca valoare, potrivit informațiilor publicate de Consiliul European.

De asemenea, companiile de o anumită dimensiune vor avea obligații de raportare privind diferențele de remunerare între femei și bărbați, iar în cazul în care sunt identificate diferențe semnificative nejustificate, vor trebui luate măsuri corective împreună cu reprezentanții angajaților.

Ce înseamnă pentru companii și pentru angajați

Pentru angajatori, directiva europeană privind transparența salarială înseamnă schimbarea modului în care sunt structurate politicile de salarizare și recrutare. Companiile vor trebui să definească criterii clare, obiective și neutre de gen pentru stabilirea salariilor și pentru evoluția profesională, dar și să fie pregătite să justifice diferențele de remunerare între angajați care prestează aceeași muncă sau muncă de valoare egală.

În plus, procesele de HR vor deveni mai formale și mai documentate, deoarece datele salariale vor trebui colectate și raportate periodic în funcție de mărimea companiei. În anumite cazuri, aceste obligații vor include evaluări comune ale sistemelor de salarizare, realizate împreună cu reprezentanții angajaților, atunci când diferențele salariale nu pot fi explicate obiectiv.

Pentru angajați și candidați, impactul este în principal legat de creșterea nivelului de informare și de transparență. În recrutare, vor avea acces la intervale salariale înainte de semnarea contractului, ceea ce reduce asimetria de informații dintre angajat și angajator. În interiorul companiei, angajații vor putea solicita informații despre salariul lor raportat la medii pentru poziții similare, ceea ce poate ajuta la identificarea unor posibile discrepanțe sau inechități.

Totodată, directiva întărește principiul egalității de remunerare, inclusiv prin posibilitatea ca angajații care se consideră discriminați salarial să solicite despăgubiri, iar angajatorul să fie obligat să demonstreze că nu a încălcat regulile de egalitate de tratament.

Scopul EU Pay Transparency

Scopul principal al directivei este aplicarea mai eficientă a principiului „plată egală pentru muncă egală sau muncă de valoare egală”, consacrat la nivel european. În practică, Uniunea Europeană urmărește reducerea diferenței de salarizare dintre femei și bărbați și eliminarea situațiilor în care lipsa de transparență permite menținerea unor diferențe salariale nejustificate.

Un alt obiectiv important este creșterea încrederii în piața muncii și reducerea dezechilibrelor de informare dintre angajatori și angajați, astfel încât deciziile privind salariile să devină mai clare, mai coerente și mai ușor de verificat. În același timp, directiva urmărește să încurajeze practici de salarizare mai echitabile și mai previzibile în toate statele membre ale Uniunii Europene.