 Un nou lot de autostradă se va deschide circulației zilele acestea în Transilvania. Are 12,24 kilometri | adevarul.ro
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Un nou lot de autostradă se va deschide circulației zilele acestea în Transilvania. Are 12,24 kilometri

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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis că marți, 11 august, se va deschide circulația pe Zimbor - Poarta Sălajului de pe Autostrada A3.

FOTO: CNAIR
FOTO: CNAIR

„Marți, 11.08.2026, ora 15.00, la Nodul Rutier Românași (județul Sălaj), CNAIR organizează conferința de presă premergătoare deschiderii circulației rutiere pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului, autostrada Transilvaniei (#A3).

Tot mâine, 11.08.2026, începând cu ora 16.00, se va deschide circulația pe acest nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași”, transmite CNAIR pe Facebook.

Lotul Zimbor–Poarta Sălajului face parte din secțiunea 3B Mihăiești–Suplacu de Barcău, care are o lungime totală de 80,03 kilometri și este împărțită în cinci loturi.

Lotul Zimbor-Poarta Sălajului are 12,24 kilometri, iar constructorul este asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL. Contractul, în valoare de 680 de milioane lei fără TVA, a fost semnat în iunie 2020 și prevede 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Termenul de deschidere este 2026.

Celelalte loturi ale secțiunii 3B sunt Mihăiești-Zimbor, cu o lungime de 13,26 kilometri, construit de asocierea Spedition UMB-Tehnostrade-Electromontaj, cu termen de deschidere în 2026, Poarta Sălajului-Zalău, cu 15,14 kilometri, și Zalău-Nușfalău, cu 25,84 kilometri, ambele construite de asocierea MAKYOL-OZALTIN și cu termen de deschidere în 2031.

Din secțiunea 3B face parte și lotul Nușfalău-Suplacu de Barcău, cu 13,55 kilometri, deschis în septembrie 2023 și construit de Nurol Insaat Ve Ticaret AS.

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