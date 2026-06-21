Video Cel mai complicat segment de autostradă din România, aproape de deschidere: viaducte uriașe și lucrări spectaculoase pe A3

Un nou segment al Autostrăzii Transilvania ar urma să fie dat în trafic în această vară, între Zimbor și Poarta Sălajului, a anunțat Ministerul Transporturilor, care mizează pe deschiderea a 12 kilometri de drum de mare viteză în județul Sălaj.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat duminică, 21 iunie, noi evoluții pe șantierul Autostrăzii Transilvania (A3), în județul Sălaj, unde un nou sector important se apropie de momentul deschiderii circulației.

Potrivit oficialului, în luna iulie va fi deschis traficul pe cei aproximativ 12 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului, un tronson descris ca fiind scurt ca lungime, dar printre cele mai dificile realizate până acum pe această autostradă.

„Încă puțin și circulăm pe un nou sector din Autostrada Transilvania în Sălaj! După ani de provocări tehnice și numeroase întârzieri, Autostrada Transilvania se apropie de o bornă importantă”, a transmis Horațiu Cosma.

Lucrări complexe în teren dificil

Segmentul de autostradă traversează zone deluroase și presupune lucrări de infrastructură de mare complexitate, printre care: viaducte cu o lungime cumulată de peste 3 kilometri și înălțimi de până la 50 de metri, peste 5 milioane de metri cubi de excavații, aproximativ 4 kilometri de ziduri de sprijin, sute de ancore și mii de drenuri, numeroase lucrări de consolidare pentru stabilizarea versanților

În prezent, constructorul român finalizează ultimele intervenții la nodul rutier Românași și remediază o ultimă alunecare de teren apărută pe un debleu al autostrăzii. În paralel, specialiștii CESTRIN efectuează testele și verificările necesare înainte de recepția lucrărilor și deschiderea circulației.

Horațiu Cosma mai precizează că lucrările avansează și pe sectorul următor, dintre Zimbor și Nădășelu. Aici se construiesc viaductele de la Nădășelu și Mihăiești, se execută umpluturi la rampele podurilor, se remediază alunecări de teren, iar în paralel se așterne asfaltul, se montează parapetele și se aplică marcajele rutiere.

Estimarea actuală indică finalizarea lucrărilor principale de către antreprenorul român în luna august, în timp ce constructorul turc ar urma să încheie viaductele până la finalul anului, ceea ce ar permite deschiderea circulației pe întregul tronson.

Horațiu Cosma afirmă că anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai importanți ani pentru Autostrada Transilvania, cu aproximativ 100 de kilometri de autostradă dați în trafic în județele Sălaj, Cluj și Bihor.

„Va rămâne pentru următorii ani să finalizăm cel mai dificil sector al autostrăzii, cel din zona Zalăului, unde viitorul Tunel Meseș, cel mai lung tunel rutier al țării, va reprezenta una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură rutieră realizate vreodată în România”, a mai transmis secretarul de stat.

Proiectul Autostrăzii Transilvania rămâne una dintre cele mai complexe investiții de infrastructură din România.