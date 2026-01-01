Rusia crește TVA la 22% pentru a strânge mai mulți bani în contextul războiului din Ucraina

Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina.

Creşterea TVA ar urma să aducă la bugetul de stat 1.187 de miliarde de ruble, sau aproximativ 15 miliarde de dolari, în acest an.

Majorarea TVA, aprobată anul trecut, a atras critici din partea mediului de afaceri şi a consumatorilor, afectaţi deja de inflaţia ridicată, în urma sancţiunilor occidentale, şi de cheltuielile mai mari cu sectorul apărării. Impozitul pe venit a crescut de asemenea de la începutul războiului.

Luna trecută, preşedintele Vladimir Putin a declarat că majorarea TVA este necesară pentru a echilibra bugetul naţional, şi a promis că în viitor Guvernul intenţionează să reducă povara fiscală asupra cetăţenilor.

De asemenea, Putin a cerut companiilor să-şi plătească taxele la timp, avertizând că majorarea TVA nu ar trebui să alimenteze economia subterană ci să sporească veniturile statului.

Într-un recent comunicat, Ministerul de Finanţe a dat asigurări opiniei publice că toate angajamentele privind politica socială vor fi îndeplinite, dar şi cele din sectorul apărării şi securităţii, iar furnizarea sprijinului pentru soldaţi şi familiilor lor reprezintă "priorităţi strategice".

Cheltuielile din sectorul apărării şi securităţii au fost responsabile pentru 40% din cheltuielile guvernamentale în bugetul din 2025.

Consumatorii se aşteaptă ca majorarea TVA să afecteze fiecare achiziţie, deşi Ministerul de Finanţe intenţionează să păstreze cota de impozitare la alimente, medicamente şi articole pentru copii la 10%.

În septembrie, ministerul rus de Finanțe precizează că noul TVA are ca obiectiv prioritar finanțarea apărării și securității țării, dar că ia în calcul și majorarea altor taxe, inclusiv a celor aplicate firmelor din domeniul jocurilor de noroc.

„Prioritatea strategică este de a asigura sprijin financiar pentru necesitățile de apărare și securitate ale țării și pentru asistența socială a familiilor celor care participă la operațiunea militară specială”, se arată în comunicatul ministerului.

Instituția explică faptul că resursele bugetare suplimentare ar urma să permită echiparea forțelor armate cu arme și echipamente militare, plata salariilor personalului militar, sprijinul pentru familiile acestuia și modernizarea întreprinderilor din industria de apărare.

Potrivit Ministerului de Finanțe, proiectul de buget al Rusiei pentru 2026 va fi „echilibrat și sustenabil”, în pofida eforturilor financiare considerabile impuse de conflictul din Ucraina.