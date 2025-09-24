Rusia pregătește majorarea TVA pentru a finanța războiul din Ucraina: „Prioritatea este de a asigura sprijin financiar pentru necesitățile de apărare”

Ministerul de Finanțe de la Moscova a anunțat miercuri, 24 septembrie, că intenționează să majoreze, începând de anul viitor, taxa pe valoarea adăugată de la 20% la 22%, pentru a acoperi cheltuielile militare generate de cel de-al patrulea an al războiului împotriva Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a semnalat săptămâna trecută că este deschis unor creșteri de taxe pentru a asigura finanțarea statului pe timp de război, amintind că Statele Unite au majorat impozitele pentru cetățenii foarte bogați în timpul conflictelor din Coreea și Vietnam, transmite Reuters.

Ministerul rus de Finanțe precizează că noul TVA are ca obiectiv prioritar finanțarea apărării și securității țării, dar că ia în calcul și majorarea altor taxe, inclusiv a celor aplicate firmelor din domeniul jocurilor de noroc.

„Prioritatea strategică este de a asigura sprijin financiar pentru necesitățile de apărare și securitate ale țării și pentru asistența socială a familiilor celor care participă la operațiunea militară specială”, se arată în comunicatul ministerului.

Instituția explică faptul că resursele bugetare suplimentare ar urma să permită echiparea forțelor armate cu arme și echipamente militare, plata salariilor personalului militar, sprijinul pentru familiile acestuia și modernizarea întreprinderilor din industria de apărare.

Potrivit Ministerului de Finanțe, proiectul de buget al Rusiei pentru 2026 va fi „echilibrat și sustenabil”, în pofida eforturilor financiare considerabile impuse de conflictul din Ucraina.