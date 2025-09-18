search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rusia majorează cota de TVA de la 20% la 22%, pentru a acoperi deficitul bugetar

0
0
Publicat:

 Guvernul rus ia în considerare creşterea cotei TVA pentru a ţine deficitul bugetar sub control şi a menţine rezervele, în ciuda asigurărilor publice ale preşedintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar pentru Reuters.

Rusia ar putea intra în recesiune FOTO Shutterstock
Rusia ar putea intra în recesiune FOTO Shutterstock

Rusia, care este în al patrulea an al războiului din Ucraina, a majorat impozitele pe veniturile persoanelor fizice şi pe profitul companiilor în acest an, dar chiar şi aşa, în luna mai, Guvernul de la Moscova a trebuit să tripleze prognoza de deficit bugetar, până la 1,7% din produsul intern brut (PIB). Acum Rusia se pregăteşte să depăşească această ţintă de deficit, potrivit unui oficial citat de presa de stat în cursul acestei luni. De asemenea, ţinta de deficit pentru 2026, de 0,9% din PIB, pare ca va fi şi ea depăşită, potrivit Agerpres.

Patru surse apropiate Guvernului au confirmat un raport publicat săptămâna aceasta de The Bell, o agenţie media cu sediul în afara Rusiei, conform căruia Guvernul de la Moscova discută creşterea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20%, până la 22% pentru a reduce deficitul. Raportul nu a avansat un posibil calendar pentru o decizie, dar una dintre surse a declarat pentru Reuters că aceasta este luată în considerare pentru bugetul din 2026, atâta timp cât regula bugetară referitoare la veniturile din petrol rămâne în vigoare.

"Cum poate fi redus deficitul respectând regula bugetară? Doar prin creşterea impozitelor, pentru că nu mai este aproape nimic de redus, fie cheltuieli militare, fie cheltuieli sociale", a declarat o sursă.

TVA a reprezentat 37% din veniturile bugetului federal în 2024, iar posibila creştere ar putea reduce la jumătate deficitul preconizat pentru 2026, conform calculelor Reuters.

Economia Rusiei a continuat să crească în ciuda înăspririi sancţiunilor occidentale din cauza războiului din Ucraina. Însă se aşteaptă ca avansul PIB-ului să încetinească la aproximativ 1%, de la 4,3% anul trecut, iar inflaţia rămâne peste 8% într-o ţară în care o mare parte din forţa de muncă şi 40% din venituri sunt acum direcţionate către apărare şi securitate.

Cheltuielile guvernamentale sunt principalul motor al creşterii economice în Rusia şi, în condiţiile în care Putin şi-a exprimat nemulţumirea faţă de încetinirea economică şi de necesitatea de a continua finanţarea războiului de uzură din Ucraina, reducerile de cheltuieli sunt puţin probabile.

Ministrul Finanţelor, Anton Siluanov, a insistat că regula bugetară, în baza căreia veniturile din energie colectate peste preţul ţintă al petrolului pentru Rusia, care în prezent este stabilit la 60 de dolari pe baril, sunt direcţionate către fondul de rezervă fiscală, va rămâne în vigoare.

Fondul de rezervă fiscală, care este separat de rezervele băncii centrale a ţării, are în prezent aproximativ 4.000 de miliarde de ruble în active lichide, care pot fi folosite şi pentru acoperirea deficitului. Anul acesta, Guvernul intenţionează să apeleze la fond pentru 447 de miliarde de ruble.

Putin, care în 2024 a promis că nu va face modificări majore ale sistemului fiscal înainte de 2030, în urma creşterilor de impozite introduse în 2025, a cerut Guvernului pe 5 septembrie să crească veniturile printr-o productivitate mai mare, nu prin taxe.

Sursa care a spus că există puţin loc pentru reduceri în bugetul federal, a susţinut că cheltuielile militare nu pot fi reduse, iar reducerile modeste în sfera socială nu ar ajuta prea mult.

"Este ca şi cum ai tunde un purcel - multe ţipete, dar fără un câştig semnificativ. Dacă am putea reduce 1-2 trilioane de ruble, sigur, dar nu poţi reduce astfel de sume, pur şi simplu nu există. Poţi reduce câteva milioane, poate sute", a spus sursa.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
6 zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
gandul.ro
image
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Adevărul urât despre plajele din Albania, dezvăluit de doi turişti români. Ce nu se vede în pozele perfecte
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea boxului! Ricky Hatton a murit la doar 46 de ani
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Adela Popescu revine la TV. Vedeta a semnat fără să stea pe gânduri. Unde o vom vedea: Am răspuns fără discuții: da!
romaniatv.net
image
Anunț important! Cu cât vor crește salariile românilor în 2025
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Kate și William, gesturi adorabile de tandrețe, la dineul în cinstea lui Trump. Fac dovada că așa au trecut peste multe greutăți

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime