search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Farmaciile cer predictibilitatea plăților pentru medicamente: „Problema nu mai este una de finanțare, ci de mecanism bugetar”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Organizațiile reprezentative ale farmaciștilor și farmaciilor din România solicită autorităților modificări legislative care să asigure predictibilitatea plăților pentru medicamentele compensate și gratuite, după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a reușit să reducă întârzierile istorice la decontare.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Într-un comunicat comun transmis miercuri, Colegiul Farmaciștilor din România (CFR), alături de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) și Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor (AFTaP), apreciază demersurile CNAS, dar avertizează că sunt necesare măsuri legislative care să prevină reapariția blocajelor financiare.

„Farmaciile comunitare reprezintă unul dintre pilonii accesului pacienților la tratament. În fiecare zi, acestea eliberează medicamente compensate și gratuite, achită furnizorii, salariile angajaților, taxele și contribuțiile către stat și susțin toate costurile operaționale necesare funcționării, cu mult înainte de decontarea sumelor datorate de sistemul de asigurări de sănătate. Acest lucru este subliniat inclusiv în decizia Comisiei Europene, care afirmă că 'farmaciile finanțează prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în același timp, că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie', se arată în comunicat.

CFR și Asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare consideră că acesta este momentul în care legislația trebuie îmbunătățită, astfel încât fondurile colectate prin contribuțiile de asigurări sociale de sănătate să fie utilizate exclusiv pentru scopul în care au fost colectate și să poată fi puse la dispoziția CNAS, fără întârzieri administrative, pentru plata obligațiilor legale aferente medicamentelor deja eliberate pacienților.

„Atunci când banii există în sistem, dar nu ajung în timp la cei care au asigurat deja tratamentul pacienților, costul întârzierilor este transferat asupra farmaciilor. Acestea sunt obligate să suporte costuri suplimentare de finanțare, să își susțină din resurse proprii fluxurile operaționale și să asigure, în continuare, plata salariilor profesioniștilor, a furnizorilor și a obligațiilor fiscale.  

Reprezentanții sectorului farmaceutic consideră că reducerea întârzierilor la plată demonstrează că un sistem predictibil de decontare poate funcționa dacă există cadrul necesar.

„Faptul că România a realizat progrese, în ultimele luni, în a reduce întârzierile plăților demonstrează că este posibilă respectarea unui sistem predictibil, conform termenelor legale”, se arată în comunicat.

Comunicatul vine după ce Comisia Europeană a decis trimiterea României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauza întârzierilor istorice la plata medicamentelor.

„Problema nu mai este una de finanțare, ci de mecanism bugetar”

Potrivit organizațiilor semnatare, mesajul transmis recent de CNAS după decizia Comisiei Europene indică faptul că fondurile necesare există, însă actualul cadru legislativ împiedică utilizarea lor suficient de rapidă:

„Resursele financiare există, însă cadrul legislativ actual nu permite utilizarea lor cu suficientă flexibilitate pentru respectarea termenelor legale de plată. În aceste condiții, problema nu mai este una de finanțare, ci de mecanism bugetar”.

Ultima suflare pentru farmaciile de la sate

Reprezentanții farmaciilor susțin că întârzierile administrative generează costuri suplimentare pentru operatorii din domeniu, care sunt nevoiți să finanțeze din resurse proprii activitatea curentă până la decontarea sumelor de către sistemul de asigurări de sănătate.

„Farmaciile finanțează prealabil aprovizionarea cu medicamente”

De asemenea, sunt amintite concluziile Comisiei Europene privind rolul farmaciilor în asigurarea accesului pacienților la tratament.

„Farmaciile finanțează prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în același timp, că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie”, se arată în comunicat.

Organizațiile profesionale subliniază că farmaciile eliberează zilnic medicamente compensate și gratuite, plătesc furnizorii, salariile angajaților, taxele și contribuțiile către stat, înainte de a primi decontările aferente.

Ce modificări legislative cer farmaciștii

Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative propun mai multe schimbări legislative, printre care:

 • Utilizarea fără întârzieri administrative a fondurilor disponibile în Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru plata obligațiilor scadente;

• Exceptarea bugetului FNUASS de la mecanismele care limitează efectuarea plăților lunare atunci când există resurse financiare disponibile;

• Asigurarea utilizării cu prioritate a contribuțiilor colectate pentru sănătate în scopul pentru care acestea au fost încasate, astfel încât resursele existente în FNUASS să fie disponibile la timp pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor;

• Instituirea unui calendar predictibil de decontare, care să permită efectuarea plăților către farmacii până cel târziu în data de 15 a fiecărei luni, cu obiectivul ca, pe termen mediu, acestea să fie realizate chiar înainte de acest termen. 

Asociaţia Farmaciştilor critică modificările legislative făcute de PSRM-Şor: În farmaciile mobile ar putea fi vândute medicamente contrafăcute

„Un astfel de mecanism nu ar reprezenta doar o măsură de sprijin pentru farmacii. El ar permite asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente, stabilitatea întregului lanț farmaceutic, menținerea capacității farmaciilor de a-și onora obligațiile față de furnizori, angajați și stat și, cel mai important, accesul neîntrerupt al pacienților la tratamentele de care au nevoie”, precizează același comunicat. 

Apel pentru un sistem predictibil și sustenabil

Reprezentanții farmaciștilor consideră că procedura europeană privind întârzierile istorice la plată trebuie transformată într-o oportunitate de reformă.

„Procedura europeană privind întârzierile istorice trebuie privită ca o oportunitate de a corecta definitiv mecanismele care au făcut posibilă apariția acestor situații”, se mai explică în document.

Totodată, organizațiile își exprimă disponibilitatea de a colabora cu CNAS, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, organizațiile de pacienți și industria farmaceutică pentru elaborarea unor soluții legislative stabile și aliniate practicilor europene:

„Ne reafirmăm angajamentul de a rămâne parteneri responsabili ai autorităților în construirea unui mecanism de finanțare modern, predictibil și sustenabil, care să protejeze accesul pacienților la tratament și stabilitatea sistemului de sănătate din România”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Eugen Tomac confirmă că dacă s-ar face alegeri anticipate s-ar schimba clasamentul din Parlament. Fostul premier desemnat spune că a avut acces la sondaje care nu au fost făcute publice: „Și în sondajele noastre AUR este pe primul loc, cu peste 30%”. Ce spune despre implicarea Bruxelles-ului în criza de la București
gandul.ro
image
Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie. Actele necesare pentru înscriere
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, în alertă maximă! Ultraşii lui Levski Sofia au făcut ravagii în Bosnia şi UEFA i-ar putea interzice în Bănie. Video
fanatik.ro
image
Ce ar pierde Marea Britanie dacă 100.000 de români ar pleca mâine. Studiul prezentat în Parlamentul britanic care schimbă imaginea diasporei INTERVIU
libertatea.ro
image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Ce au descoprit medicii legiști, după moartea lui Gabi Mureșan! Care ar fi cauza decesului
digisport.ro
image
Bianca Drăgușanu clarifică zvonurile despre hainele scoase la licitație: „Vă bucurați de răul altcuiva”
click.ro
image
Un tânăr și-a dat demisia de la bancă și s-a dus să lucreze în mină, în Australia. Și este fericit: „Câștig 2.130 de euro pe săptămână”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
El e bărbatul care a făcut infarct la volan. Gheorghe se ducea spre locul unde fiica sa făcuse un accident
observatornews.ro
image
Rezultatul AUTOPSIEI lui Gabi Mureșan. Care a fost cauza morții, de fapt
cancan.ro
image
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Joburi fără diplomă de BAC, dar cu salarii de până la 5.000 de lei. Unde se pot angaja tinerii care au picat examenul
playtech.ro
image
În ce ar investi Mitică Dragomir 30 – 40 de milioane de euro dacă ar avea averea lui Gigi Becali. Afacerea de succes care a luat amploare la nivel mondial
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
De ce își întâmpină câinii stăpânii cu o jucărie în gură. Gestul ascunde mai multe semnificații decât ai putea crede
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Bolojan! Tribunalul București a decis
mediaflux.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Un bărbat din Galați a făcut infarct la volan după ce a aflat că fiica sa a făcut un accident rutier
click.ro
image
Ce mănâncă Ioana Ginghină la micul dejun. „După 40 de ani, trebuie să consumăm mult mai multă proteină”
click.ro
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”
click.ro
FotoJet (86) jpg
”Și sexul este un limbaj!” Fotografii incendiare: a apărut în Playboy, fără lenjerie intimă. Diva, mai sexy ca niciodată
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei din Emirate și unde a ajuns să-și vândă rochiile
image
Un bărbat din Galați a făcut infarct la volan după ce a aflat că fiica sa a făcut un accident rutier

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!