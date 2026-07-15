Farmaciile cer predictibilitatea plăților pentru medicamente: „Problema nu mai este una de finanțare, ci de mecanism bugetar”

Organizațiile reprezentative ale farmaciștilor și farmaciilor din România solicită autorităților modificări legislative care să asigure predictibilitatea plăților pentru medicamentele compensate și gratuite, după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a reușit să reducă întârzierile istorice la decontare.

Într-un comunicat comun transmis miercuri, Colegiul Farmaciștilor din România (CFR), alături de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) și Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor (AFTaP), apreciază demersurile CNAS, dar avertizează că sunt necesare măsuri legislative care să prevină reapariția blocajelor financiare.

„Farmaciile comunitare reprezintă unul dintre pilonii accesului pacienților la tratament. În fiecare zi, acestea eliberează medicamente compensate și gratuite, achită furnizorii, salariile angajaților, taxele și contribuțiile către stat și susțin toate costurile operaționale necesare funcționării, cu mult înainte de decontarea sumelor datorate de sistemul de asigurări de sănătate. Acest lucru este subliniat inclusiv în decizia Comisiei Europene, care afirmă că 'farmaciile finanțează prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în același timp, că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie', se arată în comunicat.

CFR și Asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare consideră că acesta este momentul în care legislația trebuie îmbunătățită, astfel încât fondurile colectate prin contribuțiile de asigurări sociale de sănătate să fie utilizate exclusiv pentru scopul în care au fost colectate și să poată fi puse la dispoziția CNAS, fără întârzieri administrative, pentru plata obligațiilor legale aferente medicamentelor deja eliberate pacienților.

„Atunci când banii există în sistem, dar nu ajung în timp la cei care au asigurat deja tratamentul pacienților, costul întârzierilor este transferat asupra farmaciilor. Acestea sunt obligate să suporte costuri suplimentare de finanțare, să își susțină din resurse proprii fluxurile operaționale și să asigure, în continuare, plata salariilor profesioniștilor, a furnizorilor și a obligațiilor fiscale.

Reprezentanții sectorului farmaceutic consideră că reducerea întârzierilor la plată demonstrează că un sistem predictibil de decontare poate funcționa dacă există cadrul necesar.

„Faptul că România a realizat progrese, în ultimele luni, în a reduce întârzierile plăților demonstrează că este posibilă respectarea unui sistem predictibil, conform termenelor legale”, se arată în comunicat.

Comunicatul vine după ce Comisia Europeană a decis trimiterea României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauza întârzierilor istorice la plata medicamentelor.

„Problema nu mai este una de finanțare, ci de mecanism bugetar”

Potrivit organizațiilor semnatare, mesajul transmis recent de CNAS după decizia Comisiei Europene indică faptul că fondurile necesare există, însă actualul cadru legislativ împiedică utilizarea lor suficient de rapidă:

„Resursele financiare există, însă cadrul legislativ actual nu permite utilizarea lor cu suficientă flexibilitate pentru respectarea termenelor legale de plată. În aceste condiții, problema nu mai este una de finanțare, ci de mecanism bugetar”.

Ultima suflare pentru farmaciile de la sate

Reprezentanții farmaciilor susțin că întârzierile administrative generează costuri suplimentare pentru operatorii din domeniu, care sunt nevoiți să finanțeze din resurse proprii activitatea curentă până la decontarea sumelor de către sistemul de asigurări de sănătate.

„Farmaciile finanțează prealabil aprovizionarea cu medicamente”

De asemenea, sunt amintite concluziile Comisiei Europene privind rolul farmaciilor în asigurarea accesului pacienților la tratament.

„Farmaciile finanțează prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în același timp, că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie”, se arată în comunicat.

Organizațiile profesionale subliniază că farmaciile eliberează zilnic medicamente compensate și gratuite, plătesc furnizorii, salariile angajaților, taxele și contribuțiile către stat, înainte de a primi decontările aferente.

Ce modificări legislative cer farmaciștii

Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative propun mai multe schimbări legislative, printre care:

• Utilizarea fără întârzieri administrative a fondurilor disponibile în Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru plata obligațiilor scadente;

• Exceptarea bugetului FNUASS de la mecanismele care limitează efectuarea plăților lunare atunci când există resurse financiare disponibile;

• Asigurarea utilizării cu prioritate a contribuțiilor colectate pentru sănătate în scopul pentru care acestea au fost încasate, astfel încât resursele existente în FNUASS să fie disponibile la timp pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor;

• Instituirea unui calendar predictibil de decontare, care să permită efectuarea plăților către farmacii până cel târziu în data de 15 a fiecărei luni, cu obiectivul ca, pe termen mediu, acestea să fie realizate chiar înainte de acest termen.

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„Un astfel de mecanism nu ar reprezenta doar o măsură de sprijin pentru farmacii. El ar permite asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente, stabilitatea întregului lanț farmaceutic, menținerea capacității farmaciilor de a-și onora obligațiile față de furnizori, angajați și stat și, cel mai important, accesul neîntrerupt al pacienților la tratamentele de care au nevoie”, precizează același comunicat.

Apel pentru un sistem predictibil și sustenabil

Reprezentanții farmaciștilor consideră că procedura europeană privind întârzierile istorice la plată trebuie transformată într-o oportunitate de reformă.

„Procedura europeană privind întârzierile istorice trebuie privită ca o oportunitate de a corecta definitiv mecanismele care au făcut posibilă apariția acestor situații”, se mai explică în document.

Totodată, organizațiile își exprimă disponibilitatea de a colabora cu CNAS, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, organizațiile de pacienți și industria farmaceutică pentru elaborarea unor soluții legislative stabile și aliniate practicilor europene:

„Ne reafirmăm angajamentul de a rămâne parteneri responsabili ai autorităților în construirea unui mecanism de finanțare modern, predictibil și sustenabil, care să protejeze accesul pacienților la tratament și stabilitatea sistemului de sănătate din România”.