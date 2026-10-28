Vacanțele de Crăciun și Revelion pot însemna câteva mii de lei pentru un sejur la munte, dar și sume mult mai mari pentru hotelurile care includ mese festive, acces la SPA și programe de divertisment. Prețurile diferă considerabil de la o destinație la alta, iar Revelionul rămâne, în general, mai scump decât Crăciunul. Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a explicat pentru „Adevărul” cum se prezintă ofertele pentru iarna 2026-2027, ce buget ar trebui să pregătească turiștii și ce alternative au cei care vor să petreacă sărbătorile în România.

Stațiunile montane se numără printre cele mai căutate destinații pentru vacanțele de iarnă. Foto: arhivă

Tarifele pentru sărbătorile de iarnă variază în funcție de categoria unității de cazare, numărul de nopți și serviciile incluse. Pentru Crăciun, un sejur de trei-patru nopți pentru două persoane poate porni de la 2.000-2.500 de lei, în cazul variantelor mai simple, și poate ajunge frecvent la 4.000-6.000 de lei la hotelurile de trei și patru stele care includ masa și programul de sărbători.

La resorturile de patru și cinci stele, unde pachetele pot cuprinde pensiune completă, SPA, wellness și programe artistice, tarifele pot urca la 7.000-8.000 de lei sau chiar mai mult. Pentru Revelion, un cuplu trebuie să ia în calcul, în general, între 4.500 și 8.000 de lei pentru trei-patru nopți, în timp ce ofertele premium din stațiunile foarte căutate pot depăși 10.000 de lei.

Diferențele nu țin doar de numărul de stele al hotelului. Contează dacă pachetul include doar micul dejun sau toate mesele, cina festivă, băuturile, programul artistic, accesul la facilitățile de wellness și activitățile pentru copii. Tocmai de aceea, prețul unei camere nu este întotdeauna suficient pentru a compara două oferte.

Cât costă concret un sejur de Crăciun în România

Exemplele de tarife din portofoliul prezentat de Adrian Voican arată cât de diferite pot fi ofertele chiar și pentru sejururi cu aceeași durată. Pentru trei nopți de Crăciun, într-o cameră dublă, prețurile pornesc de la aproximativ 1.973 de lei la un hotel de patru stele din Sinaia și ajung la peste 8.000 de lei în unele unități.

„Pentru Crăciun 2026, în portofoliul nostru găsim pentru trei nopți, cameră dublă: Sinaia, hotel de patru stele, de la aproximativ 1.973 de lei pe cameră; Bușteni, hotel de trei stele, aproximativ 3.006 lei; Băile Herculane, hotel de patru stele, aproximativ 3.865 de lei; Poiana Brașov, hotel de trei stele, aproximativ 4.862 de lei; Predeal, hotel de patru stele, aproximativ 5.841 de lei; Băile Felix, hotel de cinci stele, cu pensiune completă, aproximativ 6.792 de lei; Păltiniș, hotel de patru stele, aproximativ 8.059 de lei”, a declarat pentru „Adevărul” Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Aceste exemple se referă la pachete din portofoliul menționat și nu reprezintă o medie a tuturor ofertelor din stațiunile respective. Tarifele pot varia în funcție de disponibilitate și de serviciile incluse.

Revelionul este mai scump. Cât poate costa un sejur de trei-patru nopți

Pentru noaptea dintre ani, prețurile sunt mai ridicate, în special în cazul pachetelor care includ cina festivă și programe speciale. În stațiunile montane cunoscute, un sejur de trei nopți poate ajunge la câteva mii de lei, iar ofertele premium pot depăși cu mult acest nivel.

„Pentru Revelion 2026-2027, tarifele sunt mai ridicate, în special din cauza mesei festive și programelor speciale: Bușteni, hotel de trei stele, de la aproximativ 4.295 de lei pe cameră pentru trei nopți; Brașov, hotel de trei stele, aproximativ 5.502 lei pentru trei nopți; Sinaia, hotel de patru stele, aproximativ 7.929 de lei pentru trei nopți; Poiana Brașov, hotel de trei stele, aproximativ 9.107 lei pentru trei nopți; Băile Felix, hotel de cinci stele, aproximativ 10.297 de lei pentru patru nopți, cu pensiune completă”, a precizat Adrian Voican.

Există și variante mult mai scumpe.

„Există și produse premium care depășesc aceste valori. De exemplu, un pachet de 4 nopți la Păltiniș ajunge la peste 15.000 lei/cameră. Prin urmare, nu putem vorbi despre „prețul Revelionului în România”, ci despre o plajă foarte largă de produse”, a declarat vicepreședintele ANAT.

Cum au evoluat tarifele față de sezonul trecut

Prețurile nu au crescut în același ritm în toate destinațiile și la toate categoriile de cazare. Potrivit lui Adrian Voican, pentru pachetele comparabile, tarifele se situează în general între nivelul de anul trecut și creșteri de aproximativ 5-15%. Există însă și hoteluri care au păstrat prețurile sau le-au redus ușor.

„Nu vedem o scumpire uniformă. Pe produse comparabile, piața se situează, în general, între menținerea tarifelor de anul trecut și creșteri de aproximativ 5-15%. Există însă și hoteluri care au păstrat sau chiar au redus ușor prețurile”, a explicat acesta.

Hotelierii trebuie să facă față costurilor mai mari, dar și faptului că turiștii sunt mai atenți la cheltuieli. Din acest motiv, nu toate majorările de costuri sunt transferate în tarifele finale.

„Hotelierii sunt prinși între două presiuni. Costurile au crescut, dar puterea de cumpărare a turiștilor este sub presiune. Din acest motiv, mulți au preferat să nu transfere integral creșterile de cost în tarife”, a declarat Adrian Voican.

O altă perioadă importantă pentru cei care își planifică din timp vacanța este cea a ofertelor de Înscrieri Timpurii. Potrivit reprezentantului ANAT, multe oferte păstrează tarife apropiate de cele din sezonul trecut până în jurul datei de 15 noiembrie. În plus, în noiembrie apar promoțiile de Black Friday, iar unele reduceri pot ajunge până la 50%, în special pentru plata integrală și pentru un număr limitat de camere.

„Cu alte cuvinte, chiar dacă prețurile de listă au crescut în anumite zone, turistul care cumpără atent poate găsi încă tarife foarte bune”, a spus vicepreședintele ANAT.

Ce buget ar trebui să pregătească un cuplu sau o familie cu un copil

Pentru două persoane, un buget orientativ pentru un sejur de trei-patru nopți este de 3.000-6.000 de lei de Crăciun și 4.500-8.000 de lei de Revelion. Pentru o familie cu doi adulți și un copil, estimările cresc la 4.000-7.000 de lei de Crăciun și 6.000-10.000 de lei de Revelion.

„Sunt bugete orientative. Prețul pentru copil diferă foarte mult în funcție de vârstă, pat suplimentar, mese și accesul la programul festiv”, a explicat Adrian Voican.

Bugetul poate fi mai mic dacă familia alege o pensiune fără multe servicii suplimentare, o destinație mai puțin aglomerată sau un sejur mai scurt. În schimb, un pachet de patru-cinci stele, cu pensiune completă, SPA, open bar, cină festivă și divertisment, poate depăși intervalele menționate.

Cât costă sărbătorile în stațiunile din România. Ce buget alocă românii pentru vacanțele de iarnă

„Se poate călători și sub aceste bugete. Un turist flexibil, care urmărește Înscrierile Timpurii și Black Friday, alege o destinație mai puțin aglomerată sau un pachet fără foarte multe servicii festive poate reduce semnificativ costul”, a declarat vicepreședintele ANAT.

Munte, stațiuni balneare sau mare. Unde pot găsi românii oferte mai accesibile

Stațiunile montane rămân printre cele mai căutate în perioada sărbătorilor. Valea Prahovei, Poiana Brașov, Bran-Moieciu, Bucovina și Maramureș atrag turiști care vor să petreacă Crăciunul sau Revelionul într-un decor de iarnă. În același timp, stațiunile balneare, precum Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Băile Herculane și Sovata, sunt o alternativă pentru cei care preferă relaxarea, piscinele și serviciile SPA.

„Muntele rămâne vedeta sărbătorilor. Valea Prahovei, Poiana Brașov, Bran-Moieciu, Bucovina și Maramureș sunt în continuare printre cele mai căutate destinații. Foarte bine merg și stațiunile balneare: Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Băile Herculane și Sovata. Avantajul lor este că îmbină vacanța de sărbători cu SPA, wellness și relaxare”, a declarat Adrian Voican.

O alternativă mai puțin obișnuită este litoralul în extrasezon. Mamaia, Eforie și Vama Veche pot avea tarife de cazare mai accesibile decât stațiunile montane, iar unele hoteluri rămân deschise și oferă servicii de wellness, meniuri tradiționale și programe artistice.

„Dar există și o alternativă care câștigă teren: Crăciunul și Revelionul la mare. Mamaia, Eforie și chiar Vama Veche, pentru nostalgici, pot avea prețuri sensibil mai mici decât stațiunile montane. Este extrasezon, deci cazarea este mai accesibilă. În schimb, hotelurile care rămân deschise oferă servicii SPA și wellness, gastronomie tradițională și programe artistice la un nivel foarte bun”, a spus vicepreședintele ANAT.

Acesta subliniază că litoralul poate oferi o experiență diferită de cea a unei vacanțe clasice la munte.

„Marea iarna are și un farmec aparte: mai puțină aglomerație, plimbări pe plajă, SPA și un altfel de Crăciun sau Revelion”, a declarat Adrian Voican.

O altă opțiune pentru familii este un city-break de două-trei nopți, construit în jurul unui târg de Crăciun. Craiova, Sibiu, Brașov, București, Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea atrag turiști în noiembrie și decembrie.

„Pentru o familie, două sau trei nopți într-un oraș cu un târg de Crăciun spectaculos pot reprezenta o alternativă mai accesibilă la sejurul clasic de sărbători. Practic, harta vacanțelor de iarnă s-a lărgit. Nu mai avem doar Valea Prahovei și Poiana Brașov”, a afirmat Voican.

Cum s-au schimbat obiceiurile turiștilor

Rezervările pentru sărbătorile de iarnă au pornit la niveluri apropiate de cele din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit lui Adrian Voican. În schimb, turiștii compară mai atent ofertele și verifică serviciile incluse înainte de a face o rezervare.

„Rezervările pentru sărbătorile de iarnă au pornit la niveluri apropiate de anul trecut, însă comportamentul turistului s-a schimbat. Românul nu renunță ușor la vacanță. Dar o calculează mult mai atent”, a declarat vicepreședintele ANAT.

Acesta spune că turiștii compară mai multe hoteluri, verifică ce intră în pachet, urmăresc promoțiile și sunt mai atenți la diferențele de preț.

„Vedem două comportamente aparent opuse. O categorie rezervă foarte devreme pentru a beneficia de Înscrieri Timpurii și pentru a bloca un tarif bun. Cealaltă categorie așteaptă. Urmărește Black Friday și ofertele last-minute, mizând pe reducerile pentru camerele rămase disponibile”, a explicat Voican.

În opinia sa, turiștii sunt mai prudenți și vor să știe exact ce primesc pentru banii cheltuiți.

„Turistul este, în general, mai prudent. Nu mai cumpără doar o cameră de hotel. Vrea să știe exact ce primește pentru banii respectivi”, a declarat acesta.

Costurile mai mari și scăderea voucherelor de vacanță pun presiune pe turism

Creșterea costurilor cu alimentele, energia, salariile, taxele și serviciile influențează prețurile pachetelor turistice. În cazul sărbătorilor, la acestea se adaugă mesele festive, artiștii, activitățile pentru copii și programele de divertisment.

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„Costurile industriei au crescut: alimente, energie, salarii, taxe și servicii. La pachetele de sărbători se adaugă costurile meselor festive, artiștilor, entertainmentului, activităților pentru copii și ale tuturor serviciilor speciale de Crăciun și Revelion”, a explicat Adrian Voican.

În același timp, operatorii nu pot majora tarifele fără limite, pentru că turiștii sunt mai atenți la buget. Un alt factor menționat de reprezentantul ANAT este reducerea utilizării voucherelor de vacanță.

„Un factor important îl reprezintă și voucherele de vacanță. Sunt tot mai puține vouchere în piață, dar ele rămân un stimulent important pentru cumpărarea vacanțelor în România”, a declarat acesta.

Potrivit datelor centralizate de ANAT pe baza informațiilor Ministerului Finanțelor, valoarea decontărilor prin vouchere de vacanță a scăzut cu aproximativ 61,5% în primele cinci luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Voican susține că voucherele au un rol economic important, deoarece banii sunt cheltuiți în țară și susțin activitatea hotelurilor, pensiunilor, agențiilor de turism și restaurantelor.

„Voucherele au însă o calitate esențială: banii rămân în România și se transformă în vacanțe în România. Susțin hotelurile, pensiunile, agențiile, restaurantele și locurile de muncă și contribuie la fiscalizarea industriei”, a afirmat vicepreședintele ANAT.

Cum pot economisi românii la vacanțele de iarnă

Pentru cei care vor să petreacă sărbătorile în țară cu un buget mai redus, momentul rezervării și alegerea destinației pot face o diferență importantă. O pensiune aflată la câțiva kilometri de o stațiune cunoscută poate fi mai ieftină, iar un hotel cu SPA de pe litoral poate costa mai puțin decât unul comparabil dintr-o stațiune montană.

„Pentru cei care vor să cheltuiască mai puțin în această iarnă, recomandarea este simplă: rezervați inteligent, nu neapărat scump. Urmăriți Înscrierile Timpurii până la jumătatea lunii noiembrie. Urmăriți ofertele de Black Friday. Comparați serviciile incluse, nu doar prețul camerei”, a declarat Adrian Voican.

Acesta recomandă și ieșirea din traseele turistice consacrate.

„Un hotel SPA de la mare poate costa mai puțin decât unul similar la munte. O pensiune aflată la 10–20 de kilometri de o stațiune consacrată poate fi sensibil mai accesibilă. O stațiune balneară poate oferi mai multe servicii pentru același buget. Iar un city-break de două sau trei nopți la un târg de Crăciun poate înlocui foarte bine sejurul clasic”, a explicat vicepreședintele ANAT, pentru „Adevărul”.