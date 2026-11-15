 Scumpirile taie din călătoriile românilor. Aproape jumătate au renunțat la vacanțe, excursii sau vizite | adevarul.ro
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Scumpirile taie din călătoriile românilor. Aproape jumătate au renunțat la vacanțe, excursii sau vizite

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România înregistrează cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a respondenților care spun că au renunțat la o vacanță, o excursie de weekend sau o vizită la familie și prieteni din cauza scumpirii energiei: 47%, comparativ cu o medie europeană de 30%. Datele provin dintr-un sondaj al Băncii Europene de Investiții (BEI), prezentat de Adevărul Financiar.

O persoană își calculează cheltuielile folosind un calculator și un carnețel.
Scumpirile îi determină pe români să fie mai atenți la cheltuieli. Foto: arhivă

  Datele provin dintr-un sondaj al Băncii Europene de Investiții (BEI), prezentat de Adevărul Financiar. Cercetarea a fost realizată în august 2026, în toate cele 27 de state membre ale UE, și a inclus 1.000 de participanți din România. Rezultatele au fost publicate pe 5 noiembrie 2026.

Economii la alimente, sănătate și drumuri necesare

Restrângerea cheltuielilor nu privește doar timpul liber. Potrivit sondajului, 29% dintre participanții din România au redus deplasările pentru cumpărături, consultații medicale sau rezolvarea unor probleme administrative.

Totodată, 55% au declarat că au diminuat cheltuielile pentru alimente sau sănătate, față de 38% la nivelul UE. Alți 27% au spus că s-au îndatorat, au solicitat sprijin financiar sau au amânat plata unei facturi la energie. Media europeană pentru această categorie este de 16%.

Presiunea asupra bugetelor se reflectă și în felul în care respondenții își evaluează veniturile: 80% dintre cei din România consideră că energia mai scumpă le-a redus semnificativ puterea de cumpărare în ultimele 12 luni, comparativ cu 60% în UE.

Cum s-a schimbat folosirea mașinii personale

Pentru 71% dintre participanții români, creșterea prețurilor la energie a schimbat modul de utilizare a autoturismului. La nivel european, proporția este de 60%.

O parte dintre respondenți au căutat alternative: 32% au înlocuit unele deplasări individuale cu mașina prin transportul public, mersul cu bicicleta sau folosirea în comun a autoturismelor. Media UE este de 22%.

Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, a explicat pentru „Adevărul Financiar” că diferențele de venituri și utilizarea mai frecventă a mașinii personale contribuie la impactul mai puternic resimțit în România. În opinia sa, inflația prelungită și incertitudinea privind veniturile și evoluția economiei îi fac pe oameni mai prudenți cu cheltuielile neesențiale.

Efectele asupra firmelor și condițiile unei reveniri

Costurile de transport mai mari pot determina firmele să grupeze deplasările și să își optimizeze rutele, arată consultantul. Există însă și un revers: cheltuielile suplimentare din logistică, construcții și industrie pot limita resursele disponibile pentru consum sau investiții și pot frâna avansul economiei.

O revenire a călătoriilor ar depinde atât de prețurile carburanților, cât și de evoluția veniturilor reale. Cazacu consideră că temperarea conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu ar putea redeschide rute de aprovizionare și ar putea favoriza scăderea prețurilor la combustibili. Este un scenariu condiționat de evoluțiile internaționale, nu o certitudine privind ieftinirea transportului.

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