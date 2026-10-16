Contabilii avertizează asupra programului fiscal propus de Luca Niculescu: Cifrele pe 2027 nu se leagă

Programul de guvernare propus de Luca Niculescu promite eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), menținerea cotei unice și mai multă predictibilitate fiscală, însă nu explică de unde vor veni banii necesari pentru respectarea țintei de deficit în 2027. CC Tax Advisory atrage atenția asupra lipsei unor estimări concrete privind economiile bugetare și veniturile suplimentare din combaterea evaziunii, dar și asupra unor măsuri neclare, precum extinderea bazei de impozitare a accizelor, taxarea proprietăților la valoarea de piață și impozitul la ieșirea din țară.

Contabilii spun ca cifrele din programul de guvernare pe 2027 „nu se leagă” Foto: arhivă

Programul de guvernare depus în Parlament propune o schimbare de abordare în relația dintre stat și contribuabili, prin reguli fiscale mai previzibile, reducerea birocrației și accelerarea rambursărilor de TVA. Printre angajamente se numără eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027, menținerea cotei unice și păstrarea contribuțiilor pe muncă la nivelurile actuale.

Analiza realizată de CC Tax Advisory arată însă că măsurile anunțate trebuie privite și prin prisma constrângerilor bugetare. În 2027, statul ar urma să gestioneze simultan dispariția granturilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), creșterea cheltuielilor cu apărarea, indexarea pensiilor și costurile ridicate ale dobânzilor, în condițiile în care programul prevede un deficit bugetar de 5,2% din PIB, calculat potrivit metodologiei europene ESA.

Potrivit consultanților fiscali, programul mizează pe reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea colectării veniturilor, fără să precizeze cât ar urma să aducă fiecare dintre aceste măsuri.

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, una dintre principalele schimbări

CC Tax Advisory consideră că eliminarea IMCA reprezintă una dintre cele mai importante propuneri pentru mediul de afaceri. Programul prevede că Executivul nu va promova acte normative care să amâne, să suspende sau să modifice eliminarea acestui impozit, prevăzută de OUG nr. 89/2025.

Impozitul minim pe cifra de afaceri este criticat de companii deoarece se raportează la venituri, nu exclusiv la profitul efectiv obținut. În consecință, obligația fiscală poate apăsa și asupra firmelor cu marje reduse de profit.

Consultanții subliniază însă că eliminarea IMCA trebuie să fie însoțită de garanții că măsura nu va fi compensată ulterior prin alte modificări fiscale. În opinia lor, extinderea accizelor, revizuirea unor facilități fiscale sau schimbarea impozitării proprietăților ar putea genera costuri suplimentare pentru companii și contribuabili.

Programul mai promite menținerea cotei unice și evitarea majorării contribuțiilor pe muncă. Totodată, orice modificare fiscală ar urma să fie precedată de publicarea unui studiu de impact și de consultări cu reprezentanții mediului de afaceri.

Problema bugetului din 2027: de unde vin banii?

Una dintre principalele obiecții formulate de consultanții fiscali vizează lipsa unor estimări concrete pentru economiile bugetare și veniturile suplimentare pe care s-ar baza planul fiscal.

Potrivit analizei, anul 2027 va fi dificil deoarece statul trebuie să acopere cheltuieli importante, în timp ce o parte din finanțarea europeană nerambursabilă aferentă PNRR se apropie de final.

Programul mizează pe reducerea cheltuielilor publice și pe îmbunătățirea conformării fiscale. Totuși, documentul nu precizează cât ar urma să economisească statul prin evaluarea și eficientizarea cheltuielilor și nici ce venituri suplimentare ar putea fi colectate prin reducerea evaziunii fiscale.

CC Tax Advisory atrage atenția că România pierde aproximativ 30% din TVA-ul potențial, iar reducerea acestui decalaj apare în program ca obiectiv, fără o țintă numerică explicită.

În lipsa unor estimări verificabile, există riscul ca eventualele venituri sub așteptări să determine autoritățile să adopte măsuri fiscale suplimentare în cursul anului. O asemenea evoluție ar contrazice promisiunea de predictibilitate pe care programul o adresează mediului de afaceri.

Impozitele pe proprietăți și accizele, printre măsurile care ridică semne de întrebare

O altă propunere criticată de consultanții fiscali este trecerea la impozitarea proprietăților la valoarea de piață. CC Tax Advisory consideră că principiul poate fi justificat, însă programul nu stabilește un calendar suficient de clar și nu detaliază metodologia de evaluare.

În aceste condiții, proprietarii de locuințe și companiile care dețin active imobiliare nu pot estima cu precizie momentul și amploarea eventualelor majorări. Analiza reclamă și clarificări privind protecția persoanelor cu venituri mici, care dețin proprietăți, dar nu dispun neapărat de lichidități pentru plata unor impozite mai mari.

Semne de întrebare ridică și intenția de a modifica accizele printr-o „lărgire a bazei” de impozitare. Formularea nu precizează dacă este vorba despre ajustări tehnice ale regimului existent sau despre includerea unor produse noi în categoria celor accizabile.

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Consultanții avertizează că eventualele majorări se pot transmite în prețurile finale, într-un context în care inflația rămâne ridicată.

Programul prevede și revizuirea facilităților fiscale, cu evaluarea eficienței acestora înainte de prelungire. CC Tax Advisory consideră că o astfel de abordare poate contribui la disciplina bugetară, dar atrage atenția că lipsa unei liste a facilităților vizate menține companiile într-o stare de incertitudine, mai ales în perioada în care își pregătesc bugetele pentru 2027.

Impozitul la ieșirea din țară și averile nejustificate

Analiza solicită clarificări și în privința impozitului la ieșire, cunoscut drept „exit tax”. Pentru companii există deja reguli de impozitare a anumitor transferuri de active și schimbări de rezidență fiscală, în cadrul normelor europene transpuse în legislația națională.

Potrivit consultanților, programul ar trebui să precizeze dacă măsura propusă se referă exclusiv la situațiile reglementate deja sau dacă ar putea fi extinsă la persoanele fizice care își mută rezidența fiscală în străinătate.

CC Tax Advisory invocă și evoluția investițiilor străine directe, despre care afirmă că au scăzut de la 4,9 miliarde de euro la 1,1 miliarde de euro în primele șapte luni din 2026. În acest context, consultanții consideră necesară clarificarea rapidă a regulilor, pentru ca investitorii și antreprenorii să poată evalua consecințele fiscale ale deciziilor lor.

O altă propunere contestată privește obligația persoanelor de a justifica, în cel mult șase luni, proveniența averilor considerate nejustificate. Consultanții atrag atenția asupra raportului dintre această măsură și prezumția dobândirii licite a averii, prevăzută la articolul 44 alineatul (8) din Constituție.

Combaterea evaziunii fiscale este un obiectiv legitim, însă modalitatea de aplicare a unei asemenea obligații trebuie clarificată juridic, astfel încât procedurile să respecte garanțiile constituționale.

Bonusurile pentru inspectorii ANAF, o posibilă sursă de tensiuni

CC Tax Advisory critică și mecanismul prin care recompensele acordate angajaților ANAF ar putea fi legate de depășirea planului de încasări.

Potrivit consultanților, un astfel de sistem ar putea crea stimulente pentru emiterea unor decizii de impunere agresive, în încercarea de a atinge obiectivele de colectare. Mecanismul ar trebui conceput astfel încât performanța inspectorilor să nu fie evaluată exclusiv în funcție de sumele încasate.

În același timp, programul propune măsuri menite să simplifice relația dintre contribuabili și administrația fiscală. Printre acestea se numără rambursarea TVA la termen, compensarea datoriilor reciproce dintre stat și firme, accelerarea rambursărilor pentru contribuabilii cu un istoric fiscal bun și reducerea controalelor pentru aceștia.

Sunt prevăzute și eliminarea raportărilor financiare semestriale și a declarațiilor redundante, precum și extinderea declarațiilor precompletate.

Pentru firmele mici și mijlocii, recuperarea mai rapidă a TVA și a sumelor avansate pentru concedii medicale poate avea un impact direct asupra lichidităților disponibile.

Ce lipsește din programul fiscal

CC Tax Advisory semnalează că documentul nu clarifică regimul viitor al microîntreprinderilor, impozitarea dividendelor și cotele de TVA după majorările din 2025.

De asemenea, programul nu identifică toate măsurile fiscale temporare care ar urma să expire și nici termenele exacte pentru aplicarea lor. Aceste informații sunt importante pentru contribuabilii care trebuie să își stabilească bugetele și planurile de investiții pentru anul următor.

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Dr. Cornelia Năstase, fondator și CEO al CC Tax Advisory, afirmă că eliminarea IMCA este o veste importantă pentru companii, dar avertizează că efectele sale depind de felul în care vor fi aplicate celelalte măsuri fiscale.

„Programul spune corect ce ar trebui să fie statul: partenerul contribuabilului corect. Problema este că, în 2027, acest partener va avea nevoie de foarte mulți bani, iar programul nu spune de unde îi ia. Eliminarea IMCA este o veste excelentă pentru companii, cu condiția să nu se întoarcă pe ușa din spate, prin facilități tăiate, accize «cu bază lărgită» sau o reevaluare a proprietăților făcută peste noapte”, a declarat Cornelia Năstase.

Aceasta a mai subliniat că predictibilitatea fiscală trebuie demonstrată prin actele normative adoptate, nu doar prin angajamentele din programul de guvernare.

„Predictibilitatea nu se declară în programul de guvernare, se demonstrează în Monitorul Oficial, de preferință fără Ordonanțe care intră în vigoare la 24-28 de ore de la publicarea lor. Vom judeca acest program nu după ce promite în octombrie, ci după ordonanțele care vor apărea sau nu în decembrie. Mediul de afaceri a învățat în ultimii ani că riscul fiscal din România nu vine din cota de impozit, ci din schimbarea regulilor în timpul jocului”, a mai spus reprezentanta CC Tax Advisory.