Programul de guvernare depus de Luca Niculescu prevede eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027. Va fi introdusă taxa de exit

Guvernul propus de Luca Niculescu își asumă eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit Programului de guvernare pentru perioada 2026-2028 depus joi în Parlament de premierul desemnat.

În domeniul fiscal, viitorul Executiv promite menținerea principiului cotei unice Foto: Shutterstock

Documentul arată că măsura va fi aplicată fără posibilitatea amânării și că impactul bugetar al eliminării taxei este deja luat în calcul.

Executivul argumentează că IMCA taxează cifra de afaceri și nu profitul efectiv al companiilor, afectând investițiile și competitivitatea mediului de afaceri. Din acest motiv, noul Guvern consideră că renunțarea la acest impozit este necesară:

„IMCA se elimină de la 1 ianuarie 2027, cu impactul inclus în buget și fără nicio prorogare. IMCA penalizează cifra de afaceri în locul profitului real, descurajează investițiile și afectează competitivitatea companiilor, motiv pentru care eliminarea sa este esențială pentru un mediu fiscal echitabil și predictibil”.

În programul de guvernare se mai precizează că „IMCA dispare de la 1 ianuarie 2027, conform OUG nr. 89/2025. Guvernul nu va promova niciun act care să amâne, să suspende sau să modifice eliminarea lui.”.

Cota unică rămâne în vigoare

În domeniul fiscal, viitorul Executiv promite menținerea principiului cotei unice, în paralel cu creșterea veniturilor la buget prin combaterea evaziunii fiscale și revizuirea facilităților și regimurilor fiscale preferențiale.

Programul prevede că majorarea veniturilor statului ar trebui realizată fără introducerea unor sarcini suplimentare pentru contribuabilii care respectă legislația fiscală.

Va fi introdusă taxa de exit

Printre noile măsuri se regăsește și introducerea unui mecanism de impozitare la ieșire („exit tax”), în conformitate cu standardele europene și internaționale.

Acesta ar urma să vizeze câștigurile de valoare generate în România înaintea transferului activelor, al rezidenței fiscale sau al activității economice către alte jurisdicții:

„Impozitare la ieșire (exit tax). Introducem un mecanism de taxare la ieșire, conform standardelor și legislației europene și internaționale, care asigură impozitarea câștigurilor de valoare generate pe teritoriul României înainte de transferul activelor, al rezidenței fiscale sau al activității economice în alte jurisdicții”.

Luca Niculescu depune joi programul de guvernare și lista miniștrilor. „Toate formulele posibile” rămân în discuție

Rambursări mai rapide de TVA

Programul de guvernare promite și accelerarea rambursării TVA pentru contribuabilii considerați corecți din punct de vedere fiscal.

În plus, contribuabilii cu un istoric bun de conformare fiscală ar putea beneficia de rambursări mai rapide, controale mai puține și proceduri simplificate de eșalonare a obligațiilor fiscale.

„Rambursările se sistează numai la suspiciuni documentate de fraudă”, se mai arată în programul de guvernare.

Scoring fiscal pentru firme

O altă măsură propusă este introducerea unui sistem de scoring fiscal pozitiv, prin care companiile cu comportament fiscal corect să beneficieze de facilități administrative și de o relație simplificată cu autoritățile fiscale.

Executivul susține că măsura are rolul de a recompensa conformarea voluntară și de a încuraja disciplina fiscală în mediul de afaceri.

Baza de impozitare, protejată

În programul de gubernare se mai arată că noul Executiv va „combate erodarea bazei impozabile și transferul artificial al profiturilor prin tranzacții intra-grup nejustificate, inclusiv servicii, redevențe și mecanisme de finanțare, prin aplicarea riguroasă a regulilor de prețuri de transfer și a standardelor OCDE și UE”.

Standardele OCDE și UE în materie fiscală

Viitorul Guvern se angajează să respecte dispozițiile instrumentelor juridice ale OCDE în materie fiscală:

„Respectarea standardelor fiscale OCDE și UE consolidează credibilitatea României în fața investitorilor, crește transparența și predictibilitatea fiscală și facilitează integrarea în rândul economiilor dezvoltate”.

Amintim că, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2026-2028 depus de Cabinetul condus de Luca Niculescu, noua lege a salarizării unitare și majorările de pensii vor fi aplicate doar în limitele permise de situația bugetară a statului. Detalii, AICI.