Noi reguli pentru impozitul pe profit și regimul microîntreprinderilor, cuprinse în pachetul 3 de relansare economică

0
0
Publicat:

Noi reguli pentru impozitul pe profit sunt cuprinse în pachetul 3 de relansare economică, pe lângă scutirea de impozit pe profitul reinvestit fiind prevăzută și o amortizare accelerată a activelor, potrivit actului normativ pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Cineva face calcule
Noi reguli pentru impozitul pe profit, cuprinse în pachetul 3. Foto arhivă

„Având în vedere rolul fundamental al activităților de cercetare-dezvoltare, ca sursă de progres, se propune introducerea unui sistem de credit fiscal pentru activitățile de cercetare-dezvoltare care să poată fi accesat prin opțiune. Lipsa acestui mecanism fiscal ar putea limita și diminua cheltuielile de cercetare-dezvoltare cu consecințe imediate asupra menținerii proiectelor în derulare și demarării de proiecte noi de cercetaredezvoltare”, se arată în proiectul de act normativ.

Măsura fiscală propusă vizează:

a) reglementarea creditului fiscal pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

b) aplicarea opțională de către contribuabil a creditului fiscal, caz în care nu se poate aplica, la determinarea rezultatului fiscal, deducerea suplimentară pentru activitățile de cercetare dezvoltare;

c) stabilirea valorii creditului fiscal ca reprezentând suma echivalentă a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare;

d) calificarea creditului fiscal drept creanță fiscală, potrivit Codului de procedură fiscală;

e) efectuarea compensării sau restituirii în condițiile prevăzute la art. 167 și art. 168 din Codul de procedură fiscală;

f) stabilirea unor reguli pentru determinarea impozitului pe profit care se compară cu IMCA prin adăugarea la elementele care nu se scad din IMCA și a creditului fiscal pentru cercetaredezvoltare, corelație tehnică, pentru efectuarea acestei comparații;

g) stabilirea unui termen special de prescripție, de 4 ani;

h) instituirea unor reguli potrivit cărora diferența de credit fiscal se compensează/restituie, în cazul în care creditul fiscal este scăzut parțial din impozitul pe profit anual/impozitul minim pe cifra de afaceri anual;

i) stabilirea unor reguli specifice pentru grupul fiscal.

În conformitate cu reglementările contabile aplicabile, diferența de credit fiscal care se compensează sau se restituie pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare este înregistrată ca venit în evidența contabilă a contribuabilului. Se propune ca venitul respectiv să fie considerat neimpozabil la calculul rezultatului fiscal, întrucât reprezintă o restituire a cheltuielii de impozit pe profit care este cheltuială nedeductibilă.

Scutire de impozit pe profitul reinvestit și amortizare accelerată a activelor

Pentru contribuabilii care beneficiază de scutire de impozit a profitului reinvestit se propune, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, respectiv perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal modificat care începe în 2026 și ultima zi a aceluiași an fiscal modificat, după caz, posibilitatea de a aplica concomitent și metoda de amortizare accelerată pentru activele respective. Măsura stimulează investițiile in diverse domenii, făcând mai atractivă facilitatea fiscală pentru profitul reinvestit.

În vederea susținerii pieței de capital din România și a procesului de finanțare a întreprinderilor, pentru cheltuielile aferente procesului de admitere/menținere la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată, se propune o deducerea suplimentară de 50% din cheltuielile aferente procesului de admitere și menținere la tranzacționare, cheltuieli vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

Se propune ca, începând cu anul fiscal 2026/anul fiscal modificat care începe în anul 2026, contribuabilii să poată utiliza rezervele fiscale constituite pentru profitul reinvestit potrivit art. 22 alin. (5), după o perioadă de 5 ani care începe cu anul următor celui pentru care s-a constituit rezerva, impozitarea/neimpozitarea ca elemente similare veniturilor în perioada fiscală în care rezervele sunt utilizate, potrivit legii, să se efectueze, în mod diferit față de impozitarea valorii totale a rezervelor din facilitatea fiscală, așa cum este reglementat, în prezent, după cum urmează:

Citește și: Firmele cer eliminarea impozitului pe cifra de afaceri: „70% sunt deja pe pierdere”

- în perioada celor 5 ani, impozitare integrală a valorii la utilizarea rezervelor;

- după 5 ani, impozitarea a 50% din valoarea rezervelor la distribuția acestora;

- după 5 ani, neimpozitarea utilizării rezervelor pentru majorarea capitalului social, respectiv pentru acoperirea pierderilor contabile.

Se propune majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe de la 2.500 lei la 5.000 lei, în scopul recuperării prin amortizare. Valoarea reflectă actualizarea cu indicele prețurilor de consum din perioada scursă de la ultima modificare a valorii mijloacelor fixe.

Modificări la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Ministerul Finanţelor propune modificări la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, acestea vizând excluderea unor venituri din plafonul de 100.000 de euro, prelungirea termenului pentru angajarea unui salariat la firmele nou-înfiinţate şi introducerea unor reguli mai flexibile privind revenirea la regimul de microîntreprindere.

Se propune ca veniturile din transferul mijloacelor fixe şi a terenurilor să nu fie incluse în plafonul echivalent în lei a 100.000 euro, acesta fiind determinat pe baza veniturilor luate în calculul cifrei de afaceri, aşa cum este definită de reglementările contabile aplicabile. Concomitent se introduce o restricţie de transfer de cel mult a unei imobilizări corporale din fiecare subgrupă mijloace fixe/teren, pe parcursul unui an fiscal", se arată în proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanţelor.

Măsura elimină o distorsiune a regimului fiscal actual, în care o tranzacţie ocazională de transfer a unui mijloc fix/teren poate conduce la schimbarea regimului fiscal.

De asemenea, se susţine şi retehnologizarea microîntreprinderilor prin încurajarea modernizării activelor. Prevederea propusă menţine includerea veniturilor din transferul mijlocului fix/teren în baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, explică iniţiatorii proiectului.

Citește și: Ministerul Finanțelor explică reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri. Cristian Erbașu: „Compensările sunt destul de greu de făcut, aproape imposibil”

O altă modificare propusă permite firmelor să revină la regimul de microîntreprindere de la începutul unui an calendaristic, dacă îndeplinesc condiţiile legale, indiferent de aplicările anterioare ale acestui regim.

În cazul microîntreprinderilor nou-înfiinţate, termenul pentru angajarea primului salariat ar urma să fie extins de la 30 la 90 de zile de la data înregistrării, în contextul în care perioada actuală este considerată insuficientă, mai ales pentru start-up-uri.

Proiectul clarifică şi situaţia microîntreprinderilor care au un singur salariat.

În situaţia în care microîntreprinderea are un singur salariat şi contractul de muncă aferent încetează, se menţine termenul de 30 de zile pentru angajarea unei noi persoane şi se propune ca în cazul în care această condiţie nu este îndeplinită ieşirea din regimul microîntreprinderilor să se aplice începând cu trimestrul următor celui în care a încetat raportul de muncă", se menţionează în expunerea de motive ce însoţeşte proiectul.

De asemenea, MF propune introducerea unei excepţii de la regula generală de suspendare a contractului de muncă, prevăzută la art. 48 alin. (3^1) din Codul fiscal, pentru situaţiile în care salariatul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în analiza îndeplinirii condiţiei legate de existenţa a cel puţin unui salariat.

Proiectul mai prevede excluderea din baza impozabilă a veniturilor reprezentând bonificaţia acordată de organul fiscal, pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

