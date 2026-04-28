Anunțul ministrului Finanțelor în plină criză politică: „România reușește o corecție solidă și credibilă. Deficitul s-a redus la mai mult decât la jumătate”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România a înregistrat o corecție semnificativă a deficitului bugetar în primul trimestru din 2026, în contextul unor presiuni economice internaționale generate de dobânzi ridicate și încetinirea economiei europene.

„Am publicat azi cifrele execuției bugetare pentru T1 2026. Datele la zi reconfirmă reducerea deficitului la mai mult decât la jumătate față de anul trecut. Într-un context internațional marcat de creșteri ale dobânzilor, presiuni pe costurile de finanțare și încetinire economică în multe state europene și după un an 2025 cu dezechilibre bugetare majore, România reușește o corecție solidă și credibilă. Cea mai importantă evoluție: am reușit reducerea deficitului la 1,03% din PIB, de la 2,28% în primul trimestru din 2025 - practic, mai mult decât înjumătățit. Este un rezultat major pentru credibilitatea financiară a României, într-un moment în care piețele penalizează rapid derapajele”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul a precizat că veniturile bugetare au crescut cu 12,3%, peste ritmul economiei, ceea ce arată efectele măsurilor de îmbunătățire a colectării fiscale.

„Pe componenta de cheltuieli înregistrăm o scădere a acestora ca pondere în PIB și o disciplină clară, inclusiv la cheltuielile de personal. Este un semnal important că ajustarea nu se face doar din venituri, ci și prin controlul responsabil al cheltuielilor”, a mai transmis ministrul Finanțelor.

Acesta a subliniat și evoluția investițiilor publice, susținând că acestea au rămas la un nivel ridicat și sunt finanțate în mare parte din fonduri europene.

„Investițiile rămân, totodată, la un nivel ridicat - finanțate preponderent din fonduri europene, în creștere semnificativă. Un aspect important în contextul bugetar actual al României, pentru că înseamnă dezvoltare fără presiune suplimentară pe deficit și pe împrumuturi interne”, a explicat Nazare.

El a adăugat că absorbția fondurilor europene s-a accelerat, contribuind la finanțarea proiectelor de dezvoltare.

„Toate evoluțiile înregistrate în raportul curent al execuției bugetare transmit clar semnalul că România - prin guvernul condus de Ilie Bolojan - își corectează dezechilibrele într-un mod sustenabil, fără a sacrifica investițiile și creșterea economică, într-un context de instabilitate atât extern cât și intern. Sperăm ca publicarea acestor date să contribuie la temperarea efectelor recente ale creșterii dobânzilor, oferind piețelor un argument solid privind direcția responsabilă a finanțelor publice ale României”, a mai scris Alexandru Nazare.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, deficitul bugetar a scăzut la 1,03% din PIB în primul trimestru din 2026, față de 2,28% în aceeași perioadă din 2025, în condițiile creșterii veniturilor și ale menținerii sub control a cheltuielilor publice.