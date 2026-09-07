 România, peste media europeană în sectorul serviciilor. Cum a evoluat indicatorul în iunie | adevarul.ro
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România, peste media europeană în sectorul serviciilor. Cum a evoluat indicatorul în iunie

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Serviciile au înregistrat o scădere ușoară în Uniunea Europeană și în zona euro în luna iunie, comparativ cu mai, însă România a avut o evoluție pozitivă. Țara noastră s-a numărat printre statele membre cu cele mai mari creșteri ale acestui indicator, potrivit datelor publicate de Eurostat.

România, peste media europeană la producția de servicii.
România, peste media europeană la producția de servicii. Foto: Arhivă

La nivelul Uniunii Europene, producția de servicii s-a redus cu 0,2% în iunie față de luna precedentă, în timp ce în zona euro declinul a fost de 0,3%, notează Agerpres.

România a avut însă o evoluție contrară tendinței europene. Producția de servicii a crescut cu 1,2% în iunie, după ce în luna mai indicatorul consemnase o scădere de 0,7%.

Creșteri mai importante decât cea înregistrată în România au fost raportate în Luxemburg, unde producția de servicii a urcat cu 7,8%, Portugalia – 3,1%, Lituania – 2,6% și Grecia – 2,4%. Au urmat Țările de Jos, cu 1,5%, și Slovenia, cu 1,4%. Estonia și România au înregistrat fiecare un avans de 1,2%.

La polul opus s-au aflat Letonia, cu o scădere de 3,7%, Germania, cu minus 2,1%, și Bulgaria, unde producția de servicii s-a redus cu 1,1%.

Evoluțiile au fost diferite de la un sector la altul. În iunie, serviciile de cazare și alimentație publică au crescut cu 0,1%, iar segmentul „informare și comunicare” a consemnat un avans de 0,7%.

În schimb, activitățile imobiliare au scăzut cu 0,8%, cele profesionale, științifice și tehnice cu 0,7%, iar serviciile administrative și de asistență cu 0,4%. Producția din transport și depozitare a rămas la același nivel.

Comparativ cu iunie 2025, situația este mai favorabilă la nivel european. Producția de servicii a crescut cu 1,5% atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro.

Cele mai mari creșteri anuale au fost consemnate în Grecia, cu 9,3%, Slovenia, cu 8,5%, precum și Estonia și Lituania, fiecare cu câte 7,1%.

În schimb, Danemarca a raportat cea mai mare scădere, de 6,5%. Germania a avut un declin de 0,6%, Italia de 0,5%, iar Austria de 0,1%.

În România, producția de servicii a fost în iunie cu 1,2% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut.

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