România, peste media europeană în sectorul serviciilor. Cum a evoluat indicatorul în iunie

Serviciile au înregistrat o scădere ușoară în Uniunea Europeană și în zona euro în luna iunie, comparativ cu mai, însă România a avut o evoluție pozitivă. Țara noastră s-a numărat printre statele membre cu cele mai mari creșteri ale acestui indicator, potrivit datelor publicate de Eurostat.

România, peste media europeană la producția de servicii. Foto: Arhivă

La nivelul Uniunii Europene, producția de servicii s-a redus cu 0,2% în iunie față de luna precedentă, în timp ce în zona euro declinul a fost de 0,3%, notează Agerpres.

România a avut însă o evoluție contrară tendinței europene. Producția de servicii a crescut cu 1,2% în iunie, după ce în luna mai indicatorul consemnase o scădere de 0,7%.

Creșteri mai importante decât cea înregistrată în România au fost raportate în Luxemburg, unde producția de servicii a urcat cu 7,8%, Portugalia – 3,1%, Lituania – 2,6% și Grecia – 2,4%. Au urmat Țările de Jos, cu 1,5%, și Slovenia, cu 1,4%. Estonia și România au înregistrat fiecare un avans de 1,2%.

La polul opus s-au aflat Letonia, cu o scădere de 3,7%, Germania, cu minus 2,1%, și Bulgaria, unde producția de servicii s-a redus cu 1,1%.

Evoluțiile au fost diferite de la un sector la altul. În iunie, serviciile de cazare și alimentație publică au crescut cu 0,1%, iar segmentul „informare și comunicare” a consemnat un avans de 0,7%.

În schimb, activitățile imobiliare au scăzut cu 0,8%, cele profesionale, științifice și tehnice cu 0,7%, iar serviciile administrative și de asistență cu 0,4%. Producția din transport și depozitare a rămas la același nivel.

Comparativ cu iunie 2025, situația este mai favorabilă la nivel european. Producția de servicii a crescut cu 1,5% atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro.

Cele mai mari creșteri anuale au fost consemnate în Grecia, cu 9,3%, Slovenia, cu 8,5%, precum și Estonia și Lituania, fiecare cu câte 7,1%.

În schimb, Danemarca a raportat cea mai mare scădere, de 6,5%. Germania a avut un declin de 0,6%, Italia de 0,5%, iar Austria de 0,1%.

În România, producția de servicii a fost în iunie cu 1,2% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut.