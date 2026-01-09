Eurostat: România, cea mai mare scădere din UE a consumului, în noiembrie

România a înregistrat cel mai semnificativ declin al consumului în luna noiembrie, în timp ce volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 2,3% în şi în zona euro comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor Eurostat.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, s-a înregistrat în Cipru (8,5%), Portugalia (6,5%) şi Danemarca (6,2%), singurele scăderi fiind în România (minus 4,6%), Slovacia (minus 2,8%), Austria (minus 2,2%) şi Luxemburg (minus 0,1%).

În UE, vânzările de alimente, băuturi şi tutun au crescut cu 0,8%, cele de produse non-alimentare cu 3,6%, iar cele de combustibili auto cu 2%.

Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană şi în zona euro, în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans similar în UE şi de 0,3% în zona euro.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat în Luxemburg (5,8%), Portugalia (2,2%) şi Danemarca (1,9%), cele mai semnificative scăderi fiind în Croaţia (minus 2,2%), Belgia (minus 1,6%) şi Slovacia (minus 1,5%). România a raportat o creştere zero în noiembrie, după un declin de 1,1% în octombrie.

În UE, vânzările de alimente, băuturi şi tutun şi cele de combustibili auto s-au menţinut stabile, în timp ce vânzările de produse non-alimentare au crescut cu 0,4%.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în România, la nivelul lunii noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024, afacerile din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) au scăzut cu 4,8%, ca serie brută, pe fondul rezultatelor negative din comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,3%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,1%) şi vânzărilor de produse nealimentare (-4,4%).

În acelaşi timp, ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din acelaşi domeniu s-a diminuat cu 4%, din cauza vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,1%) şi vânzărilor de produse nealimentare (-3,3%). La polul opus, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 2,3%.

Raportat la octombrie 2025, în noiembrie 2025, comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere cu 2,5% a cifrei de afaceri, ca serie brută, respectiv cu 0,1%, ca serie ajustată.