search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

România îngroapă textilele, deși reciclarea a devenit obligatorie în UE. Producătorii trebuie să preia costurile, dar sistemul întârzie

0
0
Publicat:

Un studiu publicat recent de Joint Research Centre (JRC), serviciul științific al Comisiei Europene, confirmă faptul că România gestionează ineficient deșeurile textile, iar majoritatea hainelor scoase din uz ajung la groapa de gunoi sau sunt incinerate.

Depozit de deșeuri textile
Foarte multe deșeuri textile sunt incinerate. Foto ecosinergy

Situația a fost evidențiată și de Asociația Română pentru Reutilizare și Reciclare Textile (ARETEX), printr-un raport care arăta că în România se aruncă anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile.

Analiza europeană, realizată în colaborare cu Fundația pentru Economie Circulară și cu sprijinul Humana People to People Italia, INCIEN (Cehia) și INCDTP (România), a comparat fluxurile de textile din Italia, Cehia și România. În țara noastră, arată JRC, doar 8–16% dintre textile sunt colectate separat, iar restul ajung amestecate cu deșeurile menajere, se contaminează și sunt imposibil de refolosit, fiind compromisă astfel valoarea economică a bunurilor textile reutilizabile.

Raportul JRC subliniază importanța sortării corecte și procesării prealabile pentru reutilizare și reciclare, cu accentul pus pe prioritizarea reutilizării, ca soluție principală pentru tranziție către o economie circulară. Lipsa acestor procese conduce la contaminarea și scăderea valorii materialelor, mai ales atunci când textilele sunt colectate împreună cu deșeurile municipale mixte.

Deși studiul concluzionează că majoritatea deșeurilor textile pot fi reciclate, reprezentanții ARETEX susțin că realitatea practică nu confirmă acest lucru deoarece aceasta depinde, printre altele, și de un sistem eficient de colectare și sortare, atât la nivelul gospodăriilor, cât și al centrelor specializate. Astfel, textilele provenite de la utilizatori după consumul inițial au o valoare mult mai mică de reciclare, în schimb deșeurile industriale post consum, atunci când sunt sortate în funcție de compoziția materialului, culoare sau tip de cusătură, au un potențial mult mai mare de reciclare.

Recomandările ARETEX pentru o gestiune eficientă a deșeurilor textile

Datele furnizate în 2024 de ARETEX indicau o rată de reutilizare și reciclare de doar 6–8% în România, precum și un volum extrem de redus al colectării separate, cuprins între 0,5 și 0,7 kilograme de textile per locuitor, anual.

În studiul comparativ european, Italia a raportat cea mai mare rată de reutilizare internă, de circa 25%, în timp ce Republica Cehă a înregistrat cel mai scăzut procent (circa 2%), majoritatea textilelor colectate fiind exportate fie ca haine second-hand, fie pentru reciclare industrială. România se situează între cele două, cu indicatori care arată că achizițiile de haine second-hand devin tot mai populare, însă infrastructura pentru colectarea și reutilizarea internă rămâne foarte limitată. Potrivit estimărilor ARETEX, în România, rata combinată de reutilizare și reciclare este de sub 10%.

Cele două seturi de date – studiul JRC și cifrele ARETEX – spun aceeași poveste: România transformă masiv textilele în deșeuri menajere. Este important să înțelegem că economia circulară în domeniul textil nu se va întâmpla de la sine. Trebuie proiectată, finanțată și susținută prin politici inteligente și prin încredere publică. Avem nevoie cât mai rapid de un sistem clar de raportare și monitorizare a traseului textilelor: ce se colectează, ce se reutilizează, ce se reciclează, ce ajunge la incinerare sau în gropile de gunoi. Doar astfel putem măsura impactul real și construi politici eficiente”, declară Zoltán Gündisch, președintele ARETEX.

Citește și: Cât de pregătită e România pentru reciclarea deșeurilor textile. De când este obligatorie colectarea

Este nevoie de măsuri urgente

Pentru a evita riscul de neconformare cu noua Directivă Deșeuri a UE, ARETEX formulează o serie de recomandări și solicită adoptarea unor măsuri urgente. În primul rând, în cazul deșeurilor textile, colectarea să aibă ca prioritate scopul de reutilizare, fapt ce necesită o abordare distinctă față de celelalte fluxuri de deșeuri, întrucât degradarea calității acestora determină o scădere semnificativă a potențialului de reutilizare. Ca măsură concretă, colectarea textilelor ar trebui să fie delegată unor operatori specializați și nu operatorilor care gestionează deșeurile menajere, așa cum se face în prezent.

În plus, există o nevoie stringentă de a se investi în infrastructura de containere de colectare, precum și în tehnologii avansate de sortare și reciclare. În acest sens, este esențială introducerea cât mai rapidă a schemei de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP), prin care banii colectați de la producători să fie direcționați către sortatori, în scop de reutilizare, și către reciclatori. ARETEX solicită totodată eliminarea plafonului de 150 de euro pentru importurile online scutite de taxe, un mecanism care favorizează piața de ultra-fast fashion și consumul nesustenabil. În paralel, ar trebui asigurat un acces facil pe piață pentru produsele reutilizabile și adoptate măsuri ferme împotriva importurilor ilegale de textile.

Produsele second-hand se află sub o presiune economică dublă: pe de o parte, din cauza pieței de ultra-fast fashion importate online la prețuri foarte mici, adesea fără taxe vamale, iar, pe de altă parte, lipsa subvențiilor sau a stimulentelor pentru centrele de sortare pentru reutilizare si reciclare.

Implementarea Directivei UE Deșeuri

Publicarea studiului JRC vine într-un moment important: pe 9 septembrie 2025, Parlamentul European a adoptat noua Directivă-cadru privind deșeurile, care, pentru prima dată, tratează textilele ca o categorie distinctă, stabilind obligații clare pentru statele membre.

Colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în UE de la 1 ianuarie 2025, iar, în termen de 30 de luni, fiecare stat trebuie să implementeze schemele de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP), un mecanism prin care producătorii și comercianții de textile vor acoperi costurile de colectare, sortare și reciclare a deșeurilor textile.

Noua directivă acoperă o gamă largă de produse: de la îmbrăcăminte și încălțăminte, la lenjerii, perdele și pături. Totodată, introduce criterii pentru stabilirea clară a momentului în care un produs vestimentar încetează să fie reutilizabil și devine deșeu. Țările membre pot ajusta contribuțiile financiare ale producătorilor în funcție de gradul de sustenabilitate al produselor și de apartenența acestora la segmentul de fast sau ultra-fast fashion.

Însă, în lipsa unui sistem național de raportare transparentă, transpunerea directivei riscă să rămână doar „pe hârtie”. ARETEX subliniază importanța centralizării clare a datelor și publicarea transparentă a acestora pentru a putea construi un cadru legislativ coerent și măsurabil, capabil să reducă în mod real cantitatea de textile eliminate din circuitul reutilizării.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
digi24.ro
image
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
mediafax.ro
image
Tragic! Fosta campioană va fi desființată din cauza datoriilor
fanatik.ro
image
Școala de poliție din Câmpina cheltuie un milion de euro pentru a scăpa de ploșnițe. Insecta „cucerește” pe rând instituții de stat, iar funcționarii trăiesc un coșmar acasă
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Tot mai mulți oameni își acoperă oglinzile retrovizoare cu pungi de plastic. Şoferii încă nu cred că ideea chiar funcţionează
playtech.ro
image
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
digisport.ro
image
MApN, reacție după ce am scris că mii de militari îndeplinesc condițiile de pensionare EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
Georgiana, o româncă din Italia, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Familia și apropiații sunt în stare de șoc: „Drum lin, îngerul meu!”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Asta da BOMBĂ! Un fost concurent de la ”Vara ispitelor”, favorit la Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu! Toate femeile suspinau după el în urmă cu mai bine de 20 de ani
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Sfântul Andrei. Ce e interzis să faci duminică, 30 noiembrie. Lucrul care nu trebuie să lipsească din casă
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!