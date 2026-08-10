 Scenarii de criză din cauza debitului scăzut pe Dunăre: consumul marilor industriași ar putea fi limitat. Ce garanții oferă Bușoi pentru populație | adevarul.ro
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Exclusiv Scenarii de criză din cauza debitului scăzut pe Dunăre: consumul marilor industriași ar putea fi limitat. Ce garanții oferă Bușoi pentru populație

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Debitul scăzut al Dunării continuă să reprezinte o problemă pentru sistemul energetic al României, în condițiile în care nivelul fluviului poate afecta producția de energie și funcționarea unor capacități energetice. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat luni, la „Interviurile Adevărul”, că majorarea recentă a debitului nu este suficientă pentru a elimina riscurile, iar autoritățile se pregătesc inclusiv pentru un scenariu de criză în care ar putea fi limitat consumul marilor consumatori.

Cristian Bușoi la Interviurile Adevărul
Cristian Bușoi la Interviurile Adevărul

Nu e de ajuns cu cât s-a ridicat debitul Dunării. E posibil să aibă un efect limitat, nu va dura foarte mult timp”, a declarat Cristian Bușoi.

În aceste condiții, Ministerul Energiei ia în calcul scenarii de criză în cazul în care presiunea asupra sistemului energetic se accentuează. Una dintre măsurile care ar putea fi aplicate este limitarea consumului în cazul marilor consumatori industriali.

Secretarul de stat a subliniat însă că o asemenea măsură nu vizează populația și a exclus riscul ca autoritățile să limiteze consumul de energie al gospodăriilor.

„Nu e nici cel mai mic risc să se limiteze consumul pentru cetățeni”, a dat asigurări Bușoi.

Potrivit acestuia, situația debitului Dunării nu trebuie confundată cu scenariile privind un posibil blackout la nivel național. Sistemul Energetic Național are capacitatea de a gestiona perioadele de consum ridicat, inclusiv la orele de vârf.

„Scenariile de blackout nu au nicio legătură cu acest aspect. SEN se poate regla la orele de vârf”, a explicat secretarul de stat.

Bușoi a făcut referire și la pana majoră de electricitate care a afectat Spania, despre care a spus că a avut cauze diferite de situația cu care se confruntă în prezent România.

„În Spania a fost un exces de electricitate, o supraîncărcare de producție și o greșeală de calcul a dispeceratului de acolo”, a declarat acesta.

Secretarul de stat a precizat că nu știe în ce context au fost făcute declarațiile lui Ivan referitoare la situația din Spania.

În cazul României, Bușoi a făcut însă diferența între o eventuală problemă la nivelul Sistemului Energetic Național și întreruperile locale de alimentare cu energie. Astfel de pene de curent pot apărea din cauza unor probleme în rețelele de distribuție, fără ca acest lucru să însemne că întregul sistem energetic este în pericol.

„Dar pot fi pene de curent care pot însemna probleme în rețeaua de distribuție”, a mai spus Cristian Bușoi.

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