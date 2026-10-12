„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor

Prețurile locuințelor au crescut puternic în ultimii doi ani, iar diferențele dintre marile piețe imobiliare din România au devenit tot mai mari. În timp ce apartamentele din București s-au scumpit cu 37%, iar cele din Craiova cu aproape 40%, românii interesați de piața imobiliară se întreabă dacă actualele niveluri de preț mai pot fi susținute sau dacă piața se apropie de o perioadă de corecție.

Apartamentele s-au scumpit foarte mult în ultimii doi ani Foto: arhivă

Discuția a pornit de la ideea ca potențialii cumpărători să nu mai cumpere timp de șase luni proprietăți pe care le consideră prea scumpe. Argumentul este că, în lipsa cumpărătorilor, proprietarii ar fi nevoiți să negocieze, iar dezvoltatorii să își ajusteze prețurile. În comentarii apar însă rapid contraargumente legate de inflație, venituri, cursul valutar, costul creditelor și faptul că proprietarii nu sunt întotdeauna obligați să vândă.

„Dacă doriți să scadă prețul la imobiliare, nu mai cumpărați imobiliare șase luni la prețuri nesimțite! Imobiliare pentru care voi, cumpărătorii, vă faceți credit pe 30 de ani și vă asumați toate riscurile.

Pur și simplu nu cumpărați! Dacă vă e frică că peste șase luni nu vă veți mai încadra sau permite o casă, cum o să vă permiteți peste șase luni ratele?”, a scris pe Reddit un internaut, provocând dezbaterea despre prețuri și accesibilitate.

Părerile pro așteptare

Cei care susțin că potențialii cumpărători ar trebui să mai aștepte pornesc de la nivelul actual al prețurilor și de la ideea că piața nu poate crește la nesfârșit.

Un alt participant amintește că a ratat deja perioade în care locuințele erau mult mai ieftine. „Dacă prin 2018 îmi luam un penthouse la ce prețuri erau, acum era achitat deja. Azi, mă holbez la trei camere și nu îmi vine”, scrie acesta.

În aceeași direcție merge și un alt comentariu. „Cât crezi că vor mai merge în sus? Nimic nu merge doar în sus!”, se întreabă un alt participant la discuție.

Un alt internaut povestește despre experiența sa cu un proprietar și spune că lipsa presiunii de a vinde le permite unor vânzători să mențină prețurile ridicate perioade lungi.

„Așa e, boss, lumea își cumpără imobiliare cu credit pe 30 de ani, de bine ce le este. Hai să aștepte încă șase luni, sigur se ieftinesc prețurile, sigur euro nu ajunge la 6 lei, sigur dezvoltatorii vor lăsa de la ei pentru binele lumii.

Am vrut să cumpăr o casă, aveam toți banii. Băiatul voia 60% pe hârtie și 40% la pungă, ca să iasă pe profit minimal și să-i intre banii lui direct la saltea. (…) Am renunțat, dar ăștia sunt balene, nu îi deranjează dacă stă casa nevândută un an, doi, trei. Sigur o să se găsească un prost care să-i facă combinația.

A zis că, decât să mi-o dea pe banii ăia și să plătească taxele aferente, mai bine o închiriază la negru până găsește un fraier să-i facă schema.

Concluzia este că ăștia cu imobiliarele nu se grăbesc să vândă. Au suficienți bani și suficiente alte scheme încât își permit să țină de preț până vine fraierul potrivit”, a scris acesta.

Părerile celor care cred că nu merită să aștepți

De cealaltă parte, mai mulți participanți susțin că așteptarea unei ieftiniri poate să nu aducă niciun avantaj cumpărătorului, mai ales dacă prețurile locuințelor sunt influențate între timp de cursul valutar, inflație sau creșterea veniturilor.

Un participant își argumentează poziția prin propria experiență. „Am cumpărat anul trecut al doilea apartament, mai mare și într-o zonă mai bună decât primul. L-am prins la un curs de 4,99 lei/euro și doar din cursul valutar am câștigat, față de azi, vreo 15.000 de euro.

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Când cauți mai bine de un an un apartament în care să locuiești și ai găsit ceea ce îți dorești, la un preț ok, conform cu evaluarea băncii, astfel încât să nu mai fie nevoie să plătești diferența din buzunar, nu are rost să mai aștepți aiurea, mai ales dacă îți permiți rata și ai un fond de urgență pus deoparte.

Nu mai zic că mulți oameni pleacă din casa părinților, se căsătoresc, își măresc familia, se mută mai aproape de centru etc.”, a scris acesta.

Un alt participant susține că o scădere puternică a prețurilor nu ar trebui privită separat de evoluția economiei și a cursului valutar.

„Da, un fan club «boicot imobiliare» :) Scad prețurile, crește euro, ce ai câștigat? Doar în visele voastre umede scade piața imobiliară cu 50%, cum ați vrea, dar în acel moment problema e cu ce le mai plătim, că toți o să fim șomeri. Ferească Dumnezeu să îți dorești așa ceva.

Dacă e prea scump acum, problema nu e la preț, ci la tine: ori nu îți permiți, ori câștigi prea puțin, ori ai cerințe prea mari. România încă, vizavi de restul Europei occidentale, stă bine la prețul pe metru pătrat”, a scris el.

Un alt argument invocat în discuție este inflația. „S-a ieftinit vreodată pâinea?”, întreabă un internaut, în timp ce un alt participant pune sub semnul întrebării raportul dintre creșterea veniturilor și inflație: „De acord și faptul că în general și veniturile cresc - dar sunt ele corelate cu inflația 1:1?”.

Bucureștiul s-a scumpit cu 37% în doi ani

Dezbaterea are loc într-o piață în care prețurile au crescut semnificativ în ultimii ani. În București, apartamentele și casele scoase la vânzare s-au scumpit cu 37% față de începutul lui 2024, iar prețul mediu solicitat a ajuns la 2.125 de euro pe metru pătrat.

În Brașov, creșterea din ultimii doi ani a fost de aproape 30%, în timp ce în Constanța apartamentele s-au scumpit cu 25%. În Dolj, analiza indică o creștere de aproape 40%.

În București, indicele de accesibilitate calculat pe baza raportului dintre venituri și prețuri este de 0,66. În Cluj și Dolj, indicele este de 0,46.

Cluj-Napoca este și piața cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de preț dintre marile orașe. În mai 2026, apartamentele erau listate la un preț mediu de 3.316 euro pe metru pătrat.

Diferențele dintre orașe sunt mari

Nu toate piețele imobiliare au evoluat în același mod. În Timiș, indicele de accesibilitate este de 0,66, iar prețul mediu solicitat pentru apartamentele din Timișoara era de 1.939 de euro pe metru pătrat util.

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În Sibiu, indicele este de 0,61, iar prețul mediu solicitat pentru locuințele scoase la vânzare a ajuns la 1.876 de euro pe metru pătrat.

La polul opus se află Clujul și Doljul, unde indicele de accesibilitate este de 0,46. În aceste piețe, creșterea prețurilor a făcut ca locuințele să devină mai greu de cumpărat raportat la veniturile locale.

„Locuințele din România rămân încă accesibile”

Daniel Crainic, director de marketing al Imobiliare.ro, spune că accesibilitatea diferă semnificativ de la o regiune la alta și că structura ofertei are un rol important în nivelul prețurilor.

„Cu una dintre cele mai mari rate de proprietari din Europa, locuințele din România rămân încă accesibile, deși există diferențe mari de la o regiune la alta”, a declarat Daniel Crainic.

El arată că Bucureștiul și Timișoara se află printre marile orașe cu o accesibilitate mai bună, în timp ce Cluj-Napoca și Craiova sunt la polul opus.

Potrivit lui Crainic, diferențele sunt influențate și de structura ofertei, iar județele în care există mai multe locuințe vechi și o dinamică mai redusă a pieței au, în general, indici de accesibilitate mai buni.