Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”

O româncă și-a cumpărat fără credit un apartament de 95.000 de euro într-un bloc din 1963 din București, iar prețul i-a uimit pe mulți străini, unii susținând că iau în calcul mutarea în România.

Imaginea care a atras numeroase comentarii. Foto: Reddit

Un apartament de 55 de metri pătrați într-un bloc din 1963, cumpărat de o tânără cu 95.000 de euro, a stârnit sute de reacții pe un forum internațional.

Unii occidentali s-au gândit la posibilitatea de a se muta în România, considerând prețul atractiv în comparație cu cele din țările în care trăiesc. Tânăra le-a explicat însă că, pentru a-și permite locuința, a muncit peste cinci ani în străinătate și a primit sprijinul părinților.

„Am reușit. București, România, 95.000 de euro cash. Două camere, la cinci minute de mers pe jos de stația de metrou. Sunt atât de fericită! Încă n-am sărbătorit cu pizza, pentru că sunt o mulțime de lucruri de făcut, inclusiv să scap de mobila aceea și să o înlocuiesc cu ceva mai bun. Am muncit din greu timp de mai mulți ani în străinătate ca să-mi pot permite această locuință și am primit și ajutorul părinților mei minunați. Le sunt cu adevărat recunoscătoare pentru tot ce au făcut pentru mine”, a transmis aceasta pe Reddit.

Locuință în „bloc comunist” cu calorifer de epocă

Imaginea cu locuința achiziționată de româncă a atras peste 1.000 de comentarii. Mesajele de felicitare nu au întârziat, la fel și cele în care oamenii, în special străinii, s-au arătat surprinși de prețul apartamentului. Mulți dintre ei au trecut cu vederea vechimea de peste șase decenii a blocului, însă alții au remarcat obiectul care amintește de „blocul comunist”: caloriferul de fontă, tipic pentru astfel de clădiri.

„Sunt din Polonia. Văd caloriferele acelea și mă gândesc imediat la «fosta Uniune Sovietică». Îmi poate spune cineva dacă asemenea calorifere se găsesc și în părți ale lumii unde rușii nu au întemeiat o colonie?”, a întrebat un polonez.

Alți utilizatori i-au explicat că astfel de calorifere se întâlnesc și în țări care nu au făcut parte din sfera de influență sovietică.

„Aceste calorifere sunt, de fapt, comune în întreaga lume. Le-am văzut în California, New York, Vancouver și Atena. Cred că acest model era pur și simplu foarte răspândit la mijlocul secolului trecut”, a scris unul dintre ei.

Un britanic a arătat că aceste calorifere sunt apreciate și în prezent.

„Sunt populare în Marea Britanie, deși sunt de modă veche. De fapt, în zilele noastre sunt considerate chiar «premium» pentru anumite proprietăți vechi”, a adăugat acesta.

Alții au menționat că le-au întâlnit în vestul Germaniei și chiar în sate din Canada.

„În Italia, toate casele construite înainte de anii ’80 au la fel. Casa părinților mei are astfel de calorifere”, a comentat un alt utilizator.

Altcineva susține că radiatorul îi amintește mai degrabă de locuințele vechi din Italia decât blocurile din estul Europei.

„Mie îmi strigă «apartament italian din anii ’70–’80». S-ar putea să fie mai răspândite decât crezi. Sunt făcute din fontă, se încălzesc lent și se răcesc lent. Sunt mult, mult mai voluminoase decât modelele moderne din aluminiu”, a explicat unul dintre ei.

Un american a pus răspândirea lor pe seama durabilității și a povestit că există oameni care preferă în continuare acest tip de încălzire.

„Încă se găsesc în casele vechi din SUA. Cred că au încetat să mai fie instalate acum aproape un secol, cam în perioada boomului imobiliar de la mijlocul secolului XX, dar de obicei sunt din fontă, așa că rezistă o veșnicie. Cunosc oameni care le adoră și jură că oferă o căldură mai confortabilă. Când funcționează… și nu zdrăngăne”, a scris acesta.

Altcineva a menționat că asemenea calorifere se găsesc și în proprietăți scumpe.

„Am astfel de calorifere în casa mea din Franța, de 780.000 de euro. Țevile sunt însă în perete”, a completat acesta.

Discuția a trezit unora și amintiri din copilărie.

„Mi le amintesc din anii ’80, de când eram copil. Puneam banane verzi pe ele și așteptam să se îngălbenească”, a povestit un utilizator.

Polonezul a revenit apoi cu o completare.

„Cum am ajuns să avem calorifere standardizate înainte de epoca globalizării, dar nu și încărcătoare de telefon standardizate?”, a notat polonezul.

Un american a nuanțat ideea standardizării.

„Nu sunt standardizate, este doar un model comun și durabil. Vedem exemplarele care au rezistat în timp. Aveam unul în vechiul meu apartament din New York și era acolo de cel puțin 50 de ani”, a amintit acesta.

Altcineva a vorbit despre locuințele din Canada, dotate cu astfel de calorifere și a oferit câteva sfaturi de întreținere.

„Sunt calorifere obișnuite în apartamentele din multe regiuni ale Canadei, mai ales în blocurile cu trei niveluri fără lift construite înainte de anii ’90, dar și în unele case construite înainte de anii ’70. Au fost standardizate de industria fierului prin anii 1870, dar, când trebuie să repari calorifere și țevi vechi, descoperi că nu sunt chiar atât de standardizate pe cât ai crede”, a comentat acesta.

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El a recomandat și aerisirea caloriferelor atunci când nu încălzesc încăperea.

„Dacă o cameră nu se încălzește, înseamnă că există o pungă de aer blocată într-un calorifer. Du-te la calorifer cu o cârpă veche: există un robinet, care ar trebui să fie în partea de sus, pe care îl poți deschide pentru a elibera aerul din interior. Uneori apa este ruginie, iar asta este normal. Uneori caloriferul nu are un robinet de aerisire, așa că mergi la următorul, care probabil va avea unul. Așteaptă-te ca prin robinet să iasă aer și apă în mici jeturi. Poate o cană de apă, dar maximum două, deoarece, dacă iese mai multă, există șanse mari să fie o scurgere sau un alt robinet deschis. Excepția este cazul în care ai golit complet țevile înainte; atunci este de așteptat să iasă mai multă apă”, a explicat canadianul.

Prețul apartamentului i-a surprins pe străini

Alături de caloriferul vechi din încăpere, și prețul apartamentului i-a mirat pe mulți străini. Unii au comparat costul locuinței din Capitală cu cel al apartamentelor din alte orașe europene sau al locuințelor din SUA și au considerat că Bucureștiul a rămas ofertant pe piața imobiliară.

„Felicitări! 95.000! Poate ar trebui să mă mut în România! Și bravo pentru achiziția cu plata integrală!”, a scris o femeie.

Un român din SUA a observat că prețurile locuințelor americane îl fac să ia în calcul revenirea în țară.

„Am locuit în America toată viața, de când părinții mei s-au mutat aici, dar sunt de origine română și am dublă cetățenie și pașaport românesc. Poate că este timpul să mă uit și eu la posibilitatea de a locui acolo, pentru că prețurile locuințelor din America sunt nebunești”, a comentat acesta.

Un maghiar a întrebat dacă tânăra nu ar fi putut găsi o locuință nouă la un preț apropiat în alt oraș românesc.

„Nu este cam scump pentru România? În Budapesta avem prețuri ridicole din cauza deciziilor idioate ale fostului guvern, iar 95.000 sunt, din păcate, mărunțiș acum, dar am văzut acum câteva luni că poți cumpăra un apartament nou cu aproximativ 100.000 în Oradea”, a scris el.

Altcineva a remarcat și suprafața locuinței, de 55 de metri pătrați, precizată de proprietară.

„Nu sunt sigur că Oradea și Bucureștiul pot fi comparate, capitala este aproape întotdeauna mai scumpă sau mult mai scumpă. Un apartament cu două camere la 95.000 este cam scump, dar comparabil cu unele prețuri din alte părți ale fostei Europe de Est, așa că nu pare chiar rău. Și suprafața este foarte decentă, mai mare decât ce primești în nordul Europei”, a comentat acesta.

Tânăra a explicat că prețul trebuie privit în raport cu salariile din România și cu zona în care se află apartamentul.

„Da, într-adevăr, pentru români pare imposibil să poată plăti această sumă cu salariile pe care le avem aici. Este o realitate tristă. Am lucrat în străinătate mai mult de cinci ani ca să-mi pot permite locuința, plus niște bani de la părinții mei, care au economisit ani întregi. Prețurile din București și mai ales din zona în care mi-am cumpărat apartamentul sunt puțin peste medie. O să fiți surprinși, dar prețul apartamentului meu a fost excelent în comparație cu altele. Am văzut apartamente cu două camere în blocurile apropiate oferite chiar și la 140.000 de euro”, a răspuns românca.

Un german a remarcat că dificultatea cumpărării unei locuințe nu este specifică României.

„Nu-ți face griji, cu salariile de aici, din Germania, este imposibil și pentru cei mai mulți dintre noi. Nici nu știu dacă aș putea să lucrez în străinătate pentru a câștiga mai mult și apoi să mă întorc în Germania să cumpăr un apartament”, a scris acesta.

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Bucureștiul, apreciat de străinii care l-au vizitat

Pe lângă prețul locuinței, mulți străini au apreciat Bucureștiul și au povestit ce impresii le-au lăsat vizitele în România.

„Sunt un american care a vizitat România săptămâna trecută și nu știam nimic despre ea înainte. Este frumoasă, curată și extrem de ieftină pentru cineva cu un salariu american”, a relatat un utilizator.

Altcineva a pus vizitarea României alături de dorința de a avea propria casă.

„Sunt invidios! Să am propria locuință și să vizitez România sunt chiar în fruntea listei mele de dorințe! Minunat!”, a completat acesta.

Au existat și observații despre contrastele sociale din Capitală. Un străin care spune că are colegi români și a vizitat Bucureștiul de câteva ori a remarcat diferențele dintre viața cunoscuților săi din domeniul tehnologiei și cea a altor locuitori.

„Mi s-a părut că există destul de mulți oameni cu venituri mari în tehnologie, care formează propria bulă în oraș. Fiecare coleg de peste 40 de ani de acolo avea o casă în afara Bucureștiului și un apartament în centru, iar deplasările cu Blue/Uber și restaurantele destul de exclusiviste păreau ceva absolut obișnuit pentru ei. Diferența dintre stilul lor de viață și ceea ce observam în restul orașului, când ieșeam la plimbare, era uriașă”, a povestit acesta.

Un străin a amintit poveștile unui prieten român despre lipsurile din perioada comunistă.

„Am un prieten român care a trăit în anii lui Ceaușescu și mi-a povestit despre cum ardeau mobila ca să se încălzească, despre încercările de a găsi mâncare și așa mai departe. Mă bucur foarte mult că viitorul este mult mai luminos pentru tine și că ai propria locuință!”, a scris acesta.

„Vecinul meu Jim spune că există vampiri în România”, a comentat un internaut.

„Uite, locuiesc aici de 700 de ani și n-am văzut niciunul. Sunt doar zvonuri”, a răspuns tânăra.