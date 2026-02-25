Cea mai ieftină proprietate din România: casă și teren de aproape 300 mp, scoase la vânzare cu 10.000 de euro

În timp ce prețurile locuințelor din România au înregistrat o creștere medie de peste 13% în ultimul an, ajungând la aproape 2.000 de euro pe metru pătrat, o proprietate situată în satul Șoimoș, județul Arad, se vinde cu doar 10.000 de euro.

În satul Șoimoș, județul Arad, a fost scoasă la vânzare cea mai accesibilă proprietate din România, potrivit site-ului Imobiliare.ro. Prețul cerut este de doar 10.000 de euro, iar oferta include o casă veche și un teren intravilan cu o suprafață totală de aproape 300 de metri pătrați.

Construcția existentă, datând din 1928 și cu o suprafață de 37 de metri pătrați, este în prezent încadrată ca anexă gospodărească. Aceasta are acoperiș din șindrilă și necesită lucrări de renovare pentru a putea fi folosită.

Proprietatea include un teren parțial împrejmuit și poate fi amenajată pentru a deveni o casă de vacanță, conform informațiilor publicate în anunț.

Potrivit sursei citate, piața imobiliară din România continuă să înregistreze creșteri semnificative.

Prețurile locuințelor au urcat în medie cu 13,5% în ultimul an, ajungând la 1.974 de euro pe metru pătrat.

Astfel, pentru fiecare metru pătrat, proprietarii și dezvoltatorii au cerut în luna ianuarie 2026 cu 235 de euro mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.