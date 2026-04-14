România are printre cele mai mici salarii pe oră din UE. Doar Bulgaria stă mai prost

Costul mediu orar al muncii în România rămâne printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, cu 13,6 euro/oră în 2025, potrivit Eurostat.

Costurile pe oră ale muncii în economia UE au ajuns în 2025 la o medie de 34,9 euro în Uniunea Europeană și 38,2 euro în zona euro, în creștere față de anul anterior.

Diferențele între state rămân însă uriașe. La coada clasamentului se află Bulgaria (12 euro/oră), urmată de România cu 13,6 euro și Ungaria cu 15,2 euro. La polul opus, Luxemburg depășește 56 euro pe oră.

Practic, un angajat din România este plătit de peste 4 ori mai puțin decât media europeană și de peste 4 ori mai puțin decât în țări precum Olanda sau Danemarca.

Un alt indicator relevant arată dezechilibrele din piața muncii: în România, doar 4,8% din costul total al muncii reprezintă contribuții non-salariale – cel mai mic nivel din UE, față de peste 30% în țări precum Franța sau Suedia.

În 2025, costul muncii a crescut în România cu 10,6%, una dintre cele mai mari creșteri din Uniune, dar rămâne insuficientă pentru a reduce decalajele față de Vestul Europei.