Polonia ia în serios amenințările Moscovei: înarmare record de 18,4 miliarde de euro. Cum ține pasul România

Polonia a semnat sâmbătă un număr record de 29 de contracte de apărare, în valoare totală de 18,4 miliarde de euro, în cadrul unui amplu program de modernizare militară. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a descris momentul drept un „record mondial absolut” și una dintre cele mai importante zile pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării.

Polonia a semnat sâmbătă un număr record de 29 de contracte de apărare. FOTO: EPA-EFE

Acordurile au fost încheiate cu mai mulți producători polonezi din industria de apărare și vizează achiziția unei game extinse de echipamente militare. Printre acestea se numără 146 de vehicule de luptă pentru infanterie Borsuk, vehicule de sprijin pentru obuzierele autopropulsate K9PL, precum și vehicule de transport muniție, de comandă și de comunicații destinate sistemului de artilerie cu rachete Homar-K, conform TPVWorld.

„Niciodată în istoria modernizării forțelor armate poloneze nu am semnat 29 de contracte în valoare de 78 de miliarde de zloți (18,4 miliarde de euro) într-o singură zi. Acesta este un record mondial absolut. Aceasta este o zi care schimbă realitatea”, a declarat ministrul Apărării.

Cea mai mare parte a fondurilor va reveni companiei Huta Stalowa Wola, subsidiară a Polish Armaments Group. De asemenea, compania Rosomak S.A. a semnat contracte pentru livrarea a 48 de vehicule militare, dintre care 30 sunt destinate evacuării medicale, iar 18 vor fi utilizate pentru comandă și coordonare.

Contractele, finanțate prin programul european SAFE

Acordurile au fost încheiate în cadrul programului SAFE al Uniunii Europene, un mecanism care oferă statelor membre împrumuturi pe termen lung și cu dobânzi reduse pentru achiziția de echipamente militare fabricate în Europa.

Programul a fost lansat pentru a accelera dezvoltarea industriei europene de apărare și pentru a răspunde provocărilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Polonia a obținut cea mai mare alocare financiară dintre statele membre ale Uniunii Europene, având acces la fonduri de aproximativ 43,7 miliarde de euro. Guvernul de la Varșovia a semnat acordul de finanțare pe 8 mai și a primit deja prima tranșă, în valoare de 6,6 miliarde de euro.

Modernizare accelerată pe flancul estic al NATO

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat anterior că executivul intenționează să finalizeze aproximativ 40 de contracte militare în valoare totală de circa 100 de miliarde de zloți până la sfârșitul lunii mai.

Aflată pe flancul estic al NATO și în proximitatea conflictului din Ucraina, Polonia derulează unul dintre cele mai ambițioase programe de modernizare militară din Europa. După invazia rusă din 2022, autoritățile de la Varșovia au accelerat investițiile în apărare.

Înarmare record prin SAFE și pentru România

În paralel, Ministerul Apărării Naționale a semnat noi contracte de înzestrare a armatei, în valoare totală de peste 5,6 miliarde de euro, în cadrul SAFE. Documentele au fost parafate vineri, 29 mai, de Direcția Generală pentru Armamente, în condițiile aprobate de Parlamentul României. Primul este un acord-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 mașini de luptă a infanteriei și derivate.

Premierul polonez Donald Tusk a cerut statelor membre NATO să trateze cu maximă seriozitate provocările venite din partea Rusiei, după incidentul în care o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați. Liderul de la Varșovia a inclus România pe lista țărilor vizate de acțiuni ostile ale Moscovei, alături de Polonia și statele baltice.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Donald Tusk a atras atenția asupra frecvenței tot mai mari a unor astfel de incidente în regiune. „Polonia, statele baltice, acum România. Tot mai multe provocări rusești”, a transmis premierul polonez.

Tusk a făcut referire și la declarațiile recente ale lui Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei, care a lansat un nou avertisment la adresa cetățenilor Uniunii Europene. „Ieri, fostul președinte al Rusiei a declarat că cetățenii UE nu vor mai putea dormi liniștiți. Toți cei din NATO ar trebui să ia în serios, în sfârșit, aceste fapte și vorbe”, a adăugat Donald Tusk.

„Să se pregătească: acest lucru va continua să se întâmple. Este război! Iar cetățenii statelor UE, ca populație a unor țări aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți”, a declarat Medvedev.

Oficialul rus a făcut referire în special la statele în care sunt amplasate facilități de producție a dronelor destinate sprijinirii Ucrainei în războiul împotriva Rusiei.

