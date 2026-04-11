Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
Unul din cinci angajați cu normă întreagă din SUA spune că inteligența artificială i-a preluat o parte din muncă| SONDAJ

Aproximativ 20% dintre angajații cu normă întreagă din Statele Unite afirmă că inteligența artificială le-a înlocuit o parte din sarcinile de lucru, potrivit unui nou sondaj realizat de Ipsos în parteneriat cu Epoch AI.

Studiul arată totodată că utilizarea AI generează și noi responsabilități: 15% dintre angajați spun că au început să îndeplinească sarcini pe care nu le-ar fi avut fără aceste tehnologii.

Cercetarea, realizată pe un eșantion de aproximativ 2.000 de adulți americani, indică faptul că jumătate dintre respondenți au folosit AI în ultima săptămână, fie în scop personal, fie profesional.

„Observăm atât efecte de automatizare, cât și de augmentare”, a declarat Caroline Falkman Olsson, implicată în realizarea studiului. Ea a subliniat însă că este nevoie de analize mai detaliate pentru a înțelege exact cum se schimbă sarcinile și locurile de muncă.

Datele sugerează că utilizarea AI este frecventă, dar adesea limitată ca intensitate. Aproape jumătate dintre utilizatori au apelat la astfel de instrumente între două și cinci zile pe săptămână, însă majoritatea (62,5%) au realizat doar una sau două sarcini rapide în ziua cu cea mai intensă utilizare.

Rezultatele sunt considerate de unii experți un semnal de alarmă. Nicholas Miailhe, din cadrul Global Partnership on Artificial Intelligence, spune că schimbările din piața muncii sunt deja vizibile.

„Când unul din cinci angajați spune că AI îi înlocuiește deja o parte din muncă, putem vorbi despre o restructurare a pieței muncii în timp real”, a afirmat acesta.

Mulți angajați folosesc AI pe cont propriu

Sondajul mai arată că mulți angajați folosesc AI pe cont propriu: aproximativ jumătate dintre cei care utilizează aceste tehnologii la locul de muncă o fac prin abonamente personale sau versiuni gratuite, nu prin servicii furnizate de angajator.

În ceea ce privește tipul de utilizare, majoritatea respondenților au folosit AI pentru căutarea de informații (80%), redactare sau editare de texte (59%) și generarea de idei (53%).

Printre cele mai populare instrumente se numără ChatGPT (31%), urmat de Gemini (21%) și Copilot (10,5%).

Studiul analizează și utilizarea așa-numiților „agenți AI” — sisteme capabile să execute sarcini în mod autonom. Deși utilizarea acestora este încă limitată, aproximativ 8% dintre utilizatorii de AI au apelat la astfel de tehnologii în ultima săptămână.

„Unul din 12 americani a folosit un agent AI autonom — un software care nu doar răspunde, ci acționează în numele tău”, a explicat Renan Araujo, de la Institute for AI Policy and Strategy.

Rezultatele vin în contextul unor analize recente ale marilor instituții financiare. Rapoarte publicate de Goldman Sachs și Morgan Stanley indică faptul că inteligența artificială începe să aibă un impact semnificativ asupra locurilor de muncă.

Economiștii de la Goldman Sachs estimează că AI contribuie la eliminarea a aproximativ 16.000 de locuri de muncă pe lună, luând în calcul atât automatizarea, cât și transformarea sarcinilor existente. În evaluări anterioare, aceștia au sugerat că tehnologia ar putea afecta până la un sfert din totalul orelor de muncă.

