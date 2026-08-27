România a primit prima tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii vor finanța și autostrăzile A7 și A8

România a primit miercuri aproximativ 2,5 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE, prima tranșă din finanțarea destinată consolidării apărării și securității naționale, a anunțat joi ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Banii vor finanța și autostrăzile A7 și A8. Foto: Captură Video / Youtube

România beneficiază, în total, de 16,7 miliarde de euro prin SAFE, iar suma primită reprezintă aproximativ 15% din alocarea totală.

„În urmă cu doar câteva luni negociam, împreună cu instituțiile implicate, cum poate România să valorifice la maximum instrumentul SAFE, fără să piardă din vedere traiectoria de deficit și sustenabilitatea finanțelor publice. Astăzi avem efectiv la dispoziție prima tranșă dintr-o finanțare totală de aproape 17 miliarde de euro”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, programul va permite României să finanțeze mai ieftin și pe termen lung angajamentele de apărare deja asumate și să dezvolte producția internă, prin transfer tehnologic și investiții în industria națională de apărare.

Bani și pentru autostrăzile A7 și A8

Din fondurile SAFE, 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară. Printre proiectele vizate se află sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8, respectiv Pașcani-Suceava-Siret și Moțca-Iași-Ungheni.

„SAFE nu înseamnă, astfel, doar înzestrarea Armatei. Înseamnă și autostrăzi pentru regiunea Moldovei, conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina, mobilitate economică și militară și proiecte de infrastructură așteptate de foarte mult timp de comunitățile din regiune”, a explicat ministrul.

Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor a asigurat cadrul financiar și operațiunile necesare atragerii finanțării, iar în etapa următoare este necesară o implementare rapidă și transparentă a proiectelor.

Instrumentul SAFE, în valoare totală de 150 de miliarde de euro, oferă împrumuturi statelor membre pentru investiții în apărare, în special pentru achiziții comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă terestră produse în Uniunea Europeană. Programul face parte din planul ReArm Europe/Readiness 2030, prin care Comisia Europeană urmărește mobilizarea a peste 800 de miliarde de euro pentru investiții în apărare.