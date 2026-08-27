 România a primit prima tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii vor finanța și autostrăzile A7 și A8 | adevarul.ro
search
Joi, 27 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România a primit prima tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii vor finanța și autostrăzile A7 și A8

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România a primit miercuri aproximativ 2,5 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE, prima tranșă din finanțarea destinată consolidării apărării și securității naționale, a anunțat joi ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Banii vor finanța și autostrăzile A7 și A8.
Banii vor finanța și autostrăzile A7 și A8. Foto: Captură Video / Youtube

România beneficiază, în total, de 16,7 miliarde de euro prin SAFE, iar suma primită reprezintă aproximativ 15% din alocarea totală.

„În urmă cu doar câteva luni negociam, împreună cu instituțiile implicate, cum poate România să valorifice la maximum instrumentul SAFE, fără să piardă din vedere traiectoria de deficit și sustenabilitatea finanțelor publice. Astăzi avem efectiv la dispoziție prima tranșă dintr-o finanțare totală de aproape 17 miliarde de euro”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, programul va permite României să finanțeze mai ieftin și pe termen lung angajamentele de apărare deja asumate și să dezvolte producția internă, prin transfer tehnologic și investiții în industria națională de apărare.

Bani și pentru autostrăzile A7 și A8

Din fondurile SAFE, 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară. Printre proiectele vizate se află sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8, respectiv Pașcani-Suceava-Siret și Moțca-Iași-Ungheni.

„SAFE nu înseamnă, astfel, doar înzestrarea Armatei. Înseamnă și autostrăzi pentru regiunea Moldovei, conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina, mobilitate economică și militară și proiecte de infrastructură așteptate de foarte mult timp de comunitățile din regiune”, a explicat ministrul.

Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor a asigurat cadrul financiar și operațiunile necesare atragerii finanțării, iar în etapa următoare este necesară o implementare rapidă și transparentă a proiectelor.

Instrumentul SAFE, în valoare totală de 150 de miliarde de euro, oferă împrumuturi statelor membre pentru investiții în apărare, în special pentru achiziții comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă terestră produse în Uniunea Europeană. Programul face parte din planul ReArm Europe/Readiness 2030, prin care Comisia Europeană urmărește mobilizarea a peste 800 de miliarde de euro pentru investiții în apărare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: Dacă e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării e oglinda
digi24.ro
image
Un bărbat a construit o insulă din 150.000 de sticle de plastic și a pierdut-o. Avea casă cu trei etaje și energie solară
stirileprotv.ro
image
Unde au dispărut peste 6.000 de MW din hidrocentrale? Cum putea fi evitată criza apei, despre care autoritățile știau încă de acum 3 ani, dar s-au făcut că plouă, la propriu
gandul.ro
image
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
mediafax.ro
image
FCSB, primul refuz pentru înlocuitorul lui Daniel Bîrligea: ”Nu se pune problema”
fanatik.ro
image
Condamnare serioasă primită de principalul agresor al cetățeanului nepalez bătut la Cluj-Napoca. Livratorul a fost lovit cu bâta și a rămas cu sechele grave
libertatea.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
digisport.ro
image
Eclipsa parțială de Lună pe 27 august 2026. Cum se produce și ce vom vedea pe cer
click.ro
image
Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Momentul în care Andrei Bordeianu este aruncat de pe motocicletă. A ajuns la ATI după impactul devastator
observatornews.ro
image
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
cancan.ro
image
Pensie surpriză pentru cei cu 25 de ani vechime! Cum se stabilește suma primită lunar de pensionari
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Ce este dispozitivul care clipește sub volanul unor mașini. Descoperirea unui șofer din străinătate a devenit virală: „Pare un tracker”
playtech.ro
image
Experții au oferit verdictul înainte de Ararat-Armenia – Universitatea Craiova: „Vor scrie istorie!”
fanatik.ro
image
Problemele găsite de CNAIR la autostrăzile aflate în lucru, în ultimul an: „Disensiuni și neconformități”
ziare.com
image
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Tim Curry. Detalii despre apelul de urgență care anunța decesul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu s-a sinucis. Mama actriței, mesaj sfâșietor la aflarea veștii: Viața a ales însă...
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Armata Română cheamă românii la unitățile militare
mediaflux.ro
image
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Brooke Shields, sexy la 61 de ani! Criticile pe care le-a primit actrița când și-a etalat silueta zveltă prin Europa
click.ro
image
Ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Tim Curry. Detalii despre apelul de urgență care anunța decesul
click.ro
image
Și-a ras părul la 6 ani, la îndemnul mamei. 30 de ani mai târziu, părul nu i-a mai crescut deloc
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„De ce nu rămâneți acolo?” Un român îi întreabă pe cei plecați în Occident de ce se întorc în țară
image
Brooke Shields, sexy la 61 de ani! Criticile pe care le-a primit actrița când și-a etalat silueta zveltă prin Europa

OK! Magazine

image
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”