Cauzele suspendării fondurilor europene pentru România pe înțelesul tuturor. Expert: Gata cu sinecurile din companiile de stat!

Comisia Europeană a suspendat parțial plățile din PNRR către România, unul dintre motive fiind reprezentat de modul netransparent și nebazat pe competență în care se fac numirile la conducerea companiilor de stat.

Comisia Europeană a propus suspendarea parțială a fondurilor europene, deoarece Guvernul nu a îndeplinit șase jaloane. Trei dintre jaloanele neîndeplinite privesc reforma guvernanței corporative la companiile de stat, două se referă la investițiile în transporturi, iar al șaselea jalon vizează impozitarea microîntreprinderilor. Cu toate că pentru alte 62 de jaloane evaluarea oficialilor europeni a fost pozitivă, cele șase jaloane neîndeplinite cântăresc extrem de mult.

Președintele Senatului Universității „Constantin Brâncoveanu” din Pitești și expert în economie, profesorul Sebastian Ene a vorbit pentru „Adevărul” despre cauzele și efectele suspendării parțiale a fondurilor europene pentru România.

În opinia profesorului Sebastian Ene, „ne aflăm într-o situație neplăcută prin această suspendare parțială a plăților. Asta înseamnă că nu am realizat ceea ce ne-am propus sa facem prin angajamentul asumat și anume reformele! Mereu am fost corigenți la reforme. Dacă am fi facut reformele structurale ce se impuneau, ritmul de creștere anual al PIB –ul României ar fi fost altul, cu cel puțin 1 punct procentual mai mare, iar deficitele și gradul de îndatorare ar fi fost mult mai mici. În ceea ce privește guvernanța corporativă, lucrurile sunt simple. Angajările în companiile de stat și ,numirile în consiliile de administrație trebuie să se realizeze prin concursuri reale, astfel încât cei mai capabili specialiști să ocupe aceste posturi. Nu prin sinecură. Factorul politic trebuie să facă un mare pas în spate în ceea ce privește conducerea și administrarea acestora”.

Referitor la impozitarea microîntreprinderilor, lucrurile sunt mai complexe.

„Modul și nivelul de impozitare a acestor firme poate afecta competitivitatea acestora, pe de o parte. Pe de alta parte mă tem că vor crește foarte mult cheltuielile pe firmă astfel încât impozitul încasat prin impozitarea profitului impozabil să fie mai mic decât cel încasat ca urmare a aplicării la cifra de afaceri. Trebuie facută o analiză profundă, complexă, ca să vedem ce este mai avantajos din punct de vedere economic și social”, a declarat profesorul Sebastian Ene pentru ”Adevărul”.

Ce e de făcut în continuare

Reputatul a analizat și ce este de făcut după ce Comisia Europeană a suspendat parțial plățile din PNRR către România.

„Trebuie făcută reforma! Ne-am asumat niște angajamente pe care trebuie să le respectăm. Ar mai fi varianta asumării, a pierderii banilor. În aceste condiții suntem loviți de două ori. O dată că financiar nu încasăm niște bani extrem de utili în condițiile actuale, iar pe de altă parte mergem înainte cu aceleași probleme. În afara acestor întrebari legate de reforme, ar trebui să ne întrebam și următoarele lucruri: cum se face că avem deficitul pe care îl avem, gradul de îndatorare care a sărit de 50% și inflația cea mai mare din Uniunea Europeană sau printre cele mai mari?”, consideră Sebastian Ene.

Legat de cine este vinovat pentru această problemă majoră privind suspendarea fondurilor europene, Sebastian Ene este de părere că principalul vinovat este ”Factorul politic, decidentul. El elaborează strategiile, el adoptă măsurile și stabilește politicile. Înseamnă că ceva nu merge cum trebuie pentru că nu au fost adoptate deciziile potrivite, cu toate că am facut progrese în multe domenii. Acestea sunt lente, nu sunt de profunzime. Am cosmetizat”.

Iar această suspendare a plăților din PNRR are multiple consecințe pentru România pe termen scurt și mediu.

„Consecințele o să le vedem în scurt timp în plan economic și social. Deficitul se va adânci, rata inflației nu va intra într-o marjă acceptabilă, care să nu erodeze vizibil puterea de cumpărare. Ne vom împrumuta în continuare, iar costul finanțării va crește. Este posibil să vedem și o modificare a cursului de schimb. Analizând parametrii actuali, anul viitor recesiunea ne va bate la ușă. și nu este de vină doar faptul că nu absorbim banii din PNRR sau fondurile structurale. Situația internațională este complicată, iar noi ne urnim greu, nu avem soluții sau soluțiile pe care le avem sunt parțial eficiente”, adaugă profesorul Sebastian Ene.

Doctor în economie ”cum laude”, titlu obținut la doar 29 de ani, Sebastian Ene este conf. univ. dr. şi președinte al Senatului la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti, iar între 2011 şi 2013 a fost cercetător post- doctorand al Academiei Române în proiectul SPODE – Cercetători de elită în domeniul economic.