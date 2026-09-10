Probleme pe cea mai aglomerată magistrală de metrou din București. Călătorii, nevoiți să aștepte mai mult

Călătorii ar putea avea de așteptat mai mult pe peroanele metroului bucureștean în perioada următoare, după ce Metrorex a anunțat reducerea disponibilității operaționale a parcului de trenuri.

Intervalele de circulație pot crește, anunță Metrorex Foto: Inquam Photos

Compania precizează că modificările sunt cauzate de lucrările de revizie programate la o parte din garniturile aflate în exploatare, situație care determină „creșterea intervalelor de circulație”, relatează Club Feroviar.

Pentru a menține transportul pe Magistrala 2, cea mai aglomerată linie de metrou din Capitală, Metrorex a introdus temporar în circulație trenuri Bombardier în locul unor trenuri CAF retrase pentru revizie.

Reprezentanții companiei subliniază că lucrările de mentenanță nu pot fi amânate sau devansate, acestea fiind efectuate în conformitate cu cerințele de siguranță și cu standardele impuse de producători și autoritățile de reglementare.

Aglomerația de la începutul anului școlar pune presiune suplimentară

Potrivit companiei, intervalele dintre trenuri pot crește și din cauza unor factori care apar în exploatarea curentă, precum aglomerația, defecțiunile tehnice, incidentele medicale sau alte situații independente de operator.

„Intervalele de circulație pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat, lucru resimțit deja odată cu începerea școlii. Având în vedere că modificările sunt dinamice și adaptate cât mai mult nevoilor de călătorie, intervalul de succedarea a trenurilor se modifică de la caz la caz”, explică Metrorex.

Sindicaliștii: timpul de așteptare poate ajunge la trei minute

Marian Artimon, liderul Uniunii Sindicatelor Libere Metrou (USLM), a declarat că la orele de vârf intervalul dintre trenuri ar putea crește până la aproximativ trei minute, față de puțin peste un minut în prezent.

Potrivit acestuia, situația este cauzată de retragerea simultană la revizie a aproximativ șapte trenuri, la solicitarea firmei care asigură mentenanța materialului rulant.

Artimon avertizează că în stații foarte aglomerate, precum Piața Unirii 2, o asemenea creștere a intervalului de circulație poate crea dificultăți în preluarea tuturor pasagerilor aflați pe peron, în special în orele de vârf.