Peste 70 km de rețele subterane, modernizate odată cu liniile de tramvai din București

Peste 70 de kilometri de rețele din subteran sunt modernizați odată cu cei 50 de kilometri de șină de tramvai din București, a informat luni Primăria Generală a Capitalei.

Modernizarea șinelor de tramvai este însoțită de lucrări complexe la rețelele din subteran. Dacă intervențiile la șine sunt relativ simple și previzibile, situația este diferită în cazul conductelor și celorlalte rețele, unde apar situații care impun noi proiectări, avizări, redimensionări, devieri și soluții tehnice, au transmis reprezentanții instituției într-o postare pe Facebook.

Primarul general Ciprian Ciucu susține că lucrările la infrastructura subterană sunt necesare pentru ca șinele nou modernizate să nu fie afectate ulterior de intervenții la conducte.

„Dacă aveam de lucru doar la șina de tramvai, era simplu, terminam într-un an de zile. Dar trebuie să modernizăm și ce e în subteran. Că nu vrem ca peste doi ani să ne trezim că se sparge o țeavă și desfacem tot ca să ajungem la ea, că ar fi bani aruncați pe fereastră. Prefer să dureze mai mult, dar să aplicăm soluția corectă, să facem lucrări de calitate care să reziste zeci de ani de acum înainte”, a explicat Ciprian Ciucu.

Primăria spune că una dintre principalele probleme este reprezentată de diferențele dintre documentația existentă și situația găsită efectiv în teren.

1/2 Lucrări rețele subterane în București FOTO Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti

Țevile din subteran nu sunt întotdeauna unde apar în documente

Înaintea începerii unui șantier este realizat un „plan coordonator de rețele”, asumat de operatorii de utilități, printre care Apa Nova, Distrigaz și Termoenergetica. Conform Primăriei, constructorul ar trebui astfel să cunoască poziția conductelor din subteran.

În momentul în care șina veche este dezafectată și încep săpăturile, pot apărea însă diferențe față de planurile existente. Conductele pot fi găsite la câțiva metri distanță de locul indicat în documentație, iar alte rețele pot fi descoperite în zone în care nu erau anticipate.

În timpul lucrărilor au fost descoperite inclusiv vestigii care trebuie analizate de Ministerul Culturii, potrivit Primăriei. Astfel de situații pot duce la oprirea lucrărilor pentru câteva săptămâni sau chiar luni. În această perioadă sunt necesare noi proiectări și soluții tehnice, iar muncitorii sunt direcționați către alte loturi sau alte zone ale aceluiași lot.

1/2 Lucrări rețele subterane în București FOTO Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti

Autoritățile încearcă, pe cât posibil, să mute rețelele de sub viitoarea șină de tramvai. În cazul străzilor înguste, însă, acest lucru poate fi imposibil din cauza spațiului disponibil. În aceste situații, rețelele sunt modernizate concomitent cu șina de tramvai, ceea ce presupune coordonarea lucrărilor cu toți operatorii de rețele.

Ploile pot opri lucrările

Un alt factor care influențează ritmul șantierelor este vremea. Fiind vorba despre șantiere deschise, ploile abundente pot îmbiba solul, iar utilajele nu pot intra în anumite zone până când terenul nu se drenează.

Primăria precizează că, în luna precedentă, au existat șantiere unde lucrările nu au putut fi reluate timp de câteva zile din cauza condițiilor meteo.

Autoritățile recunosc că șantierele provoacă disconfort și afectează traficul, iar zonele în care lucrările par să fi stagnat pot ridica întrebări.

Primăria susține însă că, dincolo de ceea ce este vizibil la suprafață, lucrările din subteran urmăresc realizarea unei infrastructuri care să funcționeze pentru zeci de ani.