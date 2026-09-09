Prețurile gazelor naturale au explodat în Europa: creșteri de până la 163% în câteva luni

Prețurile gazelor naturale au înregistrat creșteri spectaculoase pe principalele burse și hub-uri de gaze din Europa în perioada 27 februarie - 7 septembrie 2026. Potrivit datelor analizate, toate piețele importante din regiune au consemnat majorări de peste 100%, iar cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Spania, Italia și Franța.

Prețurile gazelor naturale au explodat în Europa Foto: Shutterstock

Evoluția vine într-un moment în care piața europeană a gazelor este deja tensionată de preocupările privind aprovizionarea pentru sezonul rece, nivelul stocurilor și disponibilitatea gazelor naturale lichefiate (LNG).

Creșteri de peste 100% pe toate piețele analizate

Compararea prețurilor din 7 septembrie 2026 cu nivelurile din 27 februarie 2026 indică o creștere generalizată pe principalele piețe europene:

Enex Group – Grecia: creștere de 116,02%

CEEGEX – Ungaria: creștere de 121,39%

Bursa Română de Mărfuri – România: creștere de 125,65%

Polish Power Exchange – Polonia: creștere de 125,88%

CEGH – Austria: creștere de 127,99%

Balkan Gas Hub – Bulgaria: creștere de 133,09%

Trading Hub Europe – Germania: creștere de 133,87%

TTF (ICE Endex) – Olanda: creștere de 136,64%

PEG (ICE Endex) – Franța: creștere de 144,52%

GME – Italia: creștere de 148,99%

MIBGAS – Spania: creștere de 162,72%

Datele arată o imagine fără echivoc: în intervalul analizat, prețurile gazelor naturale s-au mai mult decât dublat pe toate piețele incluse în comparație.

Spania, în fruntea clasamentului

Cea mai mare creștere a fost înregistrată pe MIBGAS din Spania, unde prețul gazelor este cu 162,72% mai mare decât la 27 februarie.

Spania este urmată de Italia, prin GME, cu o creștere de 148,99%, și de Franța, prin PEG, cu 144,52%.

Pe piața olandeză, una dintre cele mai importante referințe pentru Europa, creșterea pe TTF a fost de 136,64%. În Germania, Trading Hub Europe a înregistrat o majorare de 133,87%, iar Balkan Gas Hub din Bulgaria a consemnat o creștere de 133,09%.

România nu face excepție. La Bursa Română de Mărfuri, avansul calculat pentru perioada analizată este de 125,65%, ceea ce plasează piața românească în zona creșterilor de peste două ori față de nivelul de la sfârșitul lunii februarie.

Piața europeană intră în toamnă sub presiune

Creșterile nu reprezintă un fenomen izolat al unei singure burse. Evoluția simultană a principalelor hub-uri europene indică o presiune generalizată asupra pieței.

La începutul lunii septembrie, prețurile gazelor pe principalele piețe europene se mențineau la niveluri ridicate, în condițiile în care traderii și furnizorii se pregăteau pentru sezonul rece.

Din 2026, facturile la gaze naturale cresc: tarife mai mari cu până la 35%. Ce spun experții

Apropierea iernii reprezintă un factor important pentru evoluția prețurilor, deoarece cererea de gaze crește semnificativ în sezonul rece, în special pentru încălzire și producerea de energie electrică.

Stocurile de gaze, una dintre principalele vulnerabilități

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă Europa este nivelul stocurilor de gaze înaintea sezonului rece.

Depozitele de gaze reprezintă o rezervă esențială pentru acoperirea consumului în timpul iernii. Atunci când nivelul de umplere este mai redus decât în anii anteriori, piața devine mai sensibilă la eventualele probleme de aprovizionare sau la creșterile bruște ale cererii.

În acest context, traderii urmăresc cu atenție ritmul de umplere a depozitelor, importurile de LNG și evoluția consumului european.

LNG și geopolitica complică situația

Presiunea asupra prețurilor este amplificată și de situația de pe piața globală a LNG.

Europa depinde tot mai mult de importurile de gaze naturale lichefiate pentru a compensa reducerea importurilor tradiționale prin conducte. Astfel, piața europeană intră într-o competiție directă cu piețele asiatice pentru volumele disponibile de LNG.

Orice perturbare a producției, transportului sau livrărilor de LNG poate avea un impact rapid asupra prețurilor europene.

În același timp, situația geopolitică internațională continuă să reprezinte un factor important de risc pentru piața energetică.

Ce înseamnă pentru România

Creșterea de 125,65% consemnată în comparația dintre 27 februarie și 7 septembrie la Bursa Română de Mărfuri arată că piața românească evoluează în același context european.

Pentru consumatori, evoluția prețurilor de pe burse nu se traduce automat și în aceeași proporție în facturile finale. Prețul plătit de consumator depinde de structura contractului, costurile de furnizare și transport, tarifele reglementate, taxe și eventualele mecanisme de protecție aplicabile.

Totuși, o creștere atât de amplă și sincronizată pe principalele piețe europene poate pune presiune asupra întregului lanț energetic, de la furnizori și traderi până la consumatorii industriali și casnici.

Comisia Europeană: Statele UE au suficient petrol și gaze. Creșterea prețurilor stârnește îngrijorare

O piață europeană mult mai scumpă decât în februarie

Privită în ansamblu, evoluția din ultimele luni arată amploarea schimbării de pe piața europeană a gazelor naturale.

Toate cele 11 piețe analizate au consemnat creșteri de cel puțin 116%, iar mai multe dintre ele au înregistrat majorări de peste 130%.

Cea mai mare creștere, de 162,72%, a fost consemnată în Spania, în timp ce cea mai redusă, de 116,02%, a fost în Grecia.

Pentru România, creșterea de 125,65% plasează piața locală într-o zonă similară cu cea a principalelor hub-uri europene.