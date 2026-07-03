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Prețul gazelor naturale a crescut pe toate bursele europene. România are a patra cea mai mică cotație, dar una dintre cele mai mari scumpiri

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Prețurile gazelor naturale au continuat să crească pe principalele burse europene, toate piețele analizate înregistrând majorări semnificative față de 27 februarie 2026.

Conductă de gaze vopsită în galben, cu robineți roșii
România are a patra cea mai mică cotație la gazele naturale din UE. Foto arhivă

În România, la data de 1 iulie, gazele naturale s-au tranzacționat pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) la un preț mediu de 224,58 lei/MWh, ceea ce plasează piața românească pe locul patru în clasamentul celor mai mici cotații dintre bursele analizate. Doar Franța (220,71 lei/MWh), Bulgaria (222,70 lei/MWh) și Olanda (224,11 lei/MWh) au înregistrat prețuri mai reduse.

La polul opus s-au situat Polonia, cu 238,60 lei/MWh, Austria, cu 244,13 lei/MWh, și Grecia, unde cotația a ajuns la 239,63 lei/MWh. În Germania și Spania, prețurile au fost de 230,46 lei/MWh, respectiv 230,35 lei/MWh.

Diferența dintre cea mai mică și cea mai mare cotație analizată este de aproape 26 lei/MWh, ceea ce evidențiază existența unor diferențe importante între piețele europene, în ciuda tendinței generale de scumpire.

Raportat la sfârșitul lunii februarie, toate bursele au înregistrat creșteri consistente ale prețurilor. Cea mai mare majorare a fost consemnată în Bulgaria (+58,12%), urmată de Grecia (+56,51%), Spania (+50,80%) și Italia (+47,77%).

În România, prețul gazelor naturale a crescut cu 44,72%, ritm care o plasează pe locul cinci în clasamentul scumpirilor analizate, înaintea unor piețe importante precum Franța (+41,57%), Austria (+41,23%), Germania (+37,87%), Olanda (+37,82%), Ungaria (+34,49%) și Polonia (+33,85%).

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Datele arată că, deși România continuă să se numere printre piețele cu cele mai reduse prețuri ale gazelor naturale din eșantionul analizat, ritmul de creștere al cotațiilor a fost unul dintre cele mai accentuate din Europa în ultimele patru luni. Această evoluție indică o convergență treptată a prețurilor regionale, în contextul unei tendințe generale de scumpire pe piețele europene ale gazelor naturale.

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