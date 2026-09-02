 Prețurile carburanților pe 2 septembrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină | adevarul.ro
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Prețurile carburanților pe 2 septembrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină

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Prețurile benzinei și motorinei sunt în ușoară scădere, miercuri, 2 septembrie, față de zilele precedente.

Alimentare mașină
Alimentare mașină cu carburanți Foto: Shutterstock

Cel mai mic preț pentru un litru de benzină standard este de 9,45 lei și este înregistrat la o stație din Târgoviște, Dâmbovița.

În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif este de 9,96 lei pe litru și este afișat la o stație din Cluj-Napoca.

Motorina a scăzut zilele acestea sub 10 lei pe litru. Practic s-a ieftinit cu 17 bani pe litru după reducerea cu 25% a accizei, intrată în vigoare la 1 septembrie. 

După modificarea prețurilor, motorina standard se vinde la marile rețele monitorizate cu prețuri cuprinse între 9,96 și 10,23 lei/litru. Printre orașele cu cele mai mici prețuri se numără Cluj-Napoca, cu 9,96 lei pe litru, precum și București, Iași, Timișoara și Constanța, unde litrul de motorină costă 9,97 lei, potrivit datelor Peco Online.

La un rezervor de 50 de litri, reducerea de 17 bani pe litru înseamnă o economie de aproximativ 8,50 lei la un plin.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile sunt cuprinse între 4,59 și 4,64 lei pe litru. Cel mai mic tarif, de 4,59 lei, este înregistrat în Cluj-Napoca.

Cum au evoluat prețurile carburanților în ultimii cinci ani

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei.

În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru.

În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.

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