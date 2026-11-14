 Prețul carburanților, sâmbătă, 14 noiembrie. Benzina s-a ieftinit cu 35 de bani într-o săptămână. Cât costă un plin | adevarul.ro
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Prețul carburanților, sâmbătă, 14 noiembrie. Benzina s-a ieftinit cu 35 de bani într-o săptămână. Cât costă un plin

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Prețurile carburanților continuă să scadă ușor în România. Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, benzina standard costă, în medie, 9,55 lei pe litru, cu 35 de bani mai puțin față de săptămâna trecută. Și motorina s-a ieftinit, ajungând la 10,71 lei pe litru. Scăderile se reflectă și în costul unui plin, iar diferențele dintre benzinării le pot aduce șoferilor economii suplimentare.

Stație de carburant
Stație de carburant Foto: arhivă, adevărul

Cât costă benzina, motorina și GPL-ul pe 14 noiembrie

Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant.ro, prețul mediu național al benzinei standard (95) este de 9,55 lei pe litru. La stațiile monitorizate, tarifele variază între 9,43 și 9,84 lei pe litru.

Comparativ cu acum șapte zile, benzina s-a ieftinit cu 35 de bani pe litru, de la 9,90 lei la 9,55 lei. Scăderea înseamnă o economie de 17,50 lei pentru șoferii care alimentează un rezervor de 50 de litri. Față de ziua precedentă, prețul mediu a coborât cu încă 11 bani.

În cazul motorinei standard, prețul mediu a ajuns la 10,71 lei pe litru, cu 18 bani mai puțin decât în urmă cu o săptămână. Cel mai mic preț monitorizat este de 10,59 lei, iar cel mai mare ajunge la 10,87 lei pe litru.

GPL-ul rămâne cea mai ieftină variantă la pompă, cu un preț mediu de 4,78 lei pe litru. În funcție de benzinărie, acesta se vinde cu prețuri cuprinse între 4,59 și 5,01 lei.

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți

Datele Peco Online indică diferențe de preț între stațiile de alimentare. Sâmbătă, 14 noiembrie, unul dintre cele mai mici tarife la benzină era de 9,43 lei pe litru, iar motorina putea fi găsită la 10,59 lei pe litru, la o stație VhExtraOil din Eforie Nord.

În București, cele mai mici prețuri afișate erau de 9,48 lei pe litru pentru benzină și 10,67 lei pentru motorină.

Diferențele dintre benzinării contează mai ales în cazul alimentărilor mari. Pentru benzina standard, distanța dintre cel mai mic și cel mai mare preț monitorizat de PretCarburant.ro este de 41 de bani pe litru. La un plin de 50 de litri, alegerea stației cu tariful cel mai mic poate însemna o economie de aproximativ 20 de lei.

La prețurile medii afișate sâmbătă, șoferii plătesc: 477,50 lei pentru 50 de litri de benzină standard; 535,50 lei pentru 50 de litri de motorină; 239 de lei pentru 50 de litri de GPL.

Prețurile diferă în funcție de oraș și de benzinărie. 

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