Prețurile carburanților luni, 9 noiembrie 2026. Cât costă benzina și motorina și unde se găsesc cele mai ieftine variante

Prețurile carburanților afișate în benzinăriile din România rămân ridicate și luni, 9 noiembrie 2026. Șoferii care caută cele mai mici tarife pot găsi benzina standard la 9,77 lei pe litru, iar motorina standard la 10,75 lei pe litru. Diferențele de preț se văd și în marile orașe, unde tarifele variază în funcție de rețeaua de distribuție și de stația de alimentare.

Stație Peco Foto: Shutterstock

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România

Potrivit datelor Peco Online, cel mai mic preț la benzina standard este de 9,77 lei pe litru și este afișat la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița. Benzinăria se află pe Șoseaua Găești-Târgoviște, la numărul 11.

În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif este de 10,75 lei pe litru. Acesta este practicat de stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39.

În București, benzina standard poate fi cumpărată cu minimum 9,87 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,86 lei. GPL-ul costă cel puțin 4,69 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 9,87 lei pe litru, motorina costă 10,85 lei, iar GPL-ul 4,69 lei.

În Timișoara, benzina este mai ieftină, cu un tarif minim de 9,85 lei pe litru. Motorina pornește de la 10,83 lei, iar GPL-ul ajunge la 4,74 lei pe litru.

În Iași, prețurile minime sunt de 9,87 lei pentru benzina standard, 10,86 lei pentru motorină și 4,74 lei pentru GPL.

La Constanța, benzina costă minimum 9,87 lei pe litru, motorina 10,86 lei, iar GPL-ul 4,72 lei.

Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii care alimentează cu benzina standard la cel mai mic preț din țară plătesc 488,50 lei. Un plin de motorină standard, la tariful minim identificat de Peco Online, costă 537,50 lei.

În București, un rezervor de 50 de litri de benzină ajunge la 493,50 lei, în timp ce alimentarea cu motorină costă 543 de lei.