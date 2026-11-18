Prețurile carburanților continuă să scadă ușor în România. Miercuri, 18 noiembrie, cel mai mic preț pentru un litru de benzină standard este de 9,28 lei, în timp ce motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,59 lei pe litru, potrivit datelor publicate de Peco Online.

Prețurile carburanților continuă să scadă ușor în România. Foto: arhivă

Cele mai mici tarife din țară sunt afișate la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39. La aceste prețuri, un plin de 50 de litri de benzină costă 464 de lei, în timp ce șoferii care alimentează cu motorină trebuie să scoată din buzunar 529,50 lei.

Potrivit aceleiași surse, în ultimele 30 de zile, prețul mediu al benzinei a scăzut cu 7,3%, iar cel al motorinei cu 1,8%, evoluție care se reflectă treptat în tarifele afișate la stațiile de alimentare.

Cât costă carburanții în marile orașe din România

Prețurile diferă în funcție de localitate și de rețeaua de benzinării.

În București, cele mai mici tarife afișate miercuri sunt de 9,33 lei pentru un litru de benzină, 10,67 lei pentru motorină și 4,74 lei pentru GPL.

În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită la minimum 9,29 lei pe litru, motorina la 10,65 lei, iar GPL-ul la 4,76 lei. În Timișoara, cele mai mici prețuri sunt de 9,31 lei pentru benzină, 10,64 lei pentru motorină și 4,81 lei pentru GPL.

La Iași, șoferii pot găsi benzină la 9,33 lei pe litru, motorină la 10,67 lei și GPL la 4,84 lei. În Constanța, cele mai mici tarife sunt de 9,33 lei pentru benzină, 10,67 lei pentru motorină și 4,79 lei pentru GPL.

Prețurile pot varia de la o stație la alta, astfel că șoferii pot consulta platforma Peco Online pentru a identifica benzinăriile cu cele mai mici tarife din zona în care se află.