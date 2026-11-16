Prețurile carburanților luni, 16 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și cât costă motorina

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România luni, 16 octombrie, iar benzina standard și motorina continuă să coste peste 10 lei pe litru.

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Potrivit datelor publicate de Peco Online pentru luni, 16 octombrie, cel mai mic preț la benzină este de 9,43 lei pe litru, la o stație din Eforie Nord, județul Constanța.

În cazul motorinei, cel mai mic tarif este de 10,59 lei pe litru, la o stație din Eforie Nord, județul Constanța.

Prețurile pot varia de la o stație la alta, iar tarifele afișate pe platformă pot diferi uneori de cele de la pompă, în funcție de momentul actualizării datelor.

Cât costă benzina în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În marile orașe din România, prețurile minime ale benzinei standard se situează între 9,46 și 9,48 lei pe litru.

La București, Iași, Constanța și Cluj-Napoca benzina poate fi găsită la un preț minim de 9,48 lei pe litru. În Timișoara, tariful minim este de 9,46 lei pe litru.

Astfel, diferența dintre cel mai mic preț al benzinei din cele cinci orașe analizate este de numai doi bani pe litru.

Prețul motorinei în principalele orașe din țară

Motorina standard se vinde la un preț minim de 10,67 lei pe litru în București, Iași, Cluj-Napoca și Constanța.

La Timișoara, cel mai mic tarif este de 10,64 lei pe litru.

Cât costă GPL-ul

În ceea ce privește GPL-ul, Bucureștiul înregistrează cel mai mic preț dintre cele cinci orașe analizate, de 4,74 lei pe litru.

La Constanța și Cluj-Napoca, tariful minim este de 4,76 lei pe litru. În Timișoara și Iași, GPL-ul costă cel mai puțin 4,78 lei pe litru.

Prețurile carburanților sunt actualizate periodic și pot suferi modificări pe parcursul zilei. Șoferii pot consulta platforma Peco Online pentru a verifica tarifele minime din marile orașe și din stațiile de alimentare din țară.